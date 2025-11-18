Surpriză uriașă pe platourile de la Pro TV. Actrița s-a întors gravidă la filmări. Cum au reacționat producătorii

Nu aduce anul ce aduce ceasul! Însă cei doi ani de pauză cât au avut actorii care joacă în serialul Groapa (Voyo) au adus unele schimbări radicale. A fost și cazul Teonei Stavarachi, care s-a prezentat, în vară, la filmări…gravidă. Fiind și protagonista serialului, deci având cele mai multe secvențe de filmat, actrița a anunțat din start echipa de producție, pentru a nu încurca desfășurarea acțiunii, având în vedere că burtica ei urma să devină din ce în ce mai proeminentă. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, interpreta personajului Alma ne-a povestit cum au primit colegii ei vestea despre sarcină, cum stă cu pregătirile pentru venirea fetiței, dar și dacă își va oficializa relația cu Silviu Pașca până la nașterea copilului.

Teona Stavarachi a răsuflat ușurată în momentul în care a aflat că echipa de la serialul Groapa se pricepe la gestionarea evenimentelor neprevăzute din viața actorilor. Ce-i drept, ea nu știa când va începe filmările la sezonul 2 din Groapa, iar în cazul ei sarcina a fost dorită, deci planificată. Așa că echipa s-a adaptat la noile coordonate, având deja o experiență similară cu Theo Rose, care a filmat însărcinată pentru al doilea sezon din serialul Clanul (Pro TV), exact cum a făcut și Teona pentru Groapa (Voyo). Interpreta Almei a făcut față cu brio filmărilor, iar acum se pregătește pentru o perioadă frumoasă, dar plină de provocări. Actrița este pe ultima sută de metri cu sarcină, estimarea ecografului pentru nașterea fetiței fiind chiar începutul lunii decembrie. Serialul “Groapa” poate fi urmărit pe platforma Voyo, din cadrul trustului Pro TV.

Teona Stavarachi: “Foarte bine, că mai trecuseră prin asta”

CANCAN.RO: Pauza de filmări la „Groapa” ți-a priit. Te-ai întors la filmări…însărcinată.

Teona Stavarachi: Da, cred că aveam 4 luni de sarcină în prima zi de filmări.

CANCAN.RO: Cum au primit oamenii din echipă vestea?

Teona Stavarachi: Foarte bine, că mai trecuseră prin asta. Toată echipa pe care am avut-o la sezonul 2 din “Groapa” a lucrat și la “Clanul”, unde au avut-o pe Theo Rose, care a trecut prin aceeași experiență și atunci toată lumea știa deja ce are de făcut încât să fie totul ok.

Teona Stavarachi și-a adaptat vestimentația la filmarile pentru serialul „Groapa”

CANCAN.RO: Atunci se vedea burtica?

Teona Stavarachi: Aparent în prima zi de filmare nu se vedea atât de mult. Dar până la final a crescut burta.

Teona Stavarachi va deveni mamă la începutul lunii decembrie

CANCAN.RO: Când este termenul?

Teona Stavarachi: Pe la început de decembrie se preconizează venirea fetiței.

CANCAN.RO: Silviu îți face toate poftele în perioada asta?

Teona Stavarachi: Da, și e foarte atent cu mine. Suntem amândoi în zona asta artistică și programul e foarte flexibil. E tot timpul când am nevoie lângă mine, mergem la doctor împreună. Tot ce știu eu știe și el.

CANCAN.RO: Ai avut restricții în sarcină? De exemplu să stai la pat?

Teona Stavarachi: Deloc, nu am avut absolut nicio problemă, mulțumesc lui Dumnezeu. Într-adevăr, fără să mint, acum pe final a început să-mi fie mai greu, în sensul că dacă mă agit sau fac mai multă mișcare sau stau mai mult în picioare sau nu știu, am mai multă treabă într-o zi sau doresc eu tare mult să fac curățenie în toată casa, atunci obosesc și respir greu și așa. Dar nu e capăt de lume.

CANCAN.RO: Sarcina a fost planificată sau v-a luat prin surprindere?

Teona Stavarachi: Ne-am dorit foarte mult. A fost o surpriză când s-a întâmplat să vedem testul pozitiv. Se întâmplă, în sfârșit! Ne-am dorit foarte mult amândoi. Am simțit că suntem în locul în care trebuie și că ne-am găsit.

Teona Stavarachi: „Încercăm să nu punem presiune pe noi din punctul ăsta de vedere”

CANCAN.RO: Plănuiți să vă căsătoriți până se naște bebelușul?

Teona Stavarachi: E cam din scurt.

CANCAN.RO: Ziceam de cununia civilă.

Teona Stavarachi: Nu ne-am gândit. N-aș vrea să zic nici da, nici nu, că nu știu exact. Luăm totul foarte ușor.

CANCAN.RO: Practic sunteți o familie.

Teona Stavarachi: Modernă. (n.r.: râde) Non-conformistă, rebelă. (n.r.: râde).

CANCAN.RO: Crezi în instituția căsătoriei? Îți dorești la un moment dat să se întâmple?

Teona Stavarachi: Da, dar ne dorim amândoi. Doar că nu știm sigur dacă în perioada asta scurtă care urmează, că mai avem foarte multe pregătiri și pentru bebe și atunci încercăm să nu punem presiune pe noi din punctul ăsta de vedere.

CANCAN.RO: Ați amenajat camera fetiței?

Teona Stavarachi: N-are o cameră separată, momentan o să stea cu noi. Că și noi vrem să stăm cu bebe foarte mult. Dar probabil că o să aibă camera ei. Deja i-am luat pătuț. Are colțișor în suflagerie. Are în cameră. Are peste tot de toate deja. Și hăinuțe și toate cele. Și urmează să mai achiziționăm și să mai primim.

Foto: Instagram/Cancan

