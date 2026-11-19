O discuție aparent banală a ajuns să stârnească reacții în vila de la „Insula Iubirii”. Lorenzo a făcut câteva dezvăluiri în timpul unei întâlniri cu ispita Oana, iar subiectul a ajuns rapid și în casa băieților. În centrul conversației s-a aflat chiar Nattasha, iubita lui, și activitatea profesională pe care aceasta o desfășoară.

Nattasha nu și-a ascuns ocupația în fața celor din jur. Tânăra este dominatoare și activează într-un domeniu în care interacționează cu bărbați care îi oferă și diverse cadouri pentru experiențele pe care le caută. Ea preferă însă să nu îi numească „clienți”, ci „submiși”, termen care descrie mai bine rolul pe care aceștia îl au în activitatea sa.

Dezvăluirile lui Lorenzo le-au marcat pe ispitele de la Insula iubirii

Cu toate acestea, se pare că subiectul nu este chiar atât de lipsit de importanță pentru Lorenzo pe cât ar putea părea la prima vedere. În timpul date-ului cu ispita Oana, acesta a vorbit despre cadourile pe care bărbații i le oferă iubitei sale și a lăsat să se înțeleagă că situația îl pune uneori în ipostaze destul de neobișnuite.

În discuția purtată cu Lorenzo, Oana a aflat că bărbații cu care lucrează Nattasha îi oferă acesteia diferite cadouri. Ispita a fost curioasă să afle dacă iubitul tinerei este deranjat de astfel de gesturi și dacă nu cumva situația îi provoacă anumite frustrări.

Lorenzo a explicat că a ajuns chiar să beneficieze și el de atenția acestor bărbați, după ce a făcut o remarcă în legătură cu darurile primite de iubita sa. Mai exact, în momentul în care a aflat că aceasta primește cadouri, i-a sugerat că ar putea primi și el ceva. Iar lucrul acesta s-a întâmplat ulterior.

„Mie, Lorenzo mi-a zis la date că ăștia, clienții, îi fac cadouri. Și, la un moment dat, i-am zis: «Nu te deranjează că îi fac cadouri? Nu că i-am zis să-mi ia și mie și apoi mi-a luat și mie cadou». Este frustrarea cea mai mare a lui în viață. Nu este open-minded.”, a spus Oana.

Deși a susținut că nu este deranjat de situația respectivă, discuția a scos la iveală și o altă latură a relației sale cu Nattasha. Lorenzo nu pare să privească întotdeauna cu aceeași relaxare activitatea iubitei sale, iar diferența dintre ceea ce declară și ceea ce simte a devenit un subiect de interes pentru ispite.

„Lumea știe că eu am o relație, dacă aveam clienți nu se știa de relație. Nu mă ascund. Dar eu le las să vorbească ce vor, fiecare cât duce capul”, a transmis Nattasha.

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