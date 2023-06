Dezvăluiri din culisele serialului “Groapa”, noul vârf de lance de la Pro TV. Cu cine se iubesc protagoniștii

Au început filmările pentru un nou serial de prime-time, la Pro TV. „Groapa” este intitulat cel mai nou proiect ce va fi difuzat pe micile ecrane de televiziunea din Pache Protopopescu, iar distribuția conține nume grele. Monica Bîrlădeanu, Marius Manole, Maria Buză sau Daniel Nuță sunt doar câteva dintre capetele de afiș ale seriei ce capătă contur chiar în aceste zile, la Giurgiu. Printre filmări, actorii și-au făcut timp să ofere și câteva interviuri, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Cei vizați au fost nimeni alții decât impersonatorul lui Vlad Țepes, Andrei Bănuță, Emilian Oprea și Teona Stavarachi.

Cei patru artiști au oferit detalii picante din culisele serialului „Groapa”. Fiecare în parte a vorbit despre provocările ridicate de un asemenea proiect de anvergură, cu luni întregi de filmare și postproducție. Unii se îndrăgostesc, alții au de dus la capăt roluri negative, important este ca publicul să le aprecieze în final munca, susțin actorii!

Daniel Nuță: „Personajul meu o să se îndrăgostească și o să iubească foarte pasional!”

CANCAN.RO: Cum comentezi faptul că atunci când mai apare câte un actor bun, prima opinie publică a omului de rând este că nu se mai „fac” actori cum erau odată?!

Daniel Nuță: Am crescut cu replica asta, dar până la urmă toată chestia cu „generația de aur” și actorii pe care toată lumea îi știe, asta se construiește. Din moment ce nu apari, nu ai cum să construiești. Din moment ce nu lucrezi, nu ai cum să creezi așa ceva. Noi, ca tinere generații asta încercăm să facem. Și nu încercăm să devenim noile „generații de aur”, nu ăsta e scopul. Important e să lucrăm cât se poate de mult și să ne facem treaba bine.

CANCAN.RO: Schimbarea de look a fost una dintre prevederile contractuale pentru serial?

Daniel Nuță: Nu a fost o condiție contractuală, pur și simplu a fost o înțelegere și o chestie creativă, încât să schimbăm look-ul și să vedem altceva și să conturăm personajul ăsta cât mai bine.

CANCAN.RO: Ai rol de băiat bun sau de băiat rău?

Daniel Nuță: E un mix. Sunt bun cu ăia care fac bine, rău cu ăia care fac rău.

CANCAN.RO: Ești băiatul care interacționează mult cu toate fetele?

Daniel Nuță: Cu una singură. Personajul meu o să se îndrăgostească și o să iubească foarte pasional.

Andrei Bănuță, mâhnit că a prins doar rol de „ginere” al Monicăi Bîrlădeanu: „Eu am treabă și cu fiica și cu o verișoară!”

CANCAN.RO: Tu nu ai pregătire actoricească, deci cum te-au reperat ca fiind un om eligibil pentru un rol din „Groapa”?

Andrei Bănuță: Am fost la Măruță acum vreo lună și am zis o prostie, am fost destul de amuzant. După care am mai dat câteva interviuri în care probabil că s-au distrat cu mine. Li s-a părut lor, probabil, că pentru personajul ăsta e potrivită fața mea sau cum sunt eu. Pentru că personajul pe care îl joc în serial, Denis se numește, are foarte multe similitudini cu mine. Și e complicat că trebuie să joc mai mult de jumate din ce se întâmplă, dar pot să păstrez și o parte din mine.

CANCAN.RO: Cum simți presiunea?



Andrei Bănuță: Cea mai mare presiune pe care a pus-o cineva pe mine sunt chiar eu, pentru că îmi doresc să îmi fac treaba bine, îmi învăț replicile. Mamă, știi cât de greu e să reții alea?! M-au mâncat, nu mi-a venit să cred, mai ales că sunt și un pic dislexic, mi se împreunează literele în cap, e ceva rău.

CANCAN.RO: Ai ruinat vreo scenă până acum?

Andrei Bănuță: Nu, că n-am filmat foarte multe scene până acum, dar pregătiți-vă că dacă vedeți pe cineva plângând pe aici pe străzi, înseamnă că am fost eu dat afară de la serial. Mă tem să stea oamenii după mine, e o echipă foarte mare, joc alături de oameni care fac asta de o viață. Nu-mi permit să vin cu replicile neînvățate.

CANCAN.RO: Ai crush pe Monica Bîrlădeanu?

Andrei Bănuță: Eu am fost supărat că joc alături de fata ei. Iubita mea din serial e fiica ei. Ceea ce înseamnă că n-am nicio șansă să avansez în nicio direcție, nici măcar în serialul ăsta. Dar nu sunt băiat serios nici în acest serial, deși s-ar putea să se schimbe pe parcurs. Dar problema e că eu am treabă și cu fiica și cu o verișoară, o să vă distrați mult.

Emilian Oprea mai bifează o apariție antagonică, după cea din „Vlad”: „Sunt un băiat rău, din nou, am rol de băiat rău!”

CANCAN.RO: Ești băiat bun sau ești băiat rău în serial?

Emilian Oprea: Sunt un băiat rău, din nou, am rol de băiat rău.

CANCAN.RO: Cum faci de prinzi numai roluri negative?

Emilian Oprea: Cred că mă atrag ele, poate că e un soi de refulare pe care mi-o satisfac cu aceste roluri. Nu știu cât de bun sunt în viața de zi cu zi, dar e plăcut să te poți dezlănțui într-un cadru atât de sigur cum e un serial.

CANCAN.RO: Când ai fost ultima dată cu piciorul în groapă?

Emilian Oprea: Am fost destul de curând, dar Dumnezeu sau Universul, cum vrei să îi spunem fiecare, te ridică și te ajută.

Teona Stavarachi, personajul principal, antrenează publicul pentru serialul „Groapa”: „M-am iubit mult, cu Daniel Nuță!”

CANCAN.RO: Ai 24 de ani, nu simți o presiune mare, având în vedere că ești personajul principal din acest serial?

Teona Stavarachi: Ba da, toată presiunea lumii e pe mine.

CANCAN.RO: Nu ți se pare că te ajută, dar că te și inhibă același timp Monica Bîrlădeanu, să zicem?

Teona Stavarachi: E intimidant și pentru noi că e superbă. Dar cred că cel mai tare mă ajută partenerul meu, Daniel Nuță.

CANCAN.RO: Personajul tău e bun sau e rău?

Teona Stavarachi: Eu zic că-i bun, dar toți oamenii avem și ceva rău în noi.

CANCAN.RO: Ai filmat vreo scenă cu explozii, ceva să îți stea inima în loc?

Teona Stavarachi: Nu, momentan doar m-am iubit mult, cu Daniel Nuță.

