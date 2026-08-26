Laura Cosoi, botez cu ștaif pentru cea de-a cincea fetiță! Cine sunt artiștii cunoscuți din Maramureș care vor întreține atmosfera

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean se află în ultimele pregătiri pentru botezul fiicei lor, Nina, un eveniment la care au lucrat intens în ultimele zile. Vedeta TV a vorbit despre atmosfera pe care vrea să o creeze, despre invitați și despre modul în care a combinat tradiția cu elemente moderne pentru ca totul să iasă exact așa cum își dorește.

Deși este al cincilea botez pe care îl organizează pentru copiii ei, Laura Cosoi spune că emoțiile sunt la fel de puternice. Familia a plecat din București spre Maramureș pentru a pune la punct fiecare detaliu, iar prezentatoarea mărturisește că locul ales contribuie mult la starea specială pe care o trăiește.

Botez de poveste în Maramureș

Pentru petrecere, Laura Cosoi a invitat atât un DJ, cât și doi artiști cunoscuți din Maramureș, Andrei Petreuș și Măriuca Verdeș, care vor aduce partea tradițională a evenimentului. Vedeta consideră că momentul lor este mereu unul dintre cele mai emoționante.

„Va fi alături de noi Pixar Stelar, care este prietenul nostru și a fost de fiecare dată la toate botezurile. Vor fi Andrei Petreuș cu Măriuca Verdeș, care vor fi pe partea de tradiție. Este de departe cel mai emoționant moment al botezului, așa a fost de fiecare dată. Felul în care Măriuca le cânta cântece de leagăn fetițelor, vin oamenii îmbrăcați tradițional, aduc câte un dar simbolic. E foarte frumos să fii aici, în bătătură, între case vechi de peste 100 de ani”, a spus Laura Cosoi la Știrile Antena Stars.

Laura Cosoi dezvăluie surprizele pentru invitați

Și meniul a fost gândit în același stil, îmbinând preparatele tradiționale cu influențe internaționale. Invitații vor avea parte de platouri țărănești, opțiuni mediteraneene, preparate la ceaun, miel și pește. În locul unui candy bar obișnuit, prezentatoarea a ales să ofere prăjituri de casă, specifice zonei.

„Ne place zona, ne place că suntem în natură, dar ne place să aducem o experiență un pic mai complexă, nu previzibil. Am ales platouri țărănești, platouri mediteraneene pentru antreu. Avem ceaun, miel, pește, e o combinație. Nu avem candybar, există unul, dar este doar cu prăjituri făcute de casă, albinița, clasice”, a declarat Laura Cosoi.

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