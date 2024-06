Moment neașteptat și în a doua seară la concertul Coldplay! Chris Martin și-a încheiat discursul pe un cor de huiduieli: „M-am simțit trist și vinovat”

În această seară, 13 iunie, al doilea concert Coldplay a avut loc în Capitală, iar Arena Națională a fost, din nou, umplută de huiduieli. De această dată, publicul s-a dezlănțuit după discursul ținut de Chris Martin în care a adresat „problema” din seara trecută. Care a fost motivul pentru care publicul a reacționat astfel?

Seara trecută, trupa Coldplay a susținut un concert de zile mari în Capitală. În timpul evenimentului, Chris Martin l-a chemat pe scenă pe Vlad Babașa, un tânăr artist de muzică de petrecere, ala cărui melodii ocupă primele locuri în trendingul de pe YouTube. Însă, momentul tânărului cântăreț nu a fost apreciat de cei prezenți la concert, care l-au întâmpinat cu huiduieli. Ei bine, în această seară artistul internațional a vorbit despre cele întâmplate și a fost huiduit la rândul lui.

După întreg scandalul creat în jurul prestației lui Babasha din cadrul concertului Coldplay de seara trecută, Chris Martin a decis să vorbească despre cele întâmplate. Așa că în această seară, artistul a vorbit despre momentul controversat și a oferit câteva explicații.

Cântărețul internațional a spus că s-a simțit vinovat în urma reacției publicului, însă a decis să treacă totul cu vedere. Acesta și-a asigurat fanii că, în ciuda celor întâmplate, experiența lui a fost una fantastică, subliniind că se va mai întoarce cu siguranță în România.

„Ieri am cântat aici, a fost primul nostru concert în România. Și s-au întâmplat niște lucruri interesante. M-am simțit șocat și trist și vinovat că am făcut ceva rău. Și m-am dus să încerc să dorm și am realizat că voi sunteți publicul nostru și noi vă iubim necondiționat, nu puteți face nimic care să ne facă nefericiți.

Călătorim în toată lumea și poate că nu înțelegem prin ce ați trecut individual, sau cultura voastră, dar iubim toți oamenii în mod egal și asta înseamnă că și pe toți românii. Ieri a fost foarte frumos pentru noi. Puteți face orice, că tot ne vom întoarce în România, pentru că ne place aici”, a spus Chris Martin, potrivit spynews.ro.