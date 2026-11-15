Fiul Corinei Bud a împlinit 18 ani. Cum a fost sărbătorit Robin

Fiul Corinei Bud a împlinit 18 ani. Cum a fost sărbătorit Robin
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Corina Bud și Robin, fiul ei/ sursă foto: Instagram
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Fiul Corinei Bud a devenit major! Cu ocazia zilei sale de naștere, artista și-a măgulit unicul fiu cu o urare plină de dragoste și recunoștință, ca de la mamă la fiu. Robin a împlinit 18 ani și și-a petrecut ziua alături de mama lui, care îi este aproape la toate petrecerile la care merge cu prietenii săi. 

Într-o postare pe o rețea de socializare, Corina Bud și-a dat frâu liber sentimentelor și gândurilor. Duminică, 15 noiembrie, Robin a împlinit 18 ani, vârstă la care a devenit oficial adult. Artista a încărcat un album foto cu imagini care surprind evoluția lor, de acum 18 ani, pe vremea când era gravidă, și până în prezent, În dreptul acestora i-a transmis fiului ei o urare ca de la mamă la fiu, plină de sensibilitate și recunoștință.

Corina Bud: „Am trăit niște momente nebunești”

În cadrele surprinse chiar de ziua lui Robin, cei doi au ales să sărbătorească, vorba aia, ca doi adulți responsabili la un restaurant, într-o atmosferă relaxantă și restrânsă. Însă, având în vedere istoricul lor în ceea ce privește ieșirile comune la petreceri, nu este exclus ca cina în familie să fi fost, de fapt, „încălzirea” înainte de petrecerea pentru majorat.

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Corina Bud și Robin/ sursă foto: Instagram

”18 ani de magie pură alături de persoana mea preferată de pe pământ. 🤍 La mulți ani, @robinbud14 🥰❤️🤩 Am trăit niște momente destul de nebunești în viața mea. Dacă aș putea să mă întorc la unul singur, l-aș alege pe cel în care te-am cunoscut. Construiește-ți o viață care să te reprezinte, Robin. Ești cea mai mare iubire a mea și rolul de care sunt cea mai mândră. Dumnezeu are grijă de tine”, a scris Corina Bud, pe rețelele de socializare.

Corina Bud a devenit mamă în anul 2008, iar venirea pe lume a fiului ei a reprezentat una dintre cele mai mari binecuvântări din viața sa. Robin este rodul iubirii din relația pe care artista a avut-o cu afaceristul Nelu Bud. Cei doi s-au iubit timp de aproape 20 de ani, însă în 2016, Corina a decis să divorțeze, după ce afaceristul ar fi călcat de mai multe ori strâmb, cât a fost însurat cu artista. Robin, băiatul lor, a rămas în grija artistei, care s-a dedicat aproape în exclusivitate educației lui, mai puțin carierei muzicale.

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