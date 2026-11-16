O femeie din București a căzut de la etajul 8 al unui bloc. S-a întâmplat în Sectorul 3

Un eveniment cu un deznodământ dramatic s-a petrecut în Capitală, în noaptea de duminică spre luni, 15 spre 16 noiembrie. O femeie în vârstă de 57 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 8 al unui imobil situat în Sectorul 3.

Potrivit informațiilor disponibile, incidentul a mobilizat mai multe echipaje de intervenție, care s-au deplasat imediat la adresa indicată pentru a-i acorda victimei ajutorul necesar.

Intervenția salvatorilor a fost în zadar

În ciuda intervenției prompte a echipajelor de urgență, femeia nu a mai putut fi salvată. Aceasta suferise leziuni extrem de grave în urma căderii, iar eforturile depuse de personalul medical au fost fără rezultat.

În cele din urmă, medicii au fost nevoiți să declare decesul femeii. Circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia nu sunt stabilite până în prezent.

Anchetă în desfășurare după moartea femeii de 57 de ani

Conform informațiilor obținute de anchetatori, femeia nu ar fi locuit în scara blocului din care s-a prăbușit, ci într-o scară alăturată. De asemenea, unele persoane din zonă au declarat că fiica acesteia ar fi avut domiciliul în același imobil.

După producerea incidentului, polițiștii au demarat cercetările pentru a reconstitui desfășurarea evenimentelor și pentru a afla ce a dus la această tragedie. Oamenii legii analizează mai multe ipoteze, fără să excludă, în acest moment, posibilitatea unei sinucideri.

Ancheta continuă, urmând ca verificările să stabilească împrejurările exacte în care femeia și-a pierdut viața.

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