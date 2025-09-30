Acasă » Știri » Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă

Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă

De: Alina Drăgan 30/09/2025 | 07:36
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan /Foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
14 poze
Vezi galeria foto

Ilie Bolojan este cunoscut pentru discreția sa, mai ales în ceea ce privește viața personală. De-a lungul carierei sale politice, acesta a dezvăluit puține lucruri din viața privată, iar puțini sunt cei care știu cine este femeia ce îi stă alături acum, după divorțul din 2013. După separarea de fosta soție, Ilie Bolojan a fost văzut în compania unei singure femei. Este vorba despre Ioana, cea care îi este iubită de câțiva ani de zile. Cu ce se ocupă aceasta?

Fost primar al orașului Oradea și actual prim-ministru, Ilie Bolojan are două fiice și a fost căsătorit timp de 20 de ani cu Florentina Bolojan. Însă, în anul 2013, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, iar divorțul lor a stârnit numeroase speculații la acea vreme. De atunci, acesta a mai fost surprins în compania unei singure femei, Ioana.

Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan

În ciuda discreției sale, Ilie Bolojan nu a reușit să își țină complet ascunsă viața sentimentală. Se pare că de ceva ani, acesta se iubește cu o femeie misterioasă. Partenera sa a fost surprinsă alături de el în mai multe evenimente publice, iar aparițiile lor împreună au atras atenția. Potrivit imaginilor apărute, femeia care îi este alături este o prezență elegantă, iar relația lor durează de cel puțin trei ani.

Cea care îi stă alături lui Ilie Bolojan se numește Ioana și este, la rândul său, o prezență discretă. Deși aparițiile ei sunt rare, acesta i-a stat alături la diverse evenimente în ultimul timp. Bruneta este asistentă medicală la Spitalul CFR din Oradea, iar relația celor doi pare să meargă cât se poate de bine.

Cum se calculează pensia pentru românii care au lucrat mulți ani în ture de 12 sau 24 de ore
Cum se calculează pensia pentru românii care au lucrat mulți ani în ture...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...
Ilie Bolojan și iubita sa, Ioana

Prima apariție publică a celor doi a fost marcată în anul 2022, când Ilie Bolojan și partenera sa au fost nași de cununie pentru Dan Negură, fiul primarului din Câmpulung, și soția acestuia. Cei doi au fost însoțiți de Nea Mărin și soția sa, formând astfel un cuplu de nași care a atras atenția.

În tradiția ortodoxă, nașii de cununie trebuie să fie căsătoriți religios sau să primească dispensă din partea bisericii, cu obligația de a se cununa ulterior. Însă, Ilie Bolojan și Ioana nu au făcut acest pas până acum. Mai exact, conform ultimei declarații de avere, prim-ministrul României nu este căsătorit. Însă, este posibil ca cei doi să fie logodiți

De asemenea, în 2024, Ilie Bolojan și Ioana au fost văzuți împreună la nunta lui George Bologan, fost ambasador al României în Spania și consilier al lui Klaus Iohannis.

Ilie Bolojan nu vrea să mai amâne reducerea personalului din primării: „Cu cât se face mai repede, cu atât va fi mai bine pentru România”

Ilie Bolojan a apărut în premieră alături de Ioana, la un eveniment oficial. Cum arată partenera premierului

