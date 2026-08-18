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Laura Cosoi, cu ochii în lacrimi după ce și-a revăzut mama în fotografii. Ce obiect de suflet a păstrat după moartea ei

De: Simona Vlad 18/08/2026 | 14:50
Laura Cosoi, cu ochii în lacrimi după ce și-a revăzut mama în fotografii. Ce obiect de suflet a păstrat după moartea ei
Cum arată Laura Cosoi după a cincea naștere
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Laura Cosoi a avut parte de un moment emoționant după ce a revăzut mai multe fotografii de familie în care apare alături de mama sa, Ligia. La aproape trei ani de la dispariția femeii care i-a dat viață, vedeta a mărturisit că păstrează cu drag un obiect care i-a aparținut.

Laura Cosoi se pregătește în această perioadă pentru botezul fiicei sale, Nina, cea de-a cincea fetiță a familiei. În timp ce a răsfoit fotografii de la botezurile celorlalte fiice, vedeta a dat peste imagini în care apare și mama sa, iar amintirile au emoționat-o.

Laura Cosoi păstrează un obiect care i-a aparținut mamei sale

Ligia Cosoi s-a stins din viață în urmă cu aproape trei ani, iar fiica sa vorbește în continuare cu multă emoție despre ea. Recent, Laura a publicat pe Instagram mai multe imagini de la evenimentele importante din viața familiei, în care mama sa era prezentă. Printre fotografii s-au numărat și cele realizate la botezul Ritei, una dintre fiicele sale. Privind imaginile, Laura Cosoi și-a amintit de un obiect drag pe care mama ei l-a purtat atunci. Este vorba despre un colier pe care vedeta a decis să îl păstreze.

„Am păstrat mărgelele astea”, a scris Laura Cosoi pe Instagram, alături de imaginile în care apare mama sa.

În prezent, actrița și prezentatoarea se pregătește pentru un nou moment important din viața familiei: botezul micuței Nina. Evenimentul urmează să aibă loc în luna august, în Maramureș, acolo unde au fost botezate și celelalte patru fiice ale sale.

Soțul și fiicele i-au fost alături înainte să nască

Laura Cosoi a povestit recent și despre momentul în care a intrat în travaliu. Vedeta se afla acasă, iar soțul ei, Cosmin Curticăpean, și fiicele sale erau alături de ea. Fetele s-au apropiat de mama lor fără să fie chemate și au simțit că urmează să se întâmple ceva important.

„Fără să le chem, fără să le explic prea multe, au simțit. Rând pe rând, s-au lipit de mine. Mă îmbrățișau, mă mângâiau, mă priveau lung, ca și cum înțelegeau că se întâmplă ceva important. N-a fost nevoie de cuvinte. Parcă ne vorbeam altfel”, a povestit Laura Cosoi pe Instagram.

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