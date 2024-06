Babasha, prima reacție după ce a fost aspru criticat de Corina Bud: ”Nu pot să vă mint”

Babasha a fost în centrul atenției zile la rând, după ce și-a făcut apariția pe scenă la concertul Coldplay. Tânărul de 22 de ani a fost huiduit de o mare parte din public, fapt care a stârnit reacții pe internet. Corina Bud l-a criticat dur pe cântăreț, iar reacția lui n-a întârziat să apară. Ce a putut să spună solistul despre cuvintele dure pe care le-a încasat din partea cântăreței? Nu i-a venit să creadă!

Babasha a ținut prima pagină a ziarelor în aceste zile, după ce a fost invitat de Coldplay să urce pe scenă alături de ei. Tânărul cântăreț n-a ezitat să accepte această șansă unică și a cântat alături de Chris Martin. Doar că, prima seară de spectacol s-a lăsat cu multe huiduieli din partea publicului. Mulți au fost cei care n-au înțeles și n-au apreciat prezența lui Vlad Babașa, pe numele său real, în concertul trupei britanice. Printre persoanele care nu au fost de acord cu prezența manelistului pe scena de la Arena Națională s-a numărat și Corina Bud.

Cântăreața a avut o reacție tranșantă atunci când l-a auzit pe Babasha la evenimentul Coldplay și a transmis un mesaj dur pe internet. Doar că, s-a trezit cu numeroase critici după ce și-a spus părerea pe internet. (DETALII AICI)

„Este dezamăgitor ca într-o țară cu atâția artiști talentați să avem, pe una dintre cele mai mari scene ale lumii, în deschidere Coldplay, un asemenea moment. Lipsit de sens și adevăr. A fost super cringe să fiu pe un stadion care huiduia un om pe o scenă. Publicul are mereu dreptate, simte când ceva e fals, forțat și deloc adevărat. Băi, problema nu e că e manea, ci că momentul a fost prost și total nepotrivit în context. Avem legende, artiști, dacă tot voia PR-ul sau Chris Martin să facă ceva ca tribut pentru arta din România. Avem valori”, scria Corina Bud, pe Instagram.

Cântărețul de muzică de petrecere a auzit reacția Corinei Bud și a ținut să puncteze câteva aspecte. Babasha a dat de înțeles că nu-l interesează părerea acesteia, pentru că nu artista stă cu el în studio atunci când își scrie piesele și cu atât mai puțin nu se numără printre persoanele care-i sunt alături în momentele grele. Manelistul a recunoscut că apariția pe scena Coldplay i-a schimbat total viața, chiar dacă s-a ales și cu multe vorbe neplăcute.

„E un om și ea, indiferent de orice. Nu este problema mea ce face Corina Bud. Nu Corina Bud stă cu mine la studio să scriu piesele mele bune sau proaste, nu Corina Bud îmi vindecă mie problemele sau gândurile, nu ea mă încurajează. E problema ei ce face. Coldplay mi-a schimbat viața. (…) Nu pot să vă mint, am râs și eu la niște TikTok-uri, am râs de am înnebunit, dar până la urmă fiecare, frate, e liber să facă ce vrea”, a spus Babasha, în mediul online.