Acasă » Știri » Ilie Bolojan a apărut în premieră alături de Ioana, la un eveniment oficial. Cum arată partenera premierului

Ilie Bolojan a apărut în premieră alături de Ioana, la un eveniment oficial. Cum arată partenera premierului

De: Irina Rasoveanu 27/09/2025 | 21:03
Ilie Bolojan a apărut în premieră alături de Ioana, la un eveniment oficial. Cum arată partenera premierului
Ilie Bolojan/ Sursa foto: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
20 poze
Vezi galeria foto

Ilie Bolojan este foarte discret în ceea ce privește viața personală. Premierul României a fost văzut foarte rar cu partenera sa, Ioana. Ei bine, de această dată, șeful Guvernului a apărut în premieră, la un eveniment oficial, alături de femeia cu care își împarte viața. Cei doi au fost surprinși în mai multe fotografii. Află, în articol, toate detaliile!

Sâmbătă, 27 septembrie 2025, Ilie Bolojan a participat la ceremonia de omagiere a Preafericirii Sale Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România. Pentru prima dată, premierul României a fost însoțit de partenera sa.

Cum a apărut partenera lui Ilie Bolojan la eveniment

Ilie Bolojan este mereu prezent în spațiul public prin prisma funcției pe care o deține, însă partenera sa este o prezență foarte rară. Premierul României a preferat să fie discret cu viața personală, motiv pentru care nu a fost văzut prea des alături de partenera.

De altfel, ceremonia de omagiere a Preafericirii Sale Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice din România, a fost primul eveniment oficial la care Ilie Bolojan a venit însoțit de partenera sa.

Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Ioana a ales pentru acest eveniment un costum negru, foarte elegant, în ton cu atmosfera sobră a ceremoniei de omagiere. Ținuta a fost completată de câteva bijuterii prețioase și un ceas, care s-a asortat perfect. În ceea ce privește machiajul și coafura, partenera lui Ilie Bolojan a optat pentru un look natural.

Ilie Bolojan și partenera sa, Ioana

Cei doi au apărut în judeţul Alba, la Blaj, acolo unde este depus trupul neînsufleţit al Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureşan. Arhiepiscopul s-a stins din viață joi, 25 septembrie 2025, și urmează să fie înmormântat luni, 29 septembrie.

„Respect față de Biserica Greco-Catolică, pentru tot ce a făcut această Biserică pentru țara noastră, precum și față de comunitatea greco-catolică din România. În Catedrala din Blaj, am depus astăzi o coroană la catafalcul Părintelui Cardinal Lucian Mureșan. Dumnezeu să-l odihnească!”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook.

Ioana este asistentă medicală la Spitalul CFR din Oradea. Premierul și partenera lui sunt într-o relație de trei ani, dar nu au ajuns în fața altarului. Ilie Bolojan a fost căsătorit timp de 20 de ani cu Florentina Bolojan.

Prim-ministrul României și fosta soție au două fiice împreună, iar în anul 2013, au decis să meargă pe drumuri separate. Unele voci susțineau că actualul președinte interimar ar fi avut o relație extraconjugală, însă aceste zvonuri nu au fost niciodată confirmate.

Citește și: Președintele Nicușor Dan ia în calcul demisia lui Ilie Bolojan. Ședința informală convocată de președinte la Cotroceni

