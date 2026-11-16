Motivul pentru care un nepalez a fost bătut în Piața Domenii. Ce s-a întâmplat după ce bărbatul a intrat în magazin pentru a face cumpărături

Un livrator din Nepal a fost agresat în București după ce a încercat să își recupereze bicicleta furată din fața unui magazin. Incidentul, petrecut în zona Pieței Domenii, s-a încheiat cu intervenția polițiștilor și a echipajelor medicale, iar mărturia unei femei care a asistat la întreaga scenă a stârnit numeroase reacții.

Potrivit informațiilor apărute până acum, bărbatul și-a lăsat bicicleta neasigurată în fața magazinului și a intrat la cumpărături. În lipsa sa, un individ a luat bicicleta și a plecat. Livratorul a observat furtul, și-a abandonat cumpărăturile și a pornit în urmărirea suspectului. După ce l-a ajuns din urmă, între cei doi a izbucnit un conflict care a degenerat în violențe.

Conflictul a degenerat în agresiune

În încercarea de a-și recupera bicicleta, cetățeanul nepalez a fost implicat într-o altercație cu bărbatul care o furase. Potrivit martorilor, agresorul l-ar fi lovit pe livrator și l-ar fi izbit cu capul de beton.

Mai multe femei au intervenit pentru a-l ajuta pe tânăr și au încercat să îl oprească pe agresor. În cele din urmă, suspectul a abandonat bicicleta și a fugit de la fața locului.

Martorii critică lipsa de reacție a celor din jur

O femeie care a asistat la incident a relatat pe Facebook că foarte puțini oameni au intervenit pentru a-l ajuta pe livrator în timpul agresiunii.

„Un livrator din Nepal a fost atacat cu sălbăticie în fața mea langă MEGA IMAGE Piața Domenii, de către un huligan care încercase să-i fure bicicleta și urla „ăștia trebuie omorâți!”. Am fost 3 femei care am sărit în ajutorul tânarului care a fost izbit cu capul de beton: vânzătoarea din magazin, care s-a rostogolit pe jos cu atacatorul, eu și o doamnă care a intrat în Mega strigând ‘ajutor’ și a ieșit tot singură. Agenții de pază: „nu e treaba mea!” Clienții cărora li s-a cerut ajutor: „nu e treaba mea!” Trecătorii prin gang: „nu e treaba mea!” Cei de la taraba cu fructe: „nu e treaba mea!” Un domn s-a oprit, alertat de țipetele mele îngrozite, și a reușit să-l elibereze pe nepalez. Au venit Poliția, Smurd, farmacistul, am dat declarații. M-am dus la agentul de pază de la Mega: „de ce nu ați venit?? De ce ne-ați lăsat singure cu huliganul?”. „Nu e treaba mea, eu mă ocup doar de magazin.””, a transmis femeia care l-a ajutat pe livrator, pe Facebook.

Suspectul a fost prins de polițiști

Potrivit informațiilor disponibile, după ce a abandonat bicicleta, agresorul a fugit din zonă, însă a fost identificat și prins la scurt timp de polițiști.

Martora susține, de asemenea, că bărbatul a strigat „Ăștia trebuie omorâți” înainte de a pleca cu bicicleta. Circumstanțele exacte ale incidentului urmează să fie stabilite în cadrul anchetei desfășurate de autorități.

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