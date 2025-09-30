Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă

Ilie Bolojan este cunoscut pentru discreția sa, mai ales în ceea ce privește viața personală. De-a lungul carierei sale politice, acesta a dezvăluit puține lucruri din viața privată, iar puțini sunt cei care știu cine este femeia ce îi stă alături acum, după divorțul din 2013. După separarea de fosta soție, Ilie Bolojan a fost văzut în compania unei singure femei. Este vorba despre Ioana, cea care îi este iubită de câțiva ani de zile. Cu ce se ocupă aceasta?

Fost primar al orașului Oradea și actual prim-ministru, Ilie Bolojan are două fiice și a fost căsătorit timp de 20 de ani cu Florentina Bolojan. Însă, în anul 2013, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, iar divorțul lor a stârnit numeroase speculații la acea vreme. De atunci, acesta a mai fost surprins în compania unei singure femei, Ioana.

Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan

În ciuda discreției sale, Ilie Bolojan nu a reușit să își țină complet ascunsă viața sentimentală. Se pare că de ceva ani, acesta se iubește cu o femeie misterioasă. Partenera sa a fost surprinsă alături de el în mai multe evenimente publice, iar aparițiile lor împreună au atras atenția. Potrivit imaginilor apărute, femeia care îi este alături este o prezență elegantă, iar relația lor durează de cel puțin trei ani.

Cea care îi stă alături lui Ilie Bolojan se numește Ioana și este, la rândul său, o prezență discretă. Deși aparițiile ei sunt rare, acesta i-a stat alături la diverse evenimente în ultimul timp. Bruneta este asistentă medicală la Spitalul CFR din Oradea, iar relația celor doi pare să meargă cât se poate de bine.

Prima apariție publică a celor doi a fost marcată în anul 2022, când Ilie Bolojan și partenera sa au fost nași de cununie pentru Dan Negură, fiul primarului din Câmpulung, și soția acestuia. Cei doi au fost însoțiți de Nea Mărin și soția sa, formând astfel un cuplu de nași care a atras atenția.

În tradiția ortodoxă, nașii de cununie trebuie să fie căsătoriți religios sau să primească dispensă din partea bisericii, cu obligația de a se cununa ulterior. Însă, Ilie Bolojan și Ioana nu au făcut acest pas până acum. Mai exact, conform ultimei declarații de avere, prim-ministrul României nu este căsătorit. Însă, este posibil ca cei doi să fie logodiți

De asemenea, în 2024, Ilie Bolojan și Ioana au fost văzuți împreună la nunta lui George Bologan, fost ambasador al României în Spania și consilier al lui Klaus Iohannis.

Ilie Bolojan nu vrea să mai amâne reducerea personalului din primării: „Cu cât se face mai repede, cu atât va fi mai bine pentru România”

Ilie Bolojan a apărut în premieră alături de Ioana, la un eveniment oficial. Cum arată partenera premierului