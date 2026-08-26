Laura Cosoi, botez cu ștaif pentru cea de-a cincea fetiță! Cine sunt artiștii cunoscuți din Maramureș care vor întreține atmosfera

Laura Cosoi, botez cu ștaif pentru cea de-a cincea fetiță! Cine sunt artiștii cunoscuți din Maramureș care vor întreține atmosfera
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean se află în ultimele pregătiri pentru botezul fiicei lor, Nina, un eveniment la care au lucrat intens în ultimele zile. Vedeta TV a vorbit despre atmosfera pe care vrea să o creeze, despre invitați și despre modul în care a combinat tradiția cu elemente moderne pentru ca totul să iasă exact așa cum își dorește.

Deși este al cincilea botez pe care îl organizează pentru copiii ei, Laura Cosoi spune că emoțiile sunt la fel de puternice. Familia a plecat din București spre Maramureș pentru a pune la punct fiecare detaliu, iar prezentatoarea mărturisește că locul ales contribuie mult la starea specială pe care o trăiește.

Botez de poveste în Maramureș

Pentru petrecere, Laura Cosoi a invitat atât un DJ, cât și doi artiști cunoscuți din Maramureș, Andrei Petreuș și Măriuca Verdeș, care vor aduce partea tradițională a evenimentului. Vedeta consideră că momentul lor este mereu unul dintre cele mai emoționante.

„Va fi alături de noi Pixar Stelar, care este prietenul nostru și a fost de fiecare dată la toate botezurile. Vor fi Andrei Petreuș cu Măriuca Verdeș, care vor fi pe partea de tradiție. Este de departe cel mai emoționant moment al botezului, așa a fost de fiecare dată. Felul în care Măriuca le cânta cântece de leagăn fetițelor, vin oamenii îmbrăcați tradițional, aduc câte un dar simbolic. E foarte frumos să fii aici, în bătătură, între case vechi de peste 100 de ani”, a spus Laura Cosoi la Știrile Antena Stars.

Laura Cosoi dezvăluie surprizele pentru invitați

Și meniul a fost gândit în același stil, îmbinând preparatele tradiționale cu influențe internaționale. Invitații vor avea parte de platouri țărănești, opțiuni mediteraneene, preparate la ceaun, miel și pește. În locul unui candy bar obișnuit, prezentatoarea a ales să ofere prăjituri de casă, specifice zonei.

„Ne place zona, ne place că suntem în natură, dar ne place să aducem o experiență un pic mai complexă, nu previzibil. Am ales platouri țărănești, platouri mediteraneene pentru antreu. Avem ceaun, miel, pește, e o combinație. Nu avem candybar, există unul, dar este doar cu prăjituri făcute de casă, albinița, clasice”, a declarat Laura Cosoi.

CITEŞTE ŞI: Laura Cosoi, cu ochii în lacrimi după ce și-a revăzut mama în fotografii. Ce obiect de suflet a păstrat după moartea ei

Secretul Laurei Cosoi pentru siluetă la două săptămâni după naștere. Cum arată actrița în prezent: „Mi se pare wow”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Andrei Rotaru, noi dezvăluiri după despărțirea de Cristina: ”Îmi va fi foarte greu să-mi găsesc pe cineva”
Andrei Rotaru, noi dezvăluiri după despărțirea de Cristina: ”Îmi va fi foarte greu să-mi găsesc pe cineva”
Cu cine va împărți Cătălin Măruță pupitrul emisiunii Furnicuțele, de fapt: ”O să fie și frumoasă, dar mai ales deșteaptă”
Cu cine va împărți Cătălin Măruță pupitrul emisiunii Furnicuțele, de fapt: ”O să fie și frumoasă, dar mai ales deșteaptă”
Prezentatoarea TV, Olivia Cucoș, a născut în mare secret! A adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă
Prezentatoarea TV, Olivia Cucoș, a născut în mare secret! A adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă
Ramona de la Clejani, în doliu! A murit fostul soț și tatăl fetițelor sale
Ramona de la Clejani, în doliu! A murit fostul soț și tatăl fetițelor sale
Cine este Marian Huja, noul iubit al Laurei Giurcanu. Câștigătoarea America Express și-a oficializat relația
Cine este Marian Huja, noul iubit al Laurei Giurcanu. Câștigătoarea America Express și-a oficializat relația
Nu le mai scoate din priză! Aparatele care te pot costa mai scump dacă le deconectezi
Mediafax
Nu le mai scoate din priză! Aparatele care te pot costa mai scump dacă le deconectezi
Conducerea TVR analizează eliminarea din grilă a emisiunii „Dezacorduri de pace”, cu Tetelu și Craioveanu, după numai un sezon. Emisiunea merge mai departe cu alte cupluri de moderatori. Cine rămâne
Gandul.ro
Conducerea TVR analizează eliminarea din grilă a emisiunii „Dezacorduri de pace”, cu Tetelu și Craioveanu, după numai un sezon. Emisiunea merge mai departe cu alte cupluri de moderatori. Cine rămâne
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Prosport.ro
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
După scandalul merdenelei, o nouă controversă la Mița Biciclista: celebrele decorațiuni de pe clădire au fost date jos după sesizări la Poliția Locală
Adevarul
După scandalul merdenelei, o nouă controversă la Mița Biciclista: celebrele decorațiuni de pe clădire au fost date jos după sesizări la Poliția Locală
Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Bolojan privind citostaticele: „Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
Digi24
Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Bolojan privind citostaticele: „Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng”
Au adoptat o „fetiță” de 12 ani și au avut parte de șocul vieții! Cine era, de fapt, „copila”
Mediafax
Au adoptat o „fetiță” de 12 ani și au avut parte de șocul vieții! Cine era, de fapt, „copila”
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Prosport.ro
Bianca Drăguşanu, apariție spectaculoasă în costum de baie! Fosta iubită a lui Adrian Cristea a atras privirile tuturor pe Insula Milionarilor
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
A fost dezvăluită cauza morții lui Dolly Parton. Artista a dus în secret o luptă grea
Click.ro
A fost dezvăluită cauza morții lui Dolly Parton. Artista a dus în secret o luptă grea
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
Promotor.ro
Indicatorul rutier pe care mulți șoferi îl interpretează greșit. Semnificația se schimbă în funcție de țară
BANCUL ZILEI. – Ce caută lenjeria ta la vecinii noștri?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce caută lenjeria ta la vecinii noștri?
Apă caldă cu ferestre fotovoltaice într-un bloc din București
go4it.ro
Apă caldă cu ferestre fotovoltaice într-un bloc din București
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Descopera.ro
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Go4Games
Actorul lui Kratos din serialul God of War a fost înlocuit
Conducerea TVR analizează eliminarea din grilă a emisiunii „Dezacorduri de pace”, cu Tetelu și Craioveanu, după numai un sezon. Emisiunea merge mai departe cu alte cupluri de moderatori. Cine rămâne
Gandul.ro
Conducerea TVR analizează eliminarea din grilă a emisiunii „Dezacorduri de pace”, cu Tetelu și Craioveanu, după numai un sezon. Emisiunea merge mai departe cu alte cupluri de moderatori. Cine rămâne
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.