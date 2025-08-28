Acasă » Exclusiv » Prima apariție cu burtica de graviduță! ”Ăsta a fost momentul!” Teona, protagonista serialului Groapa, de la PRO TV, va deveni mămică în decembrie

Prima apariție cu burtica de graviduță! ”Ăsta a fost momentul!” Teona, protagonista serialului Groapa, de la PRO TV, va deveni mămică în decembrie

De: Andreea Archip 28/08/2025 | 17:00
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3

Viața bate filmul pentru o vedetă Pro TV. La un an după ce și-a părăsit iubitul pentru fostul concurent de la Vocea României, protagonista serialului Groapa, Teona Stavarachi, va deveni, pentru prima oară, mamă la finalul acestui an. Actrița va naște o fetiță, termenul fiind estimat pentru luna decembrie. Cu ocazia lansării grilei Pro TV, eveniment care a celebrat și 30 de ani de la lansarea televiziunii, Teona Stavarachi a bifat prima apariție cu burtica de gravidă. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, actrița a făcut dezvăluiri despre sarcina, dar și încheierea filmărilor la serialul Groapa (Voyo), vorbindu-ne și despre două evenimente majore din viața ei: botezul bebelușului și oficializarea relației cu Silviu Pașca.

Teona Stavarachi traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Vedeta trăiește o poveste de dragoste cu Silviu Pașca. Viitorul tătic a primit vestea printr-un video emoționant. Actrița a terminat, în urmă cu 2 zile, filmările la serialul Groapa.

Teona Stavarachi: “M-așteptam să fie un pic mai greu, dar chiar a fost bine”

CANCAN.RO: Felicitări pentru fetiță! Înțeleg că peste câteva luni începeți un nou capitol.

Teona Stavarachi: Da, mulțumesc din suflet. În trei luni de zile, cam așa, ar trebui să dăm afară.

Teona Stavarachi, prima apariție cu burtica de gravidă

CANCAN.RO: Cum a fost perioada asta pentru tine? Cum te-ai descurcat la filmări la serialul Groapa?

Teona Stavarachi: A fost foarte bine. Am avut mare noroc și sunt extrem de recunoscătoare echipei că au avut toți grijă de mine. Am mâncat cât să-mi ajungă. Și au avut grijă să nu obosesc prea mult, să fie ok. Deci chiar a fost superb. M-așteptam să fie un pic mai greu, dar chiar a fost bine.

Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a...
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii de aici îmi iau o casă în țara mea”
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România:...

CANCAN.RO: Ai mai oprit filmările dacă te-a apucat o stare de greață?

Teona Stavarachi: Nu, nu s-a întâmplat absolut deloc. Am mai avut așa, să zicem că dacă am avut o zi plină de dimineață până seara am mai obosit și m-am mai simțit cumva. Dar toată lumea a avut grijă în pauze și între set-up-uri să stau liniștită, să stau jos, să mai primesc un fruct. Toți sunt alături de mine tot timpul.

Teona Stavarachi: “Trăiesc acest moment de nostalgie de vreo lună”

CANCAN.RO: Și în ceea ce privește personajul tău, ai schimbat așa un pic vestimentația să nu se vadă burtica?

Teona Stavarachi: Ei bine, da. O să vedeți. Sunt în acest sezon o Alma foarte vaporoasă, să zicem.

CANCAN.RO: Am înțeles că ai încheiat ultima zi de filmare, nu?

Teona Stavarachi: Da. Chiar azi noapte la ora 10.00 am avut ultimul cadru tras din sezonul ăsta pentru Alma. A fost foarte drăguț.

CANCAN.RO: Te-a încercat așa un sentiment de nostalgie că urmează să intri într-o pauză?

Teona Stavarachi: Da. Trăiesc acest moment de nostalgie de vreo  lună, de când mi-am dat seama că într-o lună eu nu o să mai fac mare lucru. Dar toată lumea mi-a zis să mă bucur, să mă odihnesc cât de mult pot, că e liniștea dinaintea furtunii, că mă așteaptă zile grele.

Și atunci încerc cumva nici să nu mă sperii prea tare, că îmi doresc foarte mult, ;i cumva în meseria asta, și ca actor independent, simți nevoia tot să faci lucruri tot timpul. Dar încerc să mă bucur și de relaxarea asta. Și, slavă Domnului, am oameni alături de mine care să mă ajute să mă calibrez când mă pierd așa pe drum.

Teona Stavarachi: “Botez o să fie sigur. Vom vedea unde ne duce viața. Momentan le luăm așa pas cu pas”

 CANCAN.RO: La anul vor avea loc și botezul și nunta?

Teona Stavarachi: Nu ne-am gândit în sensul ăsta. Botez o să fie sigur. Vom trăi și vom vedea unde ne duce viața. Momentan le luăm așa pas cu pas și ușor, nu ne grăbim.

