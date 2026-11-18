O nouă tragedie în lumea fotbalului! Portarul Luka Pavlovic, în vârstă de numai 20 de ani, s-a stins din viață în urma unui grav accident rutier. Potrivit primelor date din anchetă, fotbalistul a pierdut controlul volanului în „curba morții” de pe un drum județean din Croația. Decesul sportivului a adus multă durere, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

Teribilul accident în care Luka Pavlovic și-a pierdut viața a avut loc luni, 16 noiembrie, în jurul prânzului, pe un drum județean din Croația. Conform presei internaționale, sportivul ar fi pierdut controlul volanului în „curba morții”, așa cum a fost numit acel segment de drum. Se pare că acolo ar avea loc numeroase accidente rutiere.

Potrivit primelor date din anchetă, Luka Pavlovic a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de un alt vehicul, în care se aflau două persoane. În urma accidentului, alarma a fost dată imediat, iar echipajele de salvare au intervenit la fața locului.

Din păcate, deși fotbalistul a fost transportat de urgență la spital, pentru el nu s-a mai putut face nimic și a fost declarat decesul. Cele două persoane din celălalt autoturism au fost și ele rănite grav.

Mesaj emoționant în memoria fotbalistului

Luka Pavlovic și-a început cariera sportivă la Mladost-Sloga, iar mai apoi a fost transferat la clubul Sokadija. Fotbalistul a mai evoluat ulterior la Visnjevac și Tomislav, iar în anul 2026 se întorsese Sokadija. Clubul a transmis un mesaj emoționant în memoria portarului.

„La revedere, Luka al nostru. Sunt momente când fotbalul, meciurile și rezultatele devin complet irelevante. Momente când cuvintele cu greu pot descrie tristețea pe care o simțim. Luka al nostru, coechipierul nostru, prietenul și inima vestiarului. Mereu zâmbitor, gata de o glumă și bună dispoziție. Cu veselia și zâmbetul tău, ai făcut din vestiarul nostru un loc special. Și acest tricou roșu al tău… Acel tricou roșu rămâne acum cu tine pentru totdeauna, așa cum și tu vei rămâne pentru totdeauna o parte din noi și din Sokadija. Aveau să mai fie multe meciuri, victorii, prietenii și râsete în față. Din păcate, am rămas cu amintiri frumoase pe care le vom prețui pentru totdeauna. Ne vor lipsi zâmbetul tău, glumele tale și toate acele mici momente care te-au făcut o parte specială a echipei noastre. În numele administrației, antrenorilor și tuturor jucătorilor de la NK Sokadija, transmitem sincere condoleanțe familiei, rudelor și prietenilor lui Luka. Gândurile și inimile noastre sunt alături de voi în aceste momente dificile. Odihnește-te în pace, dragul nostru Luka”, este mesajul transmis de clubul croat.

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