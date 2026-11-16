Blondina lui Cristian Daminuță a divorțat la un an de la nuntă?! „Viața este plină de surprize”

Blondina lui Cristian Daminuță a divorțat la un an de la nuntă?! „Viața este plină de surprize”
Galerie Foto 15
Iasmina Halas și Andrei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Iasmina Halas a divorțat la doar un an de la nuntă?! CANCAN.RO a încercat să afle cum merge viața de femeie măritată, dar blondina a dat-o cotită și a evitat să ofere un răspuns clar. Ba mai mult, a lăsat de înțeles că s-a despărțit deja de soțul ei, un alt personaj controversat din lumea mondenă. Iasmina a dat de înțeles că nu mai este dispusă să suporte posesivitatea dusă la extrem și agresivitatea într-o relație. Să se fi rupt deja lanțul iubirii, la numai un an după ce au spus marele „DA”?!

Anul trecut, Iasmina Halas s-a căsătorit cu Andrei și radia de fericire, dar se pare că dragostea n-a ținut prea mult. Întrebată dacă mai este căsătorită, fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” a spus că nu contează, pentru că viața este plină de surprize. Păi, cum adică nu contează?! Să fi dispărut deja verigheta de pe degetul blondinei?! Cert este că Iasmina a evitat să spună dacă mai formează sau nu un cuplu cu Andrei, iar răspunsul ei lasă loc de multe semne de întrebare.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
15 poze

A divorțat la doar un an de la nuntă?!

Blondina a fost căsătorită și cu fostul fotbalist Cristian Daminuță, iar pe Andrei l-a cunoscut la șase ani de la divorț. Oare nici a doua căsnicie n-a fost cu noroc și că Iasmina a rămas din nou singurică? Fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că, în sfârșit, este fericită și liniștită și că nu mai este dispusă să accepte orice de dragul unei relații.

„Aleg să nu răspund la această întrebare, dar, indiferent dacă mai sunt sau nu, cel mai important este că sunt foarte fericită și foarte liniștită. Viața e plină de surprize. Nu aș mai accepta trădarea, din toate punctele de vedere. Nu aș mai accepta posesivitatea dusă la extrem, gelozia extremă și nici nu are rost să mai vorbesc despre agresivitate. M-au dezamăgit foarte multe persoane, dar asta s-a întâmplat în trecut, înainte să elimin din viața mea toate persoanele toxice, care doar îmi provocau agitație.

În prezent, am un cerc restrâns, format din câteva persoane care contează. De la restul nu am așteptări. Dar da, din păcate, am fost foarte dezamăgită de multe persoane de la care, la momentul respectiv, aveam alte așteptări. Acum nu mai este cazul”, a declarat Iasmina Halas pentru CANCAN.RO.

Iasmina Halas

Iasmina Halas. Sursa foto Social media

„Au fost multe momente care m-au marcat”

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a mărturisit că își dorește copii, dar la momentul potrivit și cu omul potrivit. Ea speră ca Dumnezeu să-i asculte rugăciunile și să-i ofere familia pe care și-o dorește.

Fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” a mărturisit că își dorește copii, dar nu cu orice bărbat. Blondina vrea să devină mamă la momentul potrivit și, mai ales, alături de omul potrivit. Iasmina speră ca Dumnezeu să-i asculte rugăciunile și să-i dăruiască familia la care visează de atâta timp.

„Îmi doresc copii, dar cu siguranță acest lucru se va întâmpla la momentul potrivit, dacă Dumnezeu consideră că merit. Îmi doresc ca viitorul meu copil să crească într-o familie unită și fericită”, a spus blondina.

Iasmina Halas a povestit că au marcat-o multe lucruri de-a lungul vieții și că nu poate accepta sub nicio formă să pățească ceva familia ei. În trecut, blondina a trecut printr-o depresie cruntă din dragoste și a avut parte de momente care au pus-o la pământ. Se pare că suferința a călit-o serios, iar acum nu mai pune chiar orice la suflet.

„Au fost multe momente care m-au marcat în viață, dar cele care m-au afectat cel mai mult au fost cele legate de familie. Dacă există ceva care mă mai poate afecta în viața asta, acel ceva este legat doar de familia mea. În rest, nimic nu mă mai poate afecta”, a mărturisit fosta soție a lui Cristian Daminuță.

VEZI ȘI: S-au căsătorit în mare secret, dar acum îl cunoaște întreaga lume. Cine este bărbatul din viața Iasminei Halas?

