Cât primește Saveta Bogdan pensie după zeci de ani de muncă. Artista nu trăiește din acești bani

Deși a ajuns la vârsta de 80 de ani și primește pensie de la statul român, Saveta Bogdan nu se bazează pe acei bani. Artista este în continuare activă, cântă și susține concerte, iar recent a vorbit despre suma pe care o încasează lunar după zeci de ani de muncă.

Saveta Bogdan este una dintre cele mai cunoscute și apreciate soliste din România. Artista a împlinit în luna ianuarie 80 de ani, însă, deși, ar putea să trăiască din pensia pe care o primește lunar, a mărturisit că nu o face. Mai mult decât atât, este în continuare activă din punct de vedere profesional, reușind astfel să se susțină din cântări.

Cât primește Saveta Bogdan pensie după zeci de ani de muncă

Invitată în cadrul unei emisiuni, Saveta Bogdan a dezvăluit că primește lunar o pensie de 2.300 de lei. Aceasta a precizat că nu s-a atins până acum de acești bani, pentru că a continuat să aibă evenimente la care să cânte. Vedeta se simte norocoasă că are acest talent și că se poate întreține astfel.

Am pensie 2.300 de lei. Eu nu am trăit din pensie niciodată. Mereu am avut cântări, o recepție, o masă, o zi onomastică și mi-am pus și eu acolo deoparte. Sunt strângătoare! Curgeau apele pe mine și eu cântam… Norocul meu a fost că mi-a dat Dumnezeu voce. Am văzut 30 de țări. M-am uitat la cer și am zis: «Mamă, îți mulțumesc că m-ai făcut». Am văzut toată Italia. A fost mulțumirea mea sufletește că Dumnezeu mi-a dat pe altă parte. Nu mi-a dat pe partea de dragoste, bărbat, dar mi-a dat pe partea cu cântarea. Și am avut noroc. Am o stea acolo care mă iubește, a declarat Saveta Bogdan la emisiunea „Online story”.

În urmă cu câțiva ani, în 2024, artista a vorbit despre veniturile sale. La acea vreme, menționa o altă sumă, mai exact 3.000 de lei, după ce anterior pensia sa ajungea la doar 1.200 de lei.

Sunt bine, sunt sănătoasă, cânt, îmi văd de treaba mea. Am o pensie, dragii mei, să știți că sunt bine și sănătoasă. Nu am o pensie de 100 de milioane, dar am o pensie acolo de 30, mă descurc. Și cu ce mai cânt, mă descurc, spunea solista atunci.

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