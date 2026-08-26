Taylor Swift, Miley Cyrus, Cher și alte vedete au reacționat după moartea lui Dolly Parton. Mesajele lor au emoționat lumea

Moartea lui Dolly Parton a provocat un val de reacții în lumea muzicii și a cinematografiei. Artista americană, una dintre cele mai cunoscute figuri ale muzicii country, a murit pe 25 august, la vârsta de 80 de ani, după o scurtă luptă cu cancerul.

Printre vedetele care i-au adus un ultim omagiu se numără Taylor Swift, Cher, Mick Jagger, Jane Fonda, Julia Roberts, Jamie Lee Curtis, Pedro Pascal, Khloé Kardashian, Bette Midler, Paul McCartney și Cyndi Lauper.

Miley Cyrus, fina lui Dolly Parton, și-a luat adio de la artistă

Pentru Miley Cyrus, dispariția lui Dolly Parton înseamnă pierderea unei persoane care a făcut parte din viața sa încă din copilărie. Artista country a devenit nașa lui Miley la începutul anilor ’90, la cererea tatălui său, Billy Ray Cyrus.

Miley a reacționat după anunțul morții lui Parton printr-un mesaj emoționant, în care și-a exprimat durerea provocată de pierderea nașei sale.

„Nu-mi vine să cred că tocmai am pierdut cel mai pur suflet. Odihnește-te în glorie, Dolly. Mă doare inima”, a transmis ea.

I can’t believe we just lost the purest soul. Rest in Glory, Dolly. My heart aches. pic.twitter.com/EXLcyB0AJn — Miley Official (@MileyCyrusBz) August 25, 2026

Taylor Swift: „A fost adevărata grație și adevărata forță”

Taylor Swift a avut una dintre cele mai personale reacții după moartea lui Dolly Parton. Artista a transmis pentru PEOPLE că Parton a reprezentat pentru ea un model de eleganță, rezistență și generozitate și a vorbit despre influența pe care aceasta a avut-o asupra femeilor care își construiesc propriul drum.

Swift a amintit inclusiv de activitatea filantropică a lui Parton și de Imagination Library, programul prin care artista a oferit cărți copiilor din întreaga lume. Taylor Swift și soțul ei, Travis Kelce, au donat recent 2 milioane de dolari programului.

Cântăreața a vorbit despre influența pe care Parton a avut-o asupra sa și asupra generațiilor de femei care au urmat-o.

„O lume fără Dolly nu pare posibilă, reală sau corectă. Dar, datorită felului extrem de generos în care și-a petrecut timpul pe acest pământ și nenumăratelor vieți pe care le-a schimbat în bine, moștenirea ei va dăinui pentru totdeauna”, a transmis cântăreața.

Swift a descris-o apoi drept „adevărata grație și adevărata forță”, apreciind atât talentul său, cât și implicarea în cauze caritabile.

Cher își ia adio de la o prietenă veche

Cher, care a cunoscut-o pe Dolly Parton încă din anii ’70, a transmis la rândul său un mesaj emoționant. Cele două au rămas apropiate de-a lungul deceniilor, iar Cher a vorbit în repetate rânduri despre personalitatea aparte a cântăreței.

Cher și Dolly Parton s-au cunoscut în 1978 și au rămas apropiate timp de aproape cinci decenii. După moartea lui Parton, Cher a vorbit despre prietena sa într-un interviu pentru CBS News.

„O să-mi lipsească râsul ei”, a transmis Cher.

Cher a povestit că vestea morții lui Dolly a afectat-o profund și și-a amintit de întâlnirea lor de la sfârșitul anilor ’70.

Mick Jagger a transmis un mesaj scurt, dar extrem de clar despre impactul pe care Dolly Parton l-a avut asupra muzicii.

„Ce compozitoare și cântăreață minunată a fost Dolly! A adus atât de mulți oameni împreună. Ne va lipsi enorm”, a spus el.

Bette Midler a deplâns, la rândul ei, pierderea unei artiste cu o voce și o personalitate inconfundabile.

Cyndi Lauper a publicat o fotografie mai veche în care apare alături de Dolly Parton și și-a amintit de artista care a reușit să fie, în același timp, o legendă a muzicii și o prezență extrem de apropiată de public.

Pedro Pascal a publicat o fotografie cu Dolly Parton și a rezumat pierderea în doar câteva cuvinte: „One of one”, sugerând că artista a fost unică și imposibil de înlocuit.

Khloe Kardashian, care o avusese pe Parton invitată în podcastul său, a descris-o drept un suflet rar și o femeie a cărei lumină, inimă, talent și umanitate au schimbat lumea.

„Să o admiri a fost un dar”, a transmis Kardashian.

Jane Fonda: „Sunt devastată”

Jane Fonda a avut una dintre cele mai emoționante reacții. Actrița, care a jucat alături de Dolly Parton în filmul „9 to 5”, a spus că este devastată de veste.

Fonda a subliniat că Parton va rămâne prezentă în memoria oamenilor datorită personalității sale puternice, generozității și felului în care a reușit să se conecteze cu publicul.

„Dolly va fi mereu alături de noi”, a transmis Fonda, explicând că artista a fost atât de prezentă și generoasă încât a devenit parte din viețile și inimile oamenilor.

Elton John: „A fost un gigant al muzicii”

Elton John a reacționat cu un mesaj extrem de emoționant după moartea lui Dolly Parton, descriind-o drept una dintre acele artiste imposibil de înlocuit.

„Sunt șocat și devastat de vestea morții lui Dolly. A fost un gigant al muzicii, unică și de neînlocuit, cu cea mai blândă inimă”, a transmis el.

Sabrina Carpenter a avut poate una dintre cele mai personale reacții dintre artiștii generației sale. Cele două au colaborat în 2025, când Dolly Parton a apărut pe o versiune a piesei „Please Please Please”, iar Carpenter a povestit ulterior cât de mult a însemnat întâlnirea cu legenda country.

„Primul lucru pe care am putut să-l spun după ce ne-am întâlnit a fost: «Este cu adevărat un înger pe Pământ» și «Arătăm de parcă am putea fi surori!»”, a transmis ea.

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Carpenter a spus că va păstra pentru totdeauna în sufletul său râsetele și conversațiile cu Parton, dar și înțelepciunea și simțul umorului ale acesteia.

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