Teona Stavarachi și Silviu Pașca își vor mări familia la finalul acestui an

Teona Stavarachi: “I-am trimis un video pentru că nu răspundea nici la telefon, încă dormea”

CANCAN.RO: Povestește-mă un pic despre momentul în care ați aflat că veți deveni părinți. A fost o surpriză și pentru voi?

Teona Stavarachi: Ne-am dorit foarte mult. Bine, nu încercam de foarte mult timp, dar cred că a fost a doua, a treia încercare. Și a fost o surpriză cumva. E o surpriză orice ar fi. Am aflat eu prima de dimineață.

Am făcut un test și am aflat eu prima. El încă dormea, eu trebuia să plec la treabă și nu știam ce să fac. Nu știam cum să-i zic. Că-mi venea să-i zic imediat, eram foarte emoționată și pierdută și nu eram sigură că e pe bune ce se întâmplă. Și până la urmă nu am reușit să mă abțin. Și i-am trimis un video pentru că nu răspundea nici la telefon, încă dormea. Dar cumva m-am judecat o perioadă pentru că m-am gândit la toate momentele acelea frumoase, construite, cu papucei, cu surprize, cu filmat. Eu nu l-am filmat pe el să văd cum reacționează și așa.

M-am judecat puțin pentru asta, dar mi-am dat seama că până la urmă noi așa suntem. Noi suntem foarte relaxați și împreună și separat. Suntem foarte relaxați. Și m-am dat seama că n-am de ce să pun presiunea asta pe mine. Ăsta a fost momentul, așa s-a întâmplat. Și a fost foarte frumos și special pentru noi.

Teona Stavarachi: “Am făcut liste peste liste și am reușit să ne punem și de acord”

CANCAN.RO: Plănuiți înainte de nașterea fetiței să treceți și pe la starea civilă?

Teona Stavarachi: Încă nu ne-am gândit. Eu am fost foarte ocupată până acum și el e cu niște treburi. M-am gândit că acum, după ce termin cu toate treburile, avem timp împreună să ne gândim, să vedem exact ce facem.

Teona Stavarachi și-a anunțat iubitul printr-un video că va fi tată

CANCAN.RO: Ați ales numele?

Teona Stavarachi: Ne-am gândit la ceva, evident. Am făcut liste peste liste și am reușit să ne punem și de acord. Acum eu am auzit foarte multe povești, cum că în timpul sarcinii i s-a spus copilului într-un fel și l-a ținut în brațe și i s-a zis altfel. Și nu vreau să mă arunc foarte tare cu afirmații în sensul ăsta, până la urmă nu se știe niciodată.

Foto: CANCAN/Instagram

NU RATA: Dezvăluiri din culisele serialului “Groapa”, noul vârf de lance de la PRO TV. Cu cine se iubesc protagoniștii

