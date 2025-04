Mai candidează Marian Vanghelie la primăria Sectorului 5? Ce acuzații îi aduce lui Piedone la Dan Diaconescu DIRECT

Marian Vanghelie a dezvăluit dacă mai are de gând sau nu să candideze la primăria Sectorului 5! Invitat în emisiunea Dan Diaconescu Direct, fostul primar i-a adus câteva acuzații lui Piedone, dar și fiului său! Vă prezentăm cele mai recente declarații!

Dan Diaconescu: Ștefan spune: „Îl puteți întreba pe domnul Vanghelie dacă mai candidează la Primăria Sectorului 5 o dată?”

Marian Vanghelie: Nu cred că am să mai candidez la Sectorul 5. Am candidat când am venit din arest și de orgoliu. Lucrurile au fost complicate, unii poate au crezut că așa au stat lucrurile. Viața va demonstra în timp.

Din punctul meu de vedere, eu cred că a fost o nenorocire și va fi o nenorocire Piedone, Piedone și Piedone copilul. N-au făcut decât niște mici spații verzi. Și pot să le spun celor de la Sectorul 5 că am terminat, am făcut învățământul în care acum e la pământ, am făcut 700 de străzi și dacă nu știam să negociez cu premierul Tăricianu, care îi mulțumesc și acum că m-a ajutat să iau acel credit, apă, canal și asfalt. Am făcut 600 de blocuri, jumătate, 50% din izolare termică, și multe, multe alte lucruri.

Dacă cineva poate să scrie pe listă 5% din ce am făcut eu, ce a făcut Piedone în anii ăștia, dar din păcate a păcălit lumea.

Marian Vanghelie este francmason?

Dan Diaconescu: Vă întreabă: „Domnul Vanghelie este francmason?”.

Marian Vanghelie: Nu, am mai spus încă o dată. Am participat la vreo trei întâlniri. Am participat la o întâlnire importantă înainte, s-a făcut acum 20 de ani sau nu mai știu când. Au venit cei mai mari masoni din America. Și am stat trei ore și am participat. Cel care era în față spunea: „Vin frații noștri, avem nevoie de o mașină, avem nevoie de un șofer, avem nevoie de scaune, avem nevoie de mese”. Și spunea tot ce are nevoie pentru că era o chestie cu 10.000 de masoni, s-a făcut la Palatul Parlamentului. Și, după trei ore, unii zic că dau doi șoferi patru ore. Și altul zice că dă o mașină două ore.

Și am fost la agapă după ce am terminat la masă, să mergem la masă, m-am pus lângă domnul acela și am spus așa: „Vă dau eu două mașini, doi șoferi pe toată perioada cât vin dânșii, vă dau scaune, aveam scaune pentru Revelion, vă dau mese, vă dau fețe de mese, vă dau tacâm, vă dau tot”.

Dar zic: „Eu nu mai vin. Dacă vreți vreodată să vă ajut, chemați-mă să vă ajut, dar nu mai vin în viața mea”. Și cu asta cred că am spus totul. Am rămas dezamăgit, acolo toți erau bogați, Da nimeni vrea să dea nimic.

