Uluitor ce a pățit Corina Bud, după ce l-a criticat pe Babasha!

Corina Bud trece printr-o perioadă nefastă a carierei sale, după ce a început să filmeze, pe stradă, reacțiile oamenilor cu părere la prestația lui Babasha de la concertul Coldplay. A filmat, a postat, iar acum se confruntă cu un val de hate imens care, pare-se, nu se mai termină de săptămână trecută. !

Corina Bud și-a primit mare ”CANCEL”, pentru că a început să facă sondaje de opinii, după concertul trupei Coldplay, din București. Nemulțumită nevoie mare că pe scena cu artiștii a urcat și Babasha, cântăreața s-a apucat să întrebe oamenii ce părere au avut despre prestația manelistului.

De aici și până la un maaare val de hate n-a mai fost mult! Probabil pentru că se aștepta, într-o oarecare măsură, ca oamenii să judece faptele sale, Corina a oprit comentariile la ultimele sale poze, pentru a evita gurile rele. Degeaba însă, căci aceștia au început să comenteze la pozele sale vechi!

”Să îți fie rușine că instigi la ură împotriva tinerilor artiști din țara ta. Te dai mare fană, dar se pare că nu știi ca ei promovează mesajul de empatie și inclusivitate. „Listen with open hearts.” Oribil comportament, especially at your big age. Stai jos, n-ai înțeles nimic” , ”Atâtea story-uri ai făcut cu instigare la ură, și oprești comentariile? Ești de tot … și tu și muzica ta, încercai să scoți cuvinte urâte de la oameni și referitor la tine nu accepți? , au început haterii.

Gurile rele nu-i dau pace Corinei: ””Nu îți e rușine?”

”Sper să ajungi să cânți și tu undeva pe scenă, o să vin să…”, ”Nu îți e rușine, ai 50 de ani, nu mai ieși la pensie?” se continuă comentariile de ură la adresa Corinei Bud.

Corina, pusă la zid pe toate rețelele de socializare

Bineînțeles, hate-ul nu se oprește pe Instagram, ci și Tik Tok-ul este plin de mesaje răutăcioase la adresa artistei. Aici, tinerii o blamează și o ironizează cum știu ei mai bine:

Am încercat să o contactăm pe Corina, însă aceasta pare de negăsit după episodul Coldplay și Babasha. Dacă alege tăcerea pentru că și-a dat seama că a comis-o grav de această dată sau este mult prea afectată de hate-ul primit încât să dea replica răutăcioșilor, vom afla, probabil, curând! Stăm cu ochii pe ea!

