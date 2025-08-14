Amendă de 500 de lei pentru toți românii care sunt prinși că fumează în locuri publice, în acest oraș

Autoritățile locale ale unui oraș din România au decis să interzică fumatul în spațiile publice. Hotărârea a intrat deja în vigoare de miercuri, 13 august 2025, iar cei care nu respectă prevederile riscă amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei. Reprezentanții Primăriei au transmis că scopul acestei decizii este reducerea poluării cu fum de țigară în zonele publice aglomerate și crearea unui mediu mai sănătos pentru toți cetățenii.

Miercuri, 13 august 2025, Consiliul Local din Cluj a aprobat decizia conform căreia fumatul nu mai este permis în stațiile mijloacelor de transport public, în parcurile orașului și în bazele sportive care aparțin municipalității. Noile restricții se aplică atât țigărilor clasice, cât și dispozitivelor moderne, cum sunt țigările electronice sau produsele din tutun încălzit.

Fumătorii care nu respectă regulile riscă amendă de 500 de lei

Turiștii sau clujenii care nu respectă prevederile legate riscă amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei. De asemenea, este important de precizat că autoritățile au amenajat locuri speciale pentru fumat, clar marcate, în interiorul parcurilor și al bazelor sportive.

„Sunt peste 420 de spaţii care sunt semnalizate corespunzător, aşa că cei care vor să fumeze au locuri special amenajate pentru asta. Am luat această decizie pentru a avea un aer mai curat, pentru a fi un exemplu, şi, nu în ultimul rând, pentru a proteja tânăra generaţie. Discutăm de excepţii: evenimentele publice care sunt făcute cu acordul institutuţiilor statului”, a declarat Dan Tarcea, viceprimar Cluj, potrivit Observator News.

Așa cum am menționat mai sus, noile restricții se aplică atât țigărilor clasice, cât și dispozitivelor moderne, cum sunt țigările electronice sau produsele din tutun încălzit. Decizia autorităților din Cluj-Napoca este privită cu ochi buni de locuitori.

„O idee foarte bună. Prietenul meu este fumător şi mă deranjează fumul de tigară, mai ales în parcuri. De obicei, vin aici să mă relaxez, la aer curat”/ „E foarte bine. Suntem obligaţi, cei care nu fumăm să inhalăm, să fumăm pasiv. Sunt copii aici. Învaţă de la alţii. Să se abţină!”, au spus două persoane.

Țigările sunt extrem de periculoase și reprezintă principala cauză pentru cancerul pulmonar. De asemenea, medicii avertizează că există consecințe și în cazul persoanelor care fumează pasiv.

„Efectele sunt absolut identice ca fumatul normal. Este o boală care se numește BPOC ca un fel de astm bronşic al fumătorului. Numai că este o boală urâtă, care duce la invaliditate şi este legată aproape exclusiv de fumat”, a declarat Dr Bogdan Mincu – medic pneumolog.

