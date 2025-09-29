Ilie Bolojan nu vrea să mai amâne reducerea personalului din primării: „Cu cât se face mai repede, cu atât va fi mai bine pentru România”

Ilie Bolojan continuă cu măsurile de austeritate! Premierul României a punctat din nou problema personalului din primării. Șeful Guvernului a declarat că nu vrea să mai amâne concedierile din administrație. Potrivit spuselor sale, cu cât se vor implementa mai repede noile reguli, cu atât va fi mai bine pentru România. Află, în articol, toate detaliile!

În contextul în care România se află într-o situație dificilă din punct de vedere economic, Ilie Bolojan a impus mai multe schimbări drastice. De asemenea, guvernanții au propus și prezentat o serie de măsuri fiscale, menite să reducă deficitul bugetar și să reorganizeze administrația publică astfel încât cheltuielile statului să fie reduse drastic. Printre acestea se numără și reducerea personalului în primării.

Ilie Bolojan, noi declarații despre concedierile din primării

Ilie Bolojan nu vrea să mai amâne concedierile din primării. Potrivit spuselor premierului, cu cât reducerea personalului din administrație se va face mai repede, cu atât va fi mai bine pentru România.

De asemenea, prim-ministrul a afirmat că noile măsuri impuse de Guvern vor întări autonomia locală și vor responsabiliza primarii în gestionarea fondurilor publice. În acest sens, Ilie Bolojan a transmis un avertisment pentru edili.

„În același timp, să aibă o responsabilitate mai mare și să fie conștienți că statul nu le mai poate asigura sumele de bani pe care le-a asigurat până acum, în anii următori. Și va trebui să aibă mai mare grijă de modul în care își gestionează banii”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi 24.

Șeful Guvernului a explicat faptul că nu sunt vizat primăriile din reședințele de județ, a consiliilor județene și a localităților care au o situație financiară mai bună. Este vorba despre cele care au și alte surse de venit și nu sunt dependente de bugetul de stat.

„Gândiți-vă că, dacă ai fabrica Dacia Renault pe teritoriul tău, atunci, indiferent cine este primarul orașului Mioveni, ai o sursă de venit care nu te face dependent de bugetul de stat. Dar acest tip de localități sunt la nivelul câtorva sute, două-trei sute, dar avem celelalte peste trei mii de unități administrative. Acolo, cea mai mare parte a cheltuielilor, în afara banilor care vin de la Guvernul României pentru programele de investiții sau din fondurile europene, dacă le-au câștigat, sunt cheltuielile cu personalul, care ating valori de la 70% până la 100%. Ce mai rămâne de la aceste cheltuieli? Rămân cheltuielile cu iluminatul public, cheltuielile cu încălzirea școlilor. Ori, dacă vrei să ai niște reduceri de cheltuieli, unde trebuie să faci reducerile? Acolo unde există ponderea cea mai mare. Și ponderea cea mai mare, la 90% din localitățile din România, este la cheltuielile de personal. Deci, ca mod de a lua decizii, dacă vrei să ai efecte, te duci acolo unde este masa mare de cheltuieli”, a mai spus premierul.

