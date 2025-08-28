Prima apariție cu burtica de graviduță! ”Ăsta a fost momentul!” Teona, protagonista serialului Groapa, de la PRO TV, va deveni mămică în decembrie

Viața bate filmul pentru o vedetă Pro TV. La un an după ce și-a părăsit iubitul pentru fostul concurent de la Vocea României, protagonista serialului Groapa, Teona Stavarachi, va deveni, pentru prima oară, mamă la finalul acestui an. Actrița va naște o fetiță, termenul fiind estimat pentru luna decembrie. Cu ocazia lansării grilei Pro TV, eveniment care a celebrat și 30 de ani de la lansarea televiziunii, Teona Stavarachi a bifat prima apariție cu burtica de gravidă. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, actrița a făcut dezvăluiri despre sarcina, dar și încheierea filmărilor la serialul Groapa (Voyo), vorbindu-ne și despre două evenimente majore din viața ei: botezul bebelușului și oficializarea relației cu Silviu Pașca.

Teona Stavarachi traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Vedeta trăiește o poveste de dragoste cu Silviu Pașca. Viitorul tătic a primit vestea printr-un video emoționant. Actrița a terminat, în urmă cu 2 zile, filmările la serialul Groapa.

Teona Stavarachi: “M-așteptam să fie un pic mai greu, dar chiar a fost bine”

CANCAN.RO: Felicitări pentru fetiță! Înțeleg că peste câteva luni începeți un nou capitol.

Teona Stavarachi: Da, mulțumesc din suflet. În trei luni de zile, cam așa, ar trebui să dăm afară.

CANCAN.RO: Cum a fost perioada asta pentru tine? Cum te-ai descurcat la filmări la serialul Groapa?

Teona Stavarachi: A fost foarte bine. Am avut mare noroc și sunt extrem de recunoscătoare echipei că au avut toți grijă de mine. Am mâncat cât să-mi ajungă. Și au avut grijă să nu obosesc prea mult, să fie ok. Deci chiar a fost superb. M-așteptam să fie un pic mai greu, dar chiar a fost bine.

CANCAN.RO: Ai mai oprit filmările dacă te-a apucat o stare de greață?

Teona Stavarachi: Nu, nu s-a întâmplat absolut deloc. Am mai avut așa, să zicem că dacă am avut o zi plină de dimineață până seara am mai obosit și m-am mai simțit cumva. Dar toată lumea a avut grijă în pauze și între set-up-uri să stau liniștită, să stau jos, să mai primesc un fruct. Toți sunt alături de mine tot timpul.

Teona Stavarachi: “Trăiesc acest moment de nostalgie de vreo lună”

CANCAN.RO: Și în ceea ce privește personajul tău, ai schimbat așa un pic vestimentația să nu se vadă burtica?

Teona Stavarachi: Ei bine, da. O să vedeți. Sunt în acest sezon o Alma foarte vaporoasă, să zicem.

CANCAN.RO: Am înțeles că ai încheiat ultima zi de filmare, nu?

Teona Stavarachi: Da. Chiar azi noapte la ora 10.00 am avut ultimul cadru tras din sezonul ăsta pentru Alma. A fost foarte drăguț.

CANCAN.RO: Te-a încercat așa un sentiment de nostalgie că urmează să intri într-o pauză?

Teona Stavarachi: Da. Trăiesc acest moment de nostalgie de vreo lună, de când mi-am dat seama că într-o lună eu nu o să mai fac mare lucru. Dar toată lumea mi-a zis să mă bucur, să mă odihnesc cât de mult pot, că e liniștea dinaintea furtunii, că mă așteaptă zile grele.

Și atunci încerc cumva nici să nu mă sperii prea tare, că îmi doresc foarte mult, ;i cumva în meseria asta, și ca actor independent, simți nevoia tot să faci lucruri tot timpul. Dar încerc să mă bucur și de relaxarea asta. Și, slavă Domnului, am oameni alături de mine care să mă ajute să mă calibrez când mă pierd așa pe drum.

Teona Stavarachi: “Botez o să fie sigur. Vom vedea unde ne duce viața. Momentan le luăm așa pas cu pas”

CANCAN.RO: La anul vor avea loc și botezul și nunta?

Teona Stavarachi: Nu ne-am gândit în sensul ăsta. Botez o să fie sigur. Vom trăi și vom vedea unde ne duce viața. Momentan le luăm așa pas cu pas și ușor, nu ne grăbim.

Teona Stavarachi: “I-am trimis un video pentru că nu răspundea nici la telefon, încă dormea”

CANCAN.RO: Povestește-mă un pic despre momentul în care ați aflat că veți deveni părinți. A fost o surpriză și pentru voi?

Teona Stavarachi: Ne-am dorit foarte mult. Bine, nu încercam de foarte mult timp, dar cred că a fost a doua, a treia încercare. Și a fost o surpriză cumva. E o surpriză orice ar fi. Am aflat eu prima de dimineață.

Am făcut un test și am aflat eu prima. El încă dormea, eu trebuia să plec la treabă și nu știam ce să fac. Nu știam cum să-i zic. Că-mi venea să-i zic imediat, eram foarte emoționată și pierdută și nu eram sigură că e pe bune ce se întâmplă. Și până la urmă nu am reușit să mă abțin. Și i-am trimis un video pentru că nu răspundea nici la telefon, încă dormea. Dar cumva m-am judecat o perioadă pentru că m-am gândit la toate momentele acelea frumoase, construite, cu papucei, cu surprize, cu filmat. Eu nu l-am filmat pe el să văd cum reacționează și așa.

M-am judecat puțin pentru asta, dar mi-am dat seama că până la urmă noi așa suntem. Noi suntem foarte relaxați și împreună și separat. Suntem foarte relaxați. Și m-am dat seama că n-am de ce să pun presiunea asta pe mine. Ăsta a fost momentul, așa s-a întâmplat. Și a fost foarte frumos și special pentru noi.

Teona Stavarachi: “Am făcut liste peste liste și am reușit să ne punem și de acord”

CANCAN.RO: Plănuiți înainte de nașterea fetiței să treceți și pe la starea civilă?

Teona Stavarachi: Încă nu ne-am gândit. Eu am fost foarte ocupată până acum și el e cu niște treburi. M-am gândit că acum, după ce termin cu toate treburile, avem timp împreună să ne gândim, să vedem exact ce facem.

CANCAN.RO: Ați ales numele?

Teona Stavarachi: Ne-am gândit la ceva, evident. Am făcut liste peste liste și am reușit să ne punem și de acord. Acum eu am auzit foarte multe povești, cum că în timpul sarcinii i s-a spus copilului într-un fel și l-a ținut în brațe și i s-a zis altfel. Și nu vreau să mă arunc foarte tare cu afirmații în sensul ăsta, până la urmă nu se știe niciodată.

Foto: CANCAN/Instagram

