Ce a îndurat Saveta Bogdan în prima căsnicie! Dezvăluiri cutremurătoare: „Era bețiv, mă bătea”

Ce a îndurat Saveta Bogdan în prima căsnicie! Dezvăluiri cutremurătoare: „Era bețiv, mă bătea”
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Saveta Bogdan a scos la iveală abia acum coșmarul pe care l-a trăit în căsnicia cu primul soț. Artista a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că bărbatul avea mari probleme cu alcoolul și că a bătut-o de nenumărate ori. Cântăreața a crezut că l-a prins pe Dumnezeu de picior când l-a cunoscut pe al doilea soț, dar s-a înșelat amarnic. A umilit-o toată viața, iar Saveta Bogdan a ajuns să sufere din nou chiar lângă omul de la care aștepta iubire și respect.

Saveta Bogdan a spus că nu mai vrea să audă de bărbați și că nu-i mai trebuie nicio relație amoroasă după chinurile prin care a trecut cu cei doi soți. Și, la câte a îndurat, nici nu e de mirare! Artista a povestit că primul ei bărbat era bețiv și că o bătea fără pic de milă. Cântăreața a dezvăluit că al doilea soț a înșelat-o de nu mai puțin de 83 de ori. Da, ați citit bine, de 83 de ori!

„Era bețiv, mă lua la bătaie”

Cântăreața a mărturisit că îi este extrem de milă de fetele tinere care stau în relații cu bărbați agresivi și că nimeni nu merită să îndure asemenea chinuri. Și nu vorbește din auzite, ci din propria experiență. Chiar dacă foștii ei soți au murit, Saveta Bogdan nu și-a vindecat nici acum rănile sufletești.

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„Am mulți colegi care mă sună toată ziua, am și un frate în București, dar n-am o relație. Nu îmi mai trebuie relație. Nu vezi că pe fetele astea tinere le omoară bărbații? Ce vrei? Să mă omoare cineva? De ce să am relație? Să mă ia la bătaie?

Am avut doi care erau răi și se purtau urât. Unul era bețiv, vai de mama lui, mă lua la bătaie, iar celui de-al doilea îi cam plăceau gagicile. Sunt morți amândoi, le-am făcut pomană, deși al doilea soț era cu o altă femeie, nu mai era cu mine”, a declarat Saveta Bogdan pentru CANCAN.RO.

Saveta Bogdan

Saveta Bogdan. Sursa foto Social media

Soțul a înșelat-o de 83 de ori

După divorțul de primul soț, care a fost violent cu ea de nenumărate ori, Saveta Bogdan și-a refăcut viața lângă un alt bărbat. Numai că nici de data aceasta n-a avut noroc în dragoste. Artista a povestit că al doilea soț, cu care are o fiică, a înșelat-o de nu mai puțin de 83 de ori și că își plimba amantele fără pic de rușine. Nu doar că o înșela pe bandă rulantă, dar nici măcar nu se obosea să ascundă acest lucru. Și, de parcă umilințele din partea soțului nu erau suficiente, nici soacra nu-i dădea pace. Cântăreața a dezvăluit că mama bărbatului n-a suportat-o niciodată.

„Ultimul meu soț și-a trimis mama la azil. Eu m-am dus și am căutat-o șase ani, că era bunica fetei mele, chiar dacă nu mă suporta. Nu m-a lăsat să fac un alt copil, nu m-a vrut de noră, că nu le-a plăcut meseria mea, că sunt cântăreață. Ei aveau idei învechite, că femeia, dacă e artistă, e stricată. Eu stăteam toată ziua cu fiica mea și, în rest, mergeam la spectacole.

Am stat cu al doilea soț 26 de ani, dar mi-a zis că s-a îndrăgostit de alta. Cât a fost cu mine, el s-a culcat cu 83 de femei. L-am prins că venea în fiecare săptămână, plimba amantele. Pe urmă s-a însurat cu alta și au dus-o pe mama lui la azil. Dacă rămânea cu mine, eu nu acceptam ca mama lui să meargă la azil”, a povestit artista.

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Cât primește Saveta Bogdan pensie după zeci de ani de muncă. Artista nu trăiește din acești bani

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