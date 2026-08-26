Prințul Harry și Meghan Markle au revenit în Marea Britanie împreună cu cei doi copii ai lor, prințul Archie și prințesa Lilibet. Harry și soția sa încep astfel o nouă etapă, la șase ani după ce au părăsit Regatul Unit și s-au mutat în Statele Unite.

Ducii de Sussex au ajuns miercuri, 26 august, în Marea Britanie, după ce și-au anunțat în urmă cu o săptămână planul de a-și muta familia înapoi în țara natală a lui Harry. Cei patru au călătorit cu un avion privat din California până la Birmingham, potrivit PEOPLE.

PEOPLE scrie că regele Charles a fost informat despre planurile cuplului duminică, 16 august, și salută posibilitatea de a petrece mai mult timp cu familia fiului său, într-un cadru privat și personal.

Archie și Lilibet vor începe școala în Marea Britanie

Una dintre cele mai importante schimbări pentru familie îi privește pe cei doi copii. Archie, în vârstă de 7 ani, și Lilibet, care are 5 ani, urmează să înceapă școala în Marea Britanie în luna septembrie. Locația noii lor case și școala pe care o vor urma copiii sunt păstrate însă secrete. PEOPLE precizează că familia va locui într-o proprietate privată care nu are statut de reședință regală.

Pentru Harry, revenirea în Marea Britanie le va permite copiilor săi să petreacă mai mult timp în țara în care el a crescut și să aibă o legătură mai apropiată cu familia și cultura britanică.

Mutarea în Marea Britanie nu înseamnă că Harry și Meghan își abandonează viața din Statele Unite. Cei doi își vor păstra casa din Montecito, California, unde au locuit în ultimii ani, precum și proprietatea de vacanță din Portugalia. Astfel, familia va continua să aibă baze atât în Statele Unite, cât și în Europa.

Pentru Meghan, activitatea profesională va continua în mare parte în jurul companiei sale de lifestyle, As Ever, dar și al viitoarelor proiecte pe care le pregătește.

Ce va face Harry în Marea Britanie

Ducele de Sussex își va putea concentra mai mult activitatea asupra organizațiilor caritabile britanice cu care colaborează, printre care Scotty’s Little Soldiers și WellChild.

De asemenea, revenirea are loc într-un moment important pentru proiectul său cel mai cunoscut, Invictus Games. Ediția din 2027 va avea loc la Birmingham, astfel că Harry va fi mai aproape de organizatorii competiției și de comunitatea participanților.

Mutarea îi oferă, prin urmare, și o bază mai practică pentru activitățile sale din Marea Britanie, fără ca acest lucru să însemne o revenire la rolurile oficiale pe care le-a abandonat în 2020.

Harry și Meghan nu revin în familia regală

În ciuda revenirii în Marea Britanie, Harry și Meghan nu își vor relua statutul de membri activi ai familiei regale.

Potrivit PEOPLE, regele Charles a fost informat despre planurile celor doi și este dispus să aibă mai mult contact cu fiul său și familia acestuia într-un cadru privat și personal. În același timp, statutul lui Harry și Meghan rămâne neschimbat: nu sunt membri activi ai familiei regale și vor rămâne persoane private.

Prin urmare, întoarcerea lor nu trebuie confundată cu o revenire la îndatoririle regale sau cu o reinstalare în cadrul monarhiei.

Dacă relația dintre Harry și regele Charles pare să fi intrat într-o perioadă ceva mai bună, situația dintre cei doi frați este în continuare foarte diferită. PEOPLE relatează că Harry și William nu au în prezent contact, iar apropierea dintre ei nu a făcut progrese semnificative.

Harry a declarat însă în 2025 că își dorește o reconciliere cu familia sa și că nu mai vede rostul continuării conflictului.

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