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
O vedetă Pro TV va dispărea de pe micul ecran! Se pregătește să schimbe scutece și să facă nopți albe: ”Mi se pare minunat!”
Exclusiv
O vedetă Pro TV va dispărea de pe micul ecran! Se pregătește să schimbe scutece și să facă…
Ilie Năstase are un as în mânecă: ”Sunt convins că…” Ioana a depus actele de divorț, dar fostul campion pregătește lovitura decisivă
Exclusiv
Ilie Năstase are un as în mânecă: ”Sunt convins că…” Ioana a depus actele de divorț, dar fostul…
Klaus Iohannis, notificat de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu. Suma e uriașă!
Mediafax
Klaus Iohannis, notificat de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu. Suma e...
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată cade prima zăpadă
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată...
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și...
David Popovici, vacanță fără lux și extravaganță. Orașul în care a fost surprins și cum a interacționat cu fanii
Adevarul
David Popovici, vacanță fără lux și extravaganță. Orașul în care a fost surprins...
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
Digi24
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în...
REVOLTĂTOR: Pacientă jefuită în timp ce se afla pe masa de operație la un spital din Iași
Mediafax
REVOLTĂTOR: Pacientă jefuită în timp ce se afla pe masa de operație la...
Parteneri
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Imagini rare cu Tereza! Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Imagini rare cu Tereza!...
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
Prosport.ro
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Familia Iohannis, somată de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să plătească banii încasați din chirii în perioada 1999-2015
Click.ro
Familia Iohannis, somată de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să plătească banii...
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
WOWBiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și...
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Antena 3
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10...
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
Digi 24
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale...
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc și taxele de pod
Digi24
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc...
Impozitul auto și rovinieta se dublează! Ce măsuri pregătește Guvernul pentru 2025 și 2026
Promotor.ro
Impozitul auto și rovinieta se dublează! Ce măsuri pregătește Guvernul pentru 2025 și 2026
Metrorex anunță modificări pe Magistrala 4, începând cu 1 septembrie 2025! Ce trebuie să știe toți călătorii
kanald.ro
Metrorex anunță modificări pe Magistrala 4, începând cu 1 septembrie 2025! Ce trebuie să știe...
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren,...
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce spune tânărul despre situația financiară: “O să mă execute oricum.”
kfetele.ro
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce...
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
WOWBiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat...
observatornews.ro
"Ne-a rupt sufletul copilul ăsta". Costi, unul dintre cei patru români morţi în Germania, urma...
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Samsung va actualiza sistemul de operare al dispozitivelor sale mobile. Ce telefoane vor fi actualizate?
go4it.ro
Samsung va actualiza sistemul de operare al dispozitivelor sale mobile. Ce telefoane vor fi actualizate?
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era...
Ce a pățit, într-un cartier din București, polițistul erou care l-a salvat de la bătaie pe livratorul asiatic. Andrei Jianu nu e la prima ispravă
Fanatik.ro
Ce a pățit, într-un cartier din București, polițistul erou care l-a salvat de la bătaie...
Impozit auto 2026. Șoc total pentru pentru șoferii români. Cât vor achita în plus cei cu mașini vechi
Fanatik.ro
Impozit auto 2026. Șoc total pentru pentru șoferii români. Cât vor achita în plus cei...
Marele actor a murit! Lumea l-a iubit enorm. Îi făcea pe toți să râdă. Adio, maestre!
Capital.ro
Marele actor a murit! Lumea l-a iubit enorm. Îi făcea pe toți să râdă. Adio,...
Cine este Andrei, polițistul erou care l-a salvat pe livratorul nepalez atacat pe stradă
Romania TV
Cine este Andrei, polițistul erou care l-a salvat pe livratorul nepalez atacat pe stradă
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Go4Games
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Elena Udrea, din nou cea mai fericită. Se poate citi iubirea direct pe chipul ei. Totul e filmat (FOTO)
Capital.ro
Elena Udrea, din nou cea mai fericită. Se poate citi iubirea direct pe chipul ei....
Capsula timpului sigilată de Prințesa Diana, deschisă după 34 de ani. O călătorie emoționantă în anul 1991
evz.ro
Capsula timpului sigilată de Prințesa Diana, deschisă după 34 de ani. O călătorie emoționantă în...
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
Gandul.ro
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe...
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu care e căsătorit de 29 de ani
as.ro
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu care e...
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
A1
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula...
HOROSCOP 29 august 2025. Cheltuieli neașteptate pentru o zodie! Aceasta ar putea fi nevoită să ceară ajutorul apropiaților pentru a ieși din impas
radioimpuls.ro
HOROSCOP 29 august 2025. Cheltuieli neașteptate pentru o zodie! Aceasta ar putea fi nevoită să...
Ce dietă are, de fapt, Gigi Becali. Alimentele pe care le mănâncă zilnic milionarul din Pipera
Fanatik.ro
Ce dietă are, de fapt, Gigi Becali. Alimentele pe care le mănâncă zilnic milionarul din...
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: Ngezana și Mihai Popescu, titulari! Update exclusiv
Fanatik.ro
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă:...
Știrile zilei, 25 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 25 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nu e o glumă! Cât costă o noapte de cazare la hotelul din Madagascar al lui Radu Mazăre
Nu e o glumă! Cât costă o noapte de cazare la hotelul din Madagascar al lui Radu Mazăre
O vedetă Pro TV va dispărea de pe micul ecran! Se pregătește să schimbe scutece și să facă nopți ...
O vedetă Pro TV va dispărea de pe micul ecran! Se pregătește să schimbe scutece și să facă nopți albe: ”Mi se pare minunat!”
Cum a reușit Gina Pistol să slăbească 8 kilograme în doar două săptămâni. Prezentatoarea de ...
Cum a reușit Gina Pistol să slăbească 8 kilograme în doar două săptămâni. Prezentatoarea de la MasterChef a dezvăluit trucul
Primele declarații ale lui Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe agresorul livratorului Bolt: ...
Primele declarații ale lui Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe agresorul livratorului Bolt: ”Mi-a zis doar că îi pare rău. Nu se aștepta să fie văzut de cineva”
3 ZODII urmărite de ghinion în septembrie 2025. Acești nativi vor fi puși în dificultate!
3 ZODII urmărite de ghinion în septembrie 2025. Acești nativi vor fi puși în dificultate!
Cine este Sheikha Mahra, prințesa din Dubai care s-a logodit cu rapperul French Montana
Cine este Sheikha Mahra, prințesa din Dubai care s-a logodit cu rapperul French Montana
Vezi toate știrile
×