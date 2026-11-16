Doliu în fotbal! Un jucător de 18 ani a murit după ce a fost lovit în cap de minge. Medicii au făcut tot posibilul pentru a-l salva

Un tânăr fotbalist în vârstă de doar 18 ani și-a pierdut viața în urma unui accident petrecut pe terenul de joc. Abel Nunez a suferit un traumatism cranian după ce a fost lovit în cap de minge, în timpul unei partide. Deși a fost transportat de urgență la spital și supus unei intervenții chirurgicale, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Tragedia s-a produs joia trecută, în timpul unui meci din etapa a șasea a competiției Copa de Plata, desfășurată în cadrul Turneului de tineret C al Federației Argentiniene de Fotbal. Abel Nunez reprezenta FC Ezeiza, formație pentru care evolua în divizia a cincea.

Un fotbalist a murit după ce a fost lovit în cap de minge

Potrivit informațiilor apărute în presa din Argentina, tânărul purta tricoul cu numărul 10 în momentul în care a fost lovit în cap de mingea degajată de un adversar. Impactul a avut urmări grave, iar fotbalistul s-a prăbușit pe gazon la scurt timp, pierzându-și cunoștința.

Cei prezenți au intervenit imediat, iar sportivul a primit primele îngrijiri medicale chiar pe teren. Ulterior, a fost transportat la spital, unde medicii au decis să îl opereze de urgență. Din nefericire, starea acestuia nu s-a ameliorat, iar Abel Nunez a murit duminică, la câteva zile după incident.

Dispariția tânărului a provocat multă tristețe în comunitatea sportivă. FC Ezeiza a făcut publică vestea decesului și a vorbit despre pierderea unui băiat care avea numeroase planuri și visuri, dar care devenise și un membru important al echipei. Abel Nunez juca și pentru echipa de rezervă de futsal a clubului Nueva Estrella, unde activa din 2024. În semn de respect, conducerea acestuia a hotărât să suspende toate competițiile sportive programate duminică.

„Astăzi, nici meciurile, nici rezultatele nu mai contează. Astăzi, durerea noastră comună ne unește și ne îndeamnă să fim alături de cei care au cel mai mult nevoie de noi”, au transmis oficialii Nueva Estrella.

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