În România, s-a implementat ideea că data de 9 martie ar fi Ziua Bărbatului. Între timp, alții spun că pe 19 noiembrie ar fi sărbătorită oficial această zi. Când este, de fapt, Ziua Bărbatului și de ce credința populară o plasează imediat după Ziua Femeii? Iată răspunsul care nu mai lasă loc interpretărilor.

De ce în România se sărbătorește pe 9 martie Ziua Bărbatului

Mulți români fac confuzie cu privire la sărbătorirea Zilei Bărbatului, asta pentru că în România sunt asociate două date diferite: 9 martie și 19 noiembrie. La baza confuziei stau tradițiile populare românești și recunoașterea la nivel internațional a Zilei Bărbatului, lucru care a dus la diferite confuzii de-a lungul timpului.

Multe voci spun că pe 9 Martie este Ziua Bărbatului, iar asta pentru că vine la o zi după celebrarea Zilei Femeii, pe 8 martie. Dar și din interpretarea populară a faptului că, în această zi, se spune că bărbații trebuie să bea 40 de pahare în cinstea celor 40 de mucenici. Pe 9 Martie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinții 40 de Mucenici din Sebastian, soldații creștini care au fost martiziați în anul 320.

În tradiția populară, bărbații consumă în această zi 40 de pahare de vin, lucru care a dus la confuzia cu privire la Ziua Bărbatului.

„Data de 9 martie este adesea asociată, în cultura românească, cu așa-numita „Zi a Bărbaților”, deși aceasta nu reprezintă o sărbătoare recunoscută oficial nici în România, nici la nivel internațional. Originea acestei percepții se regăsește în tradiția ortodoxă care marchează în această zi pomenirea celor 40 de Mucenici din Sevastia, considerați simboluri ale curajului și credinței în fața persecuțiilor”, a explicat preotul Dan Damaschin, la Digi24.

Când se sărbătorește, de fapt, Ziua Bărbatului

În țara noastră, Ziua Bărbatului este sărbătorită oficial pe 19 noiembrie, conform Legii nr.22/2016, adoptată de Parlament. Ziua este recunoscută la nivel internațional, însă nu este considerată sărbătoare legală, la fel cum nici Ziua Internațională a Femeii nu este o sărbătoare legală.

Nu mulți știu când este sărbătorită Ziua Internațională a Bărbatului, așa că pe 19 noiembrie, urează bărbaților din viața ta „La mulți ani!”.

Așadar, cu toate că mulți cred că Ziua Bărbatului este pe 9 martie, când bărbații beau 40 de pahare de vin, realitatea este cu totul alta.

Ziua Internațională a Bărbatului – istoric

Ziua Internațională a Bărbaților este celebrată pe 19 noiembrie și a fost fondată în 1999 de Dr. Jerome Teelucksingh, lector de istorie la Universitatea Indiilor de Vest din Trinidad și Tobago.

Cererile pentru o Zi Internațională a Bărbaților există încă din anii 1960, când, într-un articol din The New York Times din 24 februarie 1969, se menționa că „mulți bărbați au militat în mod privat pentru ca data de 23 februarie să devină Ziua Internațională a Bărbaților, echivalentul datei de 8 martie, care este Ziua Internațională a Femeii”. Această zi dedicată femeilor a fost celebrată pentru prima dată în 1909.

Începând cu anii 1960, au existat apeluri internaționale persistente pentru crearea unei astfel de zile, sub forma unor întrebări retorice despre egalitatea de gen, precum „De ce femeile au o sărbătoare internațională și bărbații nu?” și, mai frecvent, sub forma unor afirmații precum „Contribuțiile și preocupările bărbaților merită o zi de recunoaștere de sine stătătoare”, adică nu doar prin analogie cu Ziua Internațională a Femeii, conform paginii oficiale a Zilei Internaționale a Bărbatului, internationalmensday.

În deceniile mai recente, au existat mai multe încercări de a stabili o astfel de zi în diferite țări (de exemplu, Canada, Franța, SUA, Columbia, Rusia și China), cu speranța că aceste inițiative vor fi observate și adoptate și în alte părți ale lumii, ducând la celebrarea sincronizată a Zilei Internaționale a Bărbaților. Deși astfel de evenimente de mică amploare au avut loc în mai multe țări, acestea au suferit din cauza lipsei de vizibilitate necesare pentru a atrage atenția la nivel internațional, motiv pentru care nu au fost continuate.

La începutul anilor 1990, de exemplu, organizații din Statele Unite, Europa și Australia au organizat evenimente restrânse în luna februarie, la invitația profesorului Thomas Oaster, care conducea Missouri Center for Men’s Studies din cadrul Universității Missouri din Kansas City. Oaster a promovat cu succes evenimentul în 1994, însă încercarea sa din 1995 a avut o participare redusă, iar ulterior a renunțat la organizarea acestuia în anii următori.

Deși Australia a încetat să mai marcheze această zi până la 19 noiembrie 2003, doar Asociația Malteză pentru Drepturile Bărbaților a continuat să o celebreze anual în februarie. Fiind singura țară care mai păstra această dată, comitetul AMR din Malta a decis în 2009 să mute celebrarea pe 19 noiembrie, la solicitarea organizatorilor australieni ai Zilei Internaționale a Bărbaților.

Organizatorii australieni au contribuit la alinierea mai multor țări la grupul celor care adoptaseră deja data de 19 noiembrie, stabilită inițial în Trinidad și Tobago de către Dr. Jerome Teelucksingh în 1999. În 2008, organizația Dads4Kids a organizat un eveniment istoric în parlamentul statului New South Wales și a repetat inițiativa în 2013, în parlamentul federal din Canberra, capitala Australiei.

Ce se sărbătorește în România pe 9 martie

Dincolo de sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici, în România se mai sărbătorește pe 9 martie Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989.

Această dată vine ca o cinstire a memoriei celor persecutați de regimul comunist și nu întâmplător este aceeași zi în care calendarul creștin-ortodox îi pomenești pe Sfinții 40 de Mucenici din Sebastian.

Ziua de comemorare onorează victimele represiunii comuniste și recunoaște suferințele îndurate în anii regimului.

În acest fel, ziua de 9 Martie poartă o încărcătura simbolică și mai importantă, nu doar din punct de vedere al tradiției creștin-ortodoxe, ci și din privința trecutului țării noastre. Este recunoștința sacrificiului, a rezistenței și a luptei pentru libertate, dar și a onorării unor oameni care au contribuit la istoria țării noastre și la libertatea pe care astăzi am căpătat-o prin sacrificiul suprem.

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