Reacții tranșante după apariția lui Babasha la concertul Coldplay. Cum l-au taxat vedetele din showbiz pe cântăreț

Tot mai mulți artiști sar în apărarea lui Babasha, după ce tânărul a onorat invitația celor de la Coldplay și a urcat pe scena de la Arena Națională, seara trecută. Manelistul de 22 de ani a fost huiduit pe Arena Națională, de către mulțimea care plătise bilet pentru spectacolul făcut de trupa din Marea Britanie. Mare le-a fost mirarea tuturor când și-a făcut apariția cântărețul de muzică de petrecere. Acesta a fost invitat de către Chris Martin, pentru un moment autentic. Cert este că, prestația lui a stârnit numeroase reacții și-n mediul online, printre artiști. Ce părere tranșantă are Mihai Morar despre decizia lui Chris Martin de a-l invita pe Vlad Babașa să cânte alături de el?

Babasha a stârnit un val de reacții în mediul online, după ce a urcat pe scenă, seara trecută, alături de Coldplay. Tânărul solist s-a ales cu o mulțime de huiduieli din partea publicului de pe Arena Națională, care plătise bani frumoși pentru bilete. Puțini au înțeles, însă, că alegerea „Babasha” a fost a lui Chris Martin din trupa britanică. Acesta a ales să invite un artist român, să urce pe scenă la evenimentul lor. A aruncat un ochi pe Youtube și a observat că în trendingul românesc, manelistul de 22 de ani ocupă primul loc cu piesa „Păi naa”. Ce-i drept, acesta are mai multe melodii cu milioane de vizualizări.

După huiduielile de la concert, scandalul s-a mutat pe internet. Mulți și-au dat cu părerea despre apariția lui Babasha, însă majoritatea au apreciat prezența lui acolo și au condamnat atitudinea celor din public, care nu ar fi respectat alegerea celor de la Coldplay. Mihai Morar a reacționat, în mediul online, după ce a văzut imaginile de la spectacol.

„Cine l-a sfătuit pe Chris Martin că asta ar da bine…mare greșeală a făcut”, a fost primul comentariu pe care l-a făcut omul de radio.

Răzvan Simion și-a spus părerea despre momentul lui Babasha de la concertul Coldplay. Moderatorul TV crede că organizatorii trebuie să aibă mult mai multă grijă atunci când pun la cale un astfel de spectacol, mai ales pentru că oamenii au dat bani frumoși pe bilete.

„E o chestiune sensibilă, care ar trebui discutată. Poți să faci asta într-un festival unde sunt mai multe scene și unde știi că te întâlnești cu diverși artiști, dar nu acolo unde plătești bani pentru un artist. Dacă te duci la Ateneu și îți intră Salam, poate nu te simți bine, dar dacă ai plătit bani și ai ales nișa cu banii tăi, lasă-mă să ascult ce ai promis. Dacă vrei să faci chestiuni din astea, pune la festival. Asta e părerea mea! Eu am venit și am plătit bani ca să scap de chestia aia, tu de ce mi-o dai cu forța?”, a spus prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani, în timpul emisiunii lui.

Solistul trupei rock „Vița de vie” a recunoscut că-l invidiază pe Babasha, pentru că nu a fost în locul lui pe scenă alături de Coldplay, în ciuda huiduielilor pe care a fost nevoit să le încaseze.

„Despre Babasha, bravo, dude! Să cânți cum ai făcut-o, în fața unui stadion care te huiduie, it’s so f*****g rock’n roll încât n-are cum să nu fie bine. Ba chiar te invidiez că nu am fost eu în locul tău, să mă scald în oceanul ăla de ipocrizie”, a scris Adrian Despot, solistul trupei rock „Vița de vie”.

Cezar Ouatu, fostul reprezentant al României la Eurovision, a avut o părere bună despre apariția lui Vlad Babașa pe scenă alături de Coldplay. Celebrul artist a răbufnit, după ce a văzut valul de ipocrizie de pe internet.

„Coldplay, Babasha, ipocrizie, youtube & manele! Tot internetul a explodat cu acest mega “scandal” social mai mult decât muzical, numit Babasha vs. Coldplay !!! Nu sunt un împătimit al acestui gen dar apreciez uneori creativitatea, anumite voci, inflexiunile, melismele vocale și faptul ca într-o lume plină de “artiști de top” care practică cu grație acest “sport” numit playback, acești interpreți își respectă publicul lor, cântând 100% LIVE !!! Legat de acest mare incident va pot spune atât:

1. Păcat că da, uneori cifrele și trendingurile youtube din România sunt permisive, deloc organice și relevante, atâta timp cât plătești e ok și clar, nu neapărat ajungi acolo doar datorită creației muzicale sau a talentului excepțional al interpretului respectiv.

2. Cu siguranță, au fost oameni care poate au făcut niște sacrificii să-și plătească niște bilete la un super concert și nu-și doreau să asculte nici măcar jumătate de manea dar aici clar nu este vina acestui băiat ci dacă există vreo vină în percepția multora ar fi aceea a organizatorilor de a invita un interpret de acest gen concertul unei trupe legendare!

3. Ipocrizie la cote înalte ca popor… judecăm, analizăm, ce urât … cum dom’le la Coldplay “, manele ? Se pare ca în percepția muzicală a lui Chris Martin și a organizatorilor a fost ok. Mai departe noi huiduim pentru că de fapt la mijloc în afară de acest gen muzical ascultat de multă lume în România există punctul 3.

4. Rasismul și circul !!! FIȚI MAI BUNI ȘI MAI UNIȚI! Hristos S-a Înălțat!”, a scris și Cezar Ouatu, pe internet.