Tags:
Iți recomandăm
”Ioana nu este moartă”! Cea mai bună prietenă a Ioanei Popescu aruncă totul în aer
Știri
”Ioana nu este moartă”! Cea mai bună prietenă a Ioanei Popescu aruncă totul în aer
BREAKING! Un avion s-a prăbușit în Iași! Printre pasageri, un politician AUR
Știri
BREAKING! Un avion s-a prăbușit în Iași! Printre pasageri, un politician AUR
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce...
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de...
Momente de neuitat cu Dem Rădulescu, care a vrut să recite o poezie patriotică: „Ieși afară, Bibanule! Vrei să ne nenorocești, să creadă ăştia că e act de sabotaj?“
Adevarul
Momente de neuitat cu Dem Rădulescu, care a vrut să recite o poezie...
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe de „masaj, gimnastică și yoga”. Noi dezvăluiri
Digi24
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe...
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Parteneri
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a...
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
Click.ro
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de...
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă tot
WOWBiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei,...
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă...
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”
Digi 24
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este...
„Dacă cineva fuge, împușcați-l”. Comandat rus interceptat în timp ce ordona execuția soldaților care își părăsesc pozițiile
Digi24
„Dacă cineva fuge, împușcați-l”. Comandat rus interceptat în timp ce ordona execuția soldaților care își...
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie...
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în aceste momente: „Rugăciunea, speranța și dorința...”
kanald.ro
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în...
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an...
Mama Andreei Cuciuc, Diana, crede că fiica sa a fost otrăvită! Ce declarații șocante a făcut mama îndurerată, la aproape un an de la moartea fiicei sale?
kfetele.ro
Mama Andreei Cuciuc, Diana, crede că fiica sa a fost otrăvită! Ce declarații șocante a...
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
WOWBiz.ro
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care...
Schema prin care escrocii
observatornews.ro
Schema prin care escrocii "accelerează" fraudele cu vouchere RABLA. Cum să evităm capcanele
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
go4it.ro
Google Maps și WAZE au greșit limita de viteză: șoferii au rămas fără permise
Au fost observate STRUCTURI ÎNTUNECATE pe Saturn. Ce anume le-a creat?
Descopera.ro
Au fost observate STRUCTURI ÎNTUNECATE pe Saturn. Ce anume le-a creat?
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
După 5 divorțuri, legenda are o nouă iubită cu 38 de ani mai tânără decât el. Surpriza e uriașă
Fanatik.ro
După 5 divorțuri, legenda are o nouă iubită cu 38 de ani mai tânără decât...
David Popovici a dat o nouă lovitură. A strâns 105.900 de euro în doar 7 zile
Fanatik.ro
David Popovici a dat o nouă lovitură. A strâns 105.900 de euro în doar 7...
Cum s-a stins din viață privighetoarea muzicii populare românești. A fost o legendă a folclorului românesc
Capital.ro
Cum s-a stins din viață privighetoarea muzicii populare românești. A fost o legendă a folclorului...
IMAGINI ŞOCANTE! Cum arăta Ioana Popescu, cu câteva zile înainte să moară!
Romania TV
IMAGINI ŞOCANTE! Cum arăta Ioana Popescu, cu câteva zile înainte să moară!
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Go4Games
Seria Mortal Kombat se întoarce în forță
Călin Georgescu nu mai are nicio șansă! Anunțul DIICOT. Țeapă de 1,1 milioane de euro
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai are nicio șansă! Anunțul DIICOT. Țeapă de 1,1 milioane de euro
Dubai: 47 de experiențe incredibile în orașul miliardarilor
evz.ro
Dubai: 47 de experiențe incredibile în orașul miliardarilor
Bolojan, pentru prima oară alături de IOANA, la un eveniment oficial. Cum arată partenera de viață a premierului (GALERIE FOTO)
Gandul.ro
Bolojan, pentru prima oară alături de IOANA, la un eveniment oficial. Cum arată partenera de...
Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: M-am luptat în fiecare zi
as.ro
Decizia care i-a schimbat viața lui Ion Țiriac. Dezvăluirile făcute la 86 de ani: M-am...
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un...
Fosta concurentă din Casa Iubirii face DEZVĂLUIRI explozive despre Alexandrina:
radioimpuls.ro
Fosta concurentă din Casa Iubirii face DEZVĂLUIRI explozive despre Alexandrina: "Vreau să știți și voi". Are...
TAS a dezvăluit „țeapa” de 5 milioane de euro în care FCSB a fost implicată
Fanatik.ro
TAS a dezvăluit „țeapa” de 5 milioane de euro în care FCSB a fost implicată
Dezvăluiri incredibile despre Alex Mitriță după retragerea de la națională: ”Nu poate să iasă pe stradă. Lucescu nu îl băga în seamă”
Fanatik.ro
Dezvăluiri incredibile despre Alex Mitriță după retragerea de la națională: ”Nu poate să iasă pe...
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 23 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nelson Mondialu a făcut ravagii la Antena 1! Toți s-au uitat lung la el, când a apărut pe scenă
Nelson Mondialu a făcut ravagii la Antena 1! Toți s-au uitat lung la el, când a apărut pe scenă
”Ioana nu este moartă”! Cea mai bună prietenă a Ioanei Popescu aruncă totul în aer
”Ioana nu este moartă”! Cea mai bună prietenă a Ioanei Popescu aruncă totul în aer
Vedeta PRO TV, pusă la încercare! Momentul care i-a schimabat viaţa total: ”Nu credeam vreodată ...
Vedeta PRO TV, pusă la încercare! Momentul care i-a schimabat viaţa total: ”Nu credeam vreodată că voi fi pregătit pentru așa ceva!”
BREAKING! Un avion s-a prăbușit în Iași! Printre pasageri, un politician AUR
BREAKING! Un avion s-a prăbușit în Iași! Printre pasageri, un politician AUR
Mama Andreei Cuciuc susține că fiica ei a fost omorâtă. Legătura cu nepotul lui Nicolae Botgros: ...
Mama Andreei Cuciuc susține că fiica ei a fost omorâtă. Legătura cu nepotul lui Nicolae Botgros: „Să fie pedepsit”
Bancul sfârșitului de săptămână | „Pe primul loc la tine e fotbalul”
Bancul sfârșitului de săptămână | „Pe primul loc la tine e fotbalul”
Vezi toate știrile
×