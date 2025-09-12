Accesul la rețelele de socializare ar putea fi interzis pentru copiii sub 16 ani. UE pune piciorul în prag

Rețelele de socializare ar putea fi interzise copiilor sub 16 ani în Uniunea Europeană, după cum a anunțat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Ea avertizează că aceste platforme pot deveni periculoase pentru cei mai copii, având un impact negativ asupra dezvoltării lor și asupra sănătății emoționale.

Rețelele de socializare ar putea deveni inaccesibile în Uniunea Europeană pentru copii care nu au împlinit încă 16 ani, dacă propunerile Comisiei Europene vor fi puse în aplicare. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei, a anunțat că intenționează să creeze un grup de experți care să elaboreze reguli mai stricte privind accesul minorilor la platforme online.

Inițiativa este inspirată de modelul Australiei, unde din luna decembrie intră în vigoare o lege care interzice oficial folosirea rețelelor sociale de către tinerii sub 16 ani. Ursula Von der Leyen a făcut o comparație cu regulile impuse în trecut de societate:

„Pe vremea mea, copiii erau învățați să nu fumeze, să nu consume alcool și să nu aibă acces la conținut destinat adulților. Cred că a venit momentul să aplicăm aceeași abordare și în privința rețelelor de socializare”, a spus Ursula von der Leyen.

Platformele sociale vor trebui să implementeze sisteme noi de verificare

Dacă aceste măsuri vor fi adoptate, giganți precum Facebook, Instagram, TikTok sau X (fostul Twitter) vor fi obligați să implementeze sisteme mult mai stricte de verificare a vârstei utilizatorilor. În caz contrar, ar putea fi sancționați cu amenzi uriașe, estimate la zeci de milioane de euro.

Franța, Spania și Grecia se numără deja printre statele europene care au cerut introducerea unor restricții de vârstă obligatorii. Motivele sunt clare în aceste state. Din ce în ce mai multe studii atrag atenția asupra impactului rețelelor sociale asupra sănătății mintale a adolescenților, fenomen ce a dus la o creștere alarmantă a anxietății, depresiei și chiar a cazurilor de bullying online.

CITEȘTE ȘI: Fostul iubit a dat-o în judecată pe Andra Gogan din cauza unui sărut de 160.000 de euro!

Amendă de 500 de lei pentru toți românii care sunt prinși că fumează în locuri publice, în acest oraș