Tags:
Iți recomandăm
Călin Georgescu știe cine l-a trădat! Pe cine dă vina că nu a devenit președintele României
Știri
Călin Georgescu știe cine l-a trădat! Pe cine dă vina că nu a devenit președintele României
Iubitul Ioanei Popescu cere bani pentru înmormântarea pe care nu o va organiza niciodată: ”Ești penibil”
Știri
Iubitul Ioanei Popescu cere bani pentru înmormântarea pe care nu o va organiza niciodată: ”Ești penibil”
Călin Georgescu, întrebat dacă îi va face dosar procurorului general Florența: Cu diavolul nu intri în conversații
Mediafax
Călin Georgescu, întrebat dacă îi va face dosar procurorului general Florența: Cu diavolul...
Cum se calculează pensia pentru românii care au lucrat mulți ani în ture de 12 sau 24 de ore
Gandul.ro
Cum se calculează pensia pentru românii care au lucrat mulți ani în ture...
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de...
Picioarele unor șefe din diplomația europeană, cenzurate pe televiziunea de stat iraniană. „Prima dată am spus că e amuzant”
Adevarul
Picioarele unor șefe din diplomația europeană, cenzurate pe televiziunea de stat iraniană. „Prima...
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
Digi24
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea...
Călin Georgescu: „Dosarul meu este o copie la indigo după dosarul lui Donald Trump”
Mediafax
Călin Georgescu: „Dosarul meu este o copie la indigo după dosarul lui Donald...
Parteneri
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul...
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din jur
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce își îneca Ioana Popescu amarul în băutură? Ce confesiuni îi făcuse lui Fabio Niță: „Beau, seară de seară, ca să uit de...” Ce îl rugase înainte de a muri?
Click.ro
De ce își îneca Ioana Popescu amarul în băutură? Ce confesiuni îi făcuse lui Fabio...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
O acrobată a căzut de la 5 metri înălțime și a murit, în timpul spectacolului, la un circ din Germania. Mariana avea 27 de ani
Antena 3
O acrobată a căzut de la 5 metri înălțime și a murit, în timpul spectacolului,...
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce putem afirma cu certitudine”
Digi 24
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce...
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care...
Amenda de motocultor în 2025: De ce sunt pedepsiți cei care circulă cu aceste utilaje pe un drum public
Promotor.ro
Amenda de motocultor în 2025: De ce sunt pedepsiți cei care circulă cu aceste utilaje...
O tânără de 25 de ani a murit după ce a căzut 70 de metri în gol. Accidentul cumplit a avut loc în timpul unei drumeții în Alpii austrieci
kanald.ro
O tânără de 25 de ani a murit după ce a căzut 70 de metri...
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an...
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei ar fi fost omorâtă. Ce spune soția artistului Igor Cuciuc: “O să am grijă să primească fiecare ce a oferit.”
kfetele.ro
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei...
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
WOWBiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei,...
Avion în pericol la aterizarea pe Otopeni. A trecut la 80 de metri sub o dronă ridicată ilegal
observatornews.ro
Avion în pericol la aterizarea pe Otopeni. A trecut la 80 de metri sub o...
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Descopera.ro
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Șocant, ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp. Acum au apărut și imaginile, iar oamenii au reacționat DUR
Viva.ro
Șocant, ce-a putut să facă iubitul regretatei jurnaliste Ioana Popescu în urmă cu puțin timp....
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
Fanatik.ro
Teodora Stoica are o nouă ”pasiune”. Fiica lui Mihai Stoica, dezvăluire neașteptată: ”Sunt oficial…”
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”
Fanatik.ro
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei...
Anunț pentru cei care scot bani de la bancomat. Se blochează cardul automat. Pașii pe care trebuie să îi urmați pentru recuperare
Capital.ro
Anunț pentru cei care scot bani de la bancomat. Se blochează cardul automat. Pașii pe...
Ilie Bolojan, totul despre accidentul grav pe care l-a suferit. A intervenit SMURD-ul: M-am făcut praf și pulbere, cu fracturi de coaste, claviculă, capul spart
Romania TV
Ilie Bolojan, totul despre accidentul grav pe care l-a suferit. A intervenit SMURD-ul: M-am făcut...
Continuarea trilogiei RoboCop pe care fanii o merită
Go4Games
Continuarea trilogiei RoboCop pe care fanii o merită
Amendă 1.000 de lei pentru românii care au casă la curte. Obligatoriu pentru toți proprietarii. Regulă în fața porții
Capital.ro
Amendă 1.000 de lei pentru românii care au casă la curte. Obligatoriu pentru toți proprietarii....
Mașinile ruginite care ocupă locurile de parcare vor fi ridicate din București
evz.ro
Mașinile ruginite care ocupă locurile de parcare vor fi ridicate din București
Zona din România unde ninge ca-n povești. S-a așternut prima zăpadă de anul acesta
Gandul.ro
Zona din România unde ninge ca-n povești. S-a așternut prima zăpadă de anul acesta
Ce salariu putea avea miliardarul înainte de a fonda compania care l-a făcut unul din cei mai bogaţi români!
as.ro
Ce salariu putea avea miliardarul înainte de a fonda compania care l-a făcut unul din...
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a...
Durerea din spatele tăcerii lui Cristian Botgros! Nimeni nu a știut cât de mult suferă... până acum. Adriana Ochișanu scoate la iveală DETALII SENSIBILE despre suferința fiului ei:
radioimpuls.ro
Durerea din spatele tăcerii lui Cristian Botgros! Nimeni nu a știut cât de mult suferă......
Jobul anului în România: 1.000 de euro pentru opt ore de somn. Compania care răsplătește dormitul la ”locul de muncă”
Fanatik.ro
Jobul anului în România: 1.000 de euro pentru opt ore de somn. Compania care răsplătește...
Ce a transmis Irina Manea după alegerile parlamentare din Moldova. Mesajul soției lui Cristi Manea. „N-au înghițit vrăjeala ieftină”
Fanatik.ro
Ce a transmis Irina Manea după alegerile parlamentare din Moldova. Mesajul soției lui Cristi Manea....
Știrile zilei, 24 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 24 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Călin Georgescu știe cine l-a trădat! Pe cine dă vina că nu a devenit președintele României
Călin Georgescu știe cine l-a trădat! Pe cine dă vina că nu a devenit președintele României
Iubitul Ioanei Popescu cere bani pentru înmormântarea pe care nu o va organiza niciodată: ”Ești ...
Iubitul Ioanei Popescu cere bani pentru înmormântarea pe care nu o va organiza niciodată: ”Ești penibil”
BANC | „Domnule Bulă, sunteți sănătos tun!”
BANC | „Domnule Bulă, sunteți sănătos tun!”
Horoscop 30 septembrie 2025. Zodia de care fug banii. Partenerul de cuplu îngreunează situația
Horoscop 30 septembrie 2025. Zodia de care fug banii. Partenerul de cuplu îngreunează situația
Ilie Bolojan nu vrea să mai amâne reducerea personalului din primării: „Cu cât se face mai repede, ...
Ilie Bolojan nu vrea să mai amâne reducerea personalului din primării: „Cu cât se face mai repede, cu atât va fi mai bine pentru România”
Florin Salam își spală păcatele în fața soției! A dat un “buf” de 700.000 €, iar acum… ...
Florin Salam își spală păcatele în fața soției! A dat un “buf” de 700.000 €, iar acum… „Regele manelelor” s-a “lepădat” de cazinou!
Vezi toate știrile
×