Blondina lui Cristian Daminuță a divorțat la un an de la nuntă?! „Viața este plină de surprize”

Iasmina Halas a divorțat la doar un an de la nuntă?! CANCAN.RO a încercat să afle cum merge viața de femeie măritată, dar blondina a dat-o cotită și a evitat să ofere un răspuns clar. Ba mai mult, a lăsat de înțeles că s-a despărțit deja de soțul ei, un alt personaj controversat din lumea mondenă. Iasmina a dat de înțeles că nu mai este dispusă să suporte posesivitatea dusă la extrem și agresivitatea într-o relație. Să se fi rupt deja lanțul iubirii, la numai un an după ce au spus marele „DA”?!

Anul trecut, Iasmina Halas s-a căsătorit cu Andrei și radia de fericire, dar se pare că dragostea n-a ținut prea mult. Întrebată dacă mai este căsătorită, fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” a spus că nu contează, pentru că viața este plină de surprize. Păi, cum adică nu contează?! Să fi dispărut deja verigheta de pe degetul blondinei?! Cert este că Iasmina a evitat să spună dacă mai formează sau nu un cuplu cu Andrei, iar răspunsul ei lasă loc de multe semne de întrebare.

A divorțat la doar un an de la nuntă?!

Blondina a fost căsătorită și cu fostul fotbalist Cristian Daminuță, iar pe Andrei l-a cunoscut la șase ani de la divorț. Oare nici a doua căsnicie n-a fost cu noroc și că Iasmina a rămas din nou singurică? Fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că, în sfârșit, este fericită și liniștită și că nu mai este dispusă să accepte orice de dragul unei relații.

„Aleg să nu răspund la această întrebare, dar, indiferent dacă mai sunt sau nu, cel mai important este că sunt foarte fericită și foarte liniștită. Viața e plină de surprize. Nu aș mai accepta trădarea, din toate punctele de vedere. Nu aș mai accepta posesivitatea dusă la extrem, gelozia extremă și nici nu are rost să mai vorbesc despre agresivitate. M-au dezamăgit foarte multe persoane, dar asta s-a întâmplat în trecut, înainte să elimin din viața mea toate persoanele toxice, care doar îmi provocau agitație. În prezent, am un cerc restrâns, format din câteva persoane care contează. De la restul nu am așteptări. Dar da, din păcate, am fost foarte dezamăgită de multe persoane de la care, la momentul respectiv, aveam alte așteptări. Acum nu mai este cazul”, a declarat Iasmina Halas pentru CANCAN.RO.

„Au fost multe momente care m-au marcat”

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a mărturisit că își dorește copii, dar la momentul potrivit și cu omul potrivit. Ea speră ca Dumnezeu să-i asculte rugăciunile și să-i ofere familia pe care și-o dorește.

Fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” a mărturisit că își dorește copii, dar nu cu orice bărbat. Blondina vrea să devină mamă la momentul potrivit și, mai ales, alături de omul potrivit. Iasmina speră ca Dumnezeu să-i asculte rugăciunile și să-i dăruiască familia la care visează de atâta timp.

„Îmi doresc copii, dar cu siguranță acest lucru se va întâmpla la momentul potrivit, dacă Dumnezeu consideră că merit. Îmi doresc ca viitorul meu copil să crească într-o familie unită și fericită”, a spus blondina.

Iasmina Halas a povestit că au marcat-o multe lucruri de-a lungul vieții și că nu poate accepta sub nicio formă să pățească ceva familia ei. În trecut, blondina a trecut printr-o depresie cruntă din dragoste și a avut parte de momente care au pus-o la pământ. Se pare că suferința a călit-o serios, iar acum nu mai pune chiar orice la suflet.

„Au fost multe momente care m-au marcat în viață, dar cele care m-au afectat cel mai mult au fost cele legate de familie. Dacă există ceva care mă mai poate afecta în viața asta, acel ceva este legat doar de familia mea. În rest, nimic nu mă mai poate afecta”, a mărturisit fosta soție a lui Cristian Daminuță.

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