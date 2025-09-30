Ilie Bolojan vorbește despre concedieri masive: „Că ne place, că nu ne place…”

Ilie Bolojan trage semnalul de alarmă: bani de pensii și salarii sunt, dar statul nu mai poate continua să cheltuie peste măsură. Premierul spune că deficitul s-a redus, însă presiunea pe buget rămâne uriașă, iar soluția este o tăiere fermă a cheltuielilor din aparatul public.

Potrivit lui Bolojan, administrația e încă sufocată de posturi inutile și costuri supradimensionate. Reformele nu dau rezultate imediat, pentru că presupun proceduri legislative complicate, dezbateri, transparență și, inevitabil, contestații în instanță. Efectele se vor vedea abia din 2025, dar premierul insistă că trebuie duse până la capăt, altfel România va continua să piardă bani pe datorii.

Ilie Bolojan, un nou anunț

Premierul susține că situația e deja vizibilă: numai anul acesta statul plătește peste 50 de miliarde de lei pe dobânzi, echivalentul a 11 miliarde de euro. Practic, cât costă autostrada Moldovei de la București la Pașcani. Doar ca exemplu, Bolojan a punctat că drumul expres Oradea-Arad are un buget de două miliarde de euro, iar în prezent banii de investiții se duc direct pe acoperirea datoriilor.

Premierul avertizează că ritmul accelerat al împrumuturilor din ultimii ani riscă să transforme România într-un stat care doar plătește salarii, pensii și datorii, fără să mai rămână spațiu pentru dezvoltare. De aceea, mesajul lui este clar: reducerea cheltuielilor publice nu mai e o opțiune, ci o condiție de supraviețuire bugetară.

„Chiar dacă noi avem un grad de îndatorare mai mic decât alte țări europene, creșterea datoriei României s-a făcut cu o viteză prea mare. Am crescut în fiecare trimestru în ultimii ani aproape cu 1%, să spunem. Deci am crescut prea mult și asta înseamnă că, indiferent ce guvern ne vom fi, dacă nu ne vom reduce aceste cheltuieli, dobânzile vor fi tot mai mari pentru că ne vom imprumuta tot mai mult și vom ajunge în situația în care nu o să avem spațiu să fim decât o agenție de plăți acest guvern și nu vom mai putea crea condiții de dezvoltare. De aceea, lucrurile sunt stabile. (…) Cu măsurile pe care instituțiile publice, unde personalul, că ne place, că nu ne place, este supradimensionat, există locuri unde lucrurile se pot face mai eficient, cu costuri mai mici și toate aceste locuri trebuie să fie inventariate și măsurile trebuie luate treptat, treptat. (…) Toată lumea care are de plătit trebuie să înțeleagă că trebuie să contribuie cu aceste taxe la bugetul de stat, să luptăm împotriva fraudelor, a evaziunii fiscale, să controlăm prețurile de transfer în așa fel încât toate companiile care fac afacere în România să plătească impozite și în România și în mod evident să ne reducem cheltuielile. Nu este ușor, nu va fi ușor să stăm pe această cifră, dar trebuie să stăm pe asta și asta înseamnă ca în continuare, așa cum am spus, să luăm măsuri de reducere a cheltuielilor pentru un stat mai eficient.”, a explicat premierul Ilie Bolojan la Digi24.

