Vedeta de la PRO TV a pus piciorul în prag! Nu și-ar fi înșelat fostul iubit niciodată: „Am trecut repede peste”

Vedeta de la PRO TV a pus piciorul în prag! Nu și-ar fi înșelat fostul iubit niciodată: „Am trecut repede peste”
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Actrița de la PRO TV a pus capăt zvonurilor de infidelitate, după doi ani de speculații și incertitudini! Teona Stavarachi a declarat, pentru CANCAN.RO, că nu și-a înșelat niciodată fostul iubit și că toate bârfele apărute pe seama ei au amuzat-o copios! Între timp, actrița a început un nou capitol, a devenit mămică și și-a găsit „prințul pe cal alb”. Se pare că părerile cârcotașilor au interesat-o fix cât negrul de sub unghie.

În urmă cu doi ani, CANCAN.RO a dezvăluit că actrița principală din serialul „Groapa” și-ar fi înșelat iubitul, iar bărbatul și-ar fi luat tălpășița din „căminul conjugal”. Publicația noastră a aflat atunci că cei doi locuiau împreună cu chirie, dar că presupusa escapadă amoroasă a Teonei ar fi pus capac relației. Iubitul n-ar fi fost dispus să treacă peste o asemenea trădare și ar fi preferat să-și facă bagajele decât să mai împartă același acoperiș cu actrița.

Totul ar fi fost o minciună

După doi ani de mister, speculații și întrebări rămase fără răspuns, Teona Stavarachi a decis să spună ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și fostul iubit. Actrița de la PRO TV ne-a declarat că totul a fost doar un șir de zvonuri și că lucrurile au stat cu totul altfel decât s-a vorbit. Mai mult, Teona a mărturisit că a trecut rapid peste tot acest „scandal” și că a intrat în relația cu actualul partener, Silviu, cu sufletul curat.

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„Hahahaha. Am trecut peste cu UMOOORRR !!! Am râs. Au fost doar zvonuri și n-aveam cum să abordez altfel situația. Am trecut repede peste pentru că am intrat în relația asta cu sufletul curat și mintea împăcată. Eu știu asta. Silviu știe asta. E tot ce contează”, a declarat Teona pentru CANCAN.RO.

După tot acest tărăboi, Teona Stavarachi și-a găsit, în sfârșit, liniștea lângă Silviu Pasca. Cei doi au devenit părinți și sunt mai fericiți ca niciodată. Actrița a declarat că viața ei s-a schimbat radical de când a devenit mămică și că acum este împlinită pe toate planurile. Se pare că fericirea i-a deschis apetitul pentru o familie și mai numeroasă. Vedeta își mai dorește un copil, dar nu se grăbește și nici nu are de gând să forțeze lucrurile. Dacă va mai veni un bebeluș, cu atât mai bine!

Teona Stavarachi

Teona Stavarachi și Silviu. Sursa foto Social Media

„Viața mea s-a schimbat total de când am devenit mamă. Vorbeam într-o seară cu Silviu, iubitul meu, și îl întrebam cum eram înainte să nasc pentru că nu-mi aminteam. Parcă am început viata de la 0 după ce am născut. Acum simt că aș putea face orice. Pentru ea. Fata mea. Familia mea. Mă simt puțin mai sigură, acum știu de ce fac ce fac. Iubesc și sunt iubită mai mult decât am visat vreodată.

Cred că îmi mai doresc un copil, dar nu avem un plan. Facem ce simțim. Ne bucurăm de Eva, de viața cu ea și dacă într-o zi ne trezim că vrem și suntem pregătiți, nu e nimic să ne stea în cale”, a spus actrița.

Când revine în lumina reflectoarelor

Teona Stavarachi a dezvăluit care a fost cel mai dificil moment cu care s-a confruntat de când a devenit mamă. Actrița a mărturisit că nu suportă să-și vadă fetița suferind sau să știe că o doare ceva. Ea a recunoscut că sunt momente pe care nu le-ar dori nici celui mai mare dușman, cu atât mai puțin vreunei mame.

„Durerea copilului mi se pare cel mai greu de gestionat psihic. Să simți cu toată ființa că nu știi sau nu ai cum să îi iei din durere. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am avut situații ieșite din comun sau grave. Dar și la cel mai mic nivel mi se pare … teribil”, a mărturisit vedeta.

Actrița a anunțat și când va reveni în lumina reflectoarelor. Și, surpriză, se pare că telespectatorii o vor revedea mult mai repede decât și-ar fi imaginat.

„Acum că se termină anul pot să spun chiar „2027 e anul meu!” Hahaha. Cel puțin așa imi propun, iar câteva lucruri sunt deja pe listă, dar nu vă spun prea multe. Nu dau spoilere. Voi încerca totuși să mențin un echilibru și cu viața personală, îmi doresc să rămân cât se poate de prezentă în viața fiicei mele”, a declarat Teona.

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