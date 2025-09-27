Ilie Bolojan a apărut în premieră alături de Ioana, la un eveniment oficial. Cum arată partenera premierului

Ilie Bolojan este foarte discret în ceea ce privește viața personală. Premierul României a fost văzut foarte rar cu partenera sa, Ioana. Ei bine, de această dată, șeful Guvernului a apărut în premieră, la un eveniment oficial, alături de femeia cu care își împarte viața. Cei doi au fost surprinși în mai multe fotografii. Află, în articol, toate detaliile!

Sâmbătă, 27 septembrie 2025, Ilie Bolojan a participat la ceremonia de omagiere a Preafericirii Sale Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România. Pentru prima dată, premierul României a fost însoțit de partenera sa.

Cum a apărut partenera lui Ilie Bolojan la eveniment

Ilie Bolojan este mereu prezent în spațiul public prin prisma funcției pe care o deține, însă partenera sa este o prezență foarte rară. Premierul României a preferat să fie discret cu viața personală, motiv pentru care nu a fost văzut prea des alături de partenera.

De altfel, ceremonia de omagiere a Preafericirii Sale Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România, a fost primul eveniment oficial la care Ilie Bolojan a venit însoțit de partenera sa.

Ioana a ales pentru acest eveniment un costum negru, foarte elegant, în ton cu atmosfera sobră a ceremoniei de omagiere. Ținuta a fost completată de câteva bijuterii prețioase și un ceas, care s-a asortat perfect. În ceea ce privește machiajul și coafura, partenera lui Ilie Bolojan a optat pentru un look natural.

Cei doi au apărut în judeţul Alba, la Blaj, acolo unde este depus trupul neînsufleţit al Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureşan. Arhiepiscopul s-a stins din viață joi, 25 septembrie 2025, și urmează să fie înmormântat luni, 29 septembrie.

„Respect față de Biserica Greco-Catolică, pentru tot ce a făcut această Biserică pentru țara noastră, precum și față de comunitatea greco-catolică din România. În Catedrala din Blaj, am depus astăzi o coroană la catafalcul Părintelui Cardinal Lucian Mureșan. Dumnezeu să-l odihnească!”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Ioana este asistentă medicală la Spitalul CFR din Oradea. Premierul și partenera lui sunt într-o relație de trei ani, dar nu au ajuns în fața altarului. Ilie Bolojan a fost căsătorit timp de 20 de ani cu Florentina Bolojan.

Prim-ministrul României și fosta soție au două fiice împreună, iar în anul 2013, au decis să meargă pe drumuri separate. Unele voci susțineau că actualul președinte interimar ar fi avut o relație extraconjugală, însă aceste zvonuri nu au fost niciodată confirmate.