E cuplul bombă din showbiz! Concurenta de la ”Puterea Dragostei” s-a combinat cu o ispită de la ”Insula Iubirii”! Avem imagini direct din așternut!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Alina Pușcău se luptă cu boala dar nu mai face chimioterapie. Olga Barcari, detalii despre calvarul prin care trece prietena sa: „Mi-a înghețat sufletul”
Alina Pușcău se luptă cu boala dar nu mai face chimioterapie. Olga Barcari, detalii despre calvarul prin care trece prietena sa: „Mi-a înghețat sufletul”
Drama care a zguduit familia lui Christian Sabbagh de la Kanal D: „Nu a știut cum să-mi spună când a aflat”
Drama care a zguduit familia lui Christian Sabbagh de la Kanal D: „Nu a știut cum să-mi spună când a aflat”
„Marcel putea să fie mai elegant”. „Maluma de România ” nu a scăpat nici însurat de criticile Mariei Covașa
„Marcel putea să fie mai elegant”. „Maluma de România ” nu a scăpat nici însurat de criticile Mariei Covașa
Vedeta de la PRO TV a pus piciorul în prag! Nu și-ar fi înșelat fostul iubit niciodată: „Am trecut repede peste”
Vedeta de la PRO TV a pus piciorul în prag! Nu și-ar fi înșelat fostul iubit niciodată: „Am trecut repede peste”
Fiica lui Jorge a devenit majoră! Karina, obligată să respecte reguli și după 18 ani: „Dacă face asta, dorm liniștit”
Fiica lui Jorge a devenit majoră! Karina, obligată să respecte reguli și după 18 ani: „Dacă face asta, dorm liniștit”
România, împărțită în 8 regiuni. Lia Olguța Vasilescu PROPUNE o variantă de reorganizare a țării
Mediafax
România, împărțită în 8 regiuni. Lia Olguța Vasilescu PROPUNE o variantă de reorganizare a țării
Susținătorii lui Călin Georgescu au blocat drumul în fața Tribunalului Ilfov. Ciocniri cu jandarmii, un protestatar prăbușit la pământ/O femeie a îngenuncheat pe trecerea de pietoni/Poliția a restricționat traficul în zonă
Gandul.ro
Susținătorii lui Călin Georgescu au blocat drumul în fața Tribunalului Ilfov. Ciocniri cu jandarmii, un protestatar prăbușit la pământ/O femeie a îngenuncheat pe trecerea de pietoni/Poliția a restricționat traficul în zonă
„Ești moartă de foame!”. Scandalul dintre milionar, fosta soție și actuala iubită a explodat!
Prosport.ro
„Ești moartă de foame!”. Scandalul dintre milionar, fosta soție și actuala iubită a explodat!
„Mai puneți pungile de la Glovo pe masă...” Imaginea din București care a stârnit o revoltă online privind igiena curierilor
Adevarul
„Mai puneți pungile de la Glovo pe masă...” Imaginea din București care a stârnit o revoltă online privind igiena curierilor
Șamanul siberian care bate toba pentru binele lui Putin promite să ucidă 60 de cămile pentru ca Rusia să învingă Ucraina
Digi24
Șamanul siberian care bate toba pentru binele lui Putin promite să ucidă 60 de cămile pentru ca Rusia să învingă Ucraina
A trișat cu AI și a ajuns primul în țară! Metoda prin care a PĂCĂLIT toată comisia de examen
Mediafax
A trișat cu AI și a ajuns primul în țară! Metoda prin care a PĂCĂLIT toată comisia de examen
Dieta DRASTICĂ a Nicoletei Luciu la 45 de ani: „Nu mănânc, ciugulesc”! Regula de la care nu se abate niciodată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta DRASTICĂ a Nicoletei Luciu la 45 de ani: „Nu mănânc, ciugulesc”! Regula de la care nu se abate niciodată
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Rică Răducanu a pierdut la păcănele 100.000 de euro? Avertismentul psihologului Radu Leca: „Sala de jocuri e ca pentru alcoolic vizita la bar”
Click.ro
Rică Răducanu a pierdut la păcănele 100.000 de euro? Avertismentul psihologului Radu Leca: „Sala de jocuri e ca pentru alcoolic vizita la bar”
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Digi 24
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza: „Vom sesiza și Parchetul, și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”
Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil, așa veți muri”
Digi24
Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil, așa veți muri”
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
Promotor.ro
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Ultimele zile de Black Friday la Kaufland: Top 5 dispozitive electronice care mai pot fi achiziționate la reducere
go4it.ro
Ultimele zile de Black Friday la Kaufland: Top 5 dispozitive electronice care mai pot fi achiziționate la reducere
Universul ar putea fi de două ori mai vechi decât am crezut!
Descopera.ro
Universul ar putea fi de două ori mai vechi decât am crezut!
Legendarul studio din spatele seriei DOOM lucrează la un joc nou
Go4Games
Legendarul studio din spatele seriei DOOM lucrează la un joc nou
Ce riscă Bolojan după ce a folosit ofițerii și mașina Serviciului de Protecție și Pază pentru a escorta invitați de la aeroport la hotel. Ce spune legea și cine poate beneficia de serviciile SPP
Gandul.ro
Ce riscă Bolojan după ce a folosit ofițerii și mașina Serviciului de Protecție și Pază pentru a escorta invitați de la aeroport la hotel. Ce spune legea și cine poate beneficia de serviciile SPP
NU O MAI ARUNCA! La ce să folosești cutia de roșii?!
Mediafax Italia
NU O MAI ARUNCA! La ce să folosești cutia de roșii?!
Legea INTERZICE luminițele la ușă, dacă nu ai aprobarea asociației de proprietari!
Mediafax Spania
Legea INTERZICE luminițele la ușă, dacă nu ai aprobarea asociației de proprietari!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.