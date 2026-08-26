Prezentatoarea TV, Olivia Cucoș, a născut în mare secret! A adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă

Prezentatoarea TV, Olivia Cucoș, a născut în mare secret! A adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă
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Olivia Cucuoș a născut o fetiță: Sursa foto: Instagram Olivia Cucoș
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Olivia Cucoș trăiește una dintre cele mai importante perioade din viața sa. Prezentatoarea TV a devenit mamă pentru prima dată, însă a preferat să păstreze momentul departe de ochii publicului. Fiica sa și a lui Denis Furtună a venit pe lume în urmă cu mai bine de o săptămână, iar vestea a fost făcută publică abia acum. Micuța s-a născut pe 19 august, la ora 12:00, iar părinții au ales pentru ea un nume elegant: Elisabeth.

Soția lui Denis Furtună a anunțat venirea pe lume a fiicei sale prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare. Prezentatoarea TV a publicat un videoclip în care apare ținându-și bebelușul în brațe, într-un decor plin cu buchete de flori.

Ulterior, Olivia Cucoș a distribuit și câteva imagini alături de fiica sa. În dreptul fotografiilor a dezvăluit și numele pe care l-au ales pentru micuță: Elisabeth. Anunțul a fost primit cu multă bucurie de cei care o urmăresc pe vedetă. Olivia a fost felicitată pentru noul capitol din viața sa și a primit numeroase mesaje emoționante.

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Și Denis Furtună s-a pregătit pentru venirea pe lume a fiicei sale. Soția lui a primit din partea acestuia o brățară din aur, în timp ce micuța Elisabeth a fost răsfățată cu o pereche de cercei.

Olivia Cucoș și-a ținut sarcina ascunsă mai multe luni

Olivia Cucoș a fost extrem de discretă în ceea ce privește sarcina. Prezentatoarea TV a dezvăluit că urma să devină mamă abia după mai bine de șase luni de sarcină. Din acel moment, vedeta a început să împărtășească cu urmăritorii săi câteva momente din această perioadă specială. Cu toate acestea, a continuat să păstreze anumite detalii doar pentru ea și familia sa. Acum, Olivia și Denis se bucură de primele zile alături de fiica lor.

Olivia Cucoș și Denis Furtună s-au căsătorit de Ziua Îndrăgostiților

Venirea pe lume a micuței Elisabeth vine la doar șase luni de la nunta Oliviei Cucoș cu Denis Furtună. Cei doi și-au unit destinele în luna februarie, chiar de Ziua Îndrăgostiților, într-o ceremonie discretă. Povestea lor de iubire a avut parte de mai multe momente surpriză. Denis Furtună a cerut-o în căsătorie pe Olivia în septembrie 2025, chiar de ziua ei de naștere. Ulterior, prezentatoarea TV a avut parte de o nouă surpriză. Denis a cerut-o din nou în căsătorie, de această dată la Palatul Mogoșoaia. Olivia a primit astfel și un al doilea inel de logodnă, fără să știe că urma să aibă parte de o asemenea surpriză.

La scurt timp după ce au decis să formeze un cuplu, cei doi au început să își construiască planurile de viitor împreună. Acum, familia lor s-a mărit, iar Olivia și Denis au devenit părinții micuței Elisabeth. Pentru prezentatoarea TV și soțul ei începe astfel un nou capitol, de această dată în trei.

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