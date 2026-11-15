Până la 30.000 de euro pentru românii care se mută în Sardinia. Care sunt condițiile

Până la 30.000 de euro pentru românii care se mută în Sardinia. Care sunt condițiile
Sardinia/ sursă foto: Freepik.com
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Inițiativa, promovată de consiliul regional condus de Alessandra Todde, este o măsură menită să combată depopularea și să stimuleze creșterea populației rezidente în Sardinia, favorizând astfel mutarea tinerilor, a persoanelor sub 40 de ani și a familiilor acestora. 

Cei 20.000 de euro se acordă o singură dată. Suma crește la 30.000 de euro dacă beneficiarul își stabilește reședința într-o localitate din Sardinia cu o populație mai mică de 5.000 de locuitori. Inscrierile au început pe 12 noiembrie și se vor încheia pe 29 noiembrie, iar cererile se pot depune la adresa san.dgpolsoc@pec.regione.sardegna.it – mai multe informații AICI.

Persoanele care se pot înscrie în acest program trebuie să fie salariați, lucrători independenți sau antreprenori. Autoritățile locale accepta transferurile profesionale sau începerea unui nou contract de muncă. Prin urmare, nu este suficient să te hotărăști să schimbi regiunea sau țara și să te stabilești în Sardinia: proiectul vizează atragerea persoanelor care pot contribui și la viața economică și profesională a teritoriilor respective.

Până la 30.000 de euro pentru cine alege să se mute în Sardinia

De asemenea, nu este necesar ca solicitanții să fie născuți în Sardinia sau să aibă cetățenie italiană, programul fiind valabil și pentru locuitori din alte regiuni sau țări. În perioada 20206-2028, fondurile alocate acestui proiect sunt de 56 de milioane de euro. Bugetul alocat anului 2026 a fost stabilit la 8.000.000 de euro.

Odată obținută finanțarea, beneficiarul va trebui să-și transfere reședința în Sardinia în termen de șase luni. Nu este vorba însă de un transfer temporar: condiția prevăzută în anunțul de selecție este menținerea reședinței pe insulă timp de cel puțin cinci ani.

Printre criteriile prevăzute de Regiune se numără și o atenție specială acordată profesiilor din domeniul sănătății și al asistenței sociale. În cazul în care numărul cererilor depășește resursele disponibile, se va acorda prioritate celor care lucrează în sectorul sănătății și în serviciile de asistență personală. Obiectivul este, de fapt, dublu: combaterea exodului de rezidenți din localitățile mici și încurajarea sosirii personalului calificat necesar pentru consolidarea asistenței și a serviciilor pe teritoriu.

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