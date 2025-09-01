Avionul Ursulei von der Leyen, deturnat de ruși?! Aeronavei i s-au dezactivat serviciile de navigație GPS

Sistemul de navigație al avionului care o transporta pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spre Bulgaria a fost perturbat din cauza unei presupuse interferențe rusești, a anunțat Comisia Europeană.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că „bruiajul GPS” a avut loc în timp ce președinta Comisiei era pe cale să ajungă în Bulgaria duminică.

Avionul a reușit totuși să aterizeze în siguranță. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a explicat:

„Am primit informații de la autoritățile bulgare că ele suspectează că acest lucru s-ar fi datorat interferenței flagrante a Rusiei”.

Publicația Financial Times, citând oficiali care au dorit să rămână anonimi, a relatat că echipajul avionului în care se afla von der Leyen a trebuit să aterizeze pe aeroportul din Plovdiv folosind hărți de hârtie.

Ce au anunțat autoritățile din Bulgaria

Comisia Europeană a declarat că „amenințările și intimidarea sunt o componentă obișnuită a acțiunilor ostile ale Rusiei” și că incidentul va consolida angajamentul Comisiei Europene de a „spori capacitățile noastre de apărare și sprijinul pentru Ucraina”.

Guvernul bulgar a confirmat că, în timpul zborului, „semnalul prin satelit care transmite informații către sistemul de navigație GPS al avionului a fost neutralizat”.

Declarația a continuat:

„Pentru a asigura siguranța zborului, serviciile de control aerian au oferit imediat o metodă alternativă de aterizare, folosind instrumente de navigație terestră”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru Financial Times că informațiile reporterilor săi sunt „incorecte”.

Ce au declarat experții din domeniu

Autoritatea pentru Servicii de Trafic Aerian din Bulgaria a declarat pentru Financial Times că a existat o „creștere notabilă” a bruiajului de navigație din ianuarie 2022.

Astfel de cazuri fac ravagii în zborurile comerciale și în transportul maritim, conform BBC.

Anterior, mai mulți experți au avertizat că Rusia provoacă perturbări ale sistemelor de navigație prin satelit – afectând mii de zboruri civile.

Von der Leyen a vizitat Bulgaria ca parte a unui turneu prin mai multe state din estul Uniunii Europene, pentru a discuta despre nivelul lor de pregătire pentru apărare.

Naționaliștii bulgari au atacat o mașină, crezând că von der Leyen era înăuntru

Mai târziu în cursul zilei de duminică, membrii unor partide naționaliste din Bulgaria au încercat să o împiedice pe von der Leyen să intre într-o fabrică de arme din orașul bulgar Sopot. Membrii partidului au atacat un vehicul în care credeau că se află von der Leyen, conform EURONEWS.

Liderul unuia dintre partide, Kostadin Kostadinov, care a cerut anterior retragerea Bulgariei din NATO, a fost filmat blocând un vehicul negru, susținând că Poliția bulgară – care încerca să-i convingă pe demonstranți să lase mașina să treacă – „a vrut să mă calce”.

Într-un videoclip pe care el l-a distribuit pe rețelele de socializare, protestatarii, cu steaguri bulgare și rusești, sunt văzuți înconjurând mașina, care înaintează dar este lovită de mai multe ori cu unul dintre bannere.

Nu este clar dacă președintele Comisiei Europene se afla în vehicul în momentul incidentului. Mai târziu, Kostadinov a susținut că von der Leyen a ajuns la fabrica Sopot cu un elicopter, nu cu mașina.

În ciuda protestelor, von der Leyen și-a continuat turul celei mai mari întreprinderi militare de stat din Bulgaria, alături de premierul Rosen Jeliazkov și liderul partidului GERB, Boiko Borissov.

(Citește și: Donald Trump, surprins de un microfon lăsat deschis în timp ce vorbea în șoaptă cu Macron despre Putin. „Cred că vrea…”)