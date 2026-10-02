Badantă româncă, omagiată în Italia înainte de întoarcerea acasă: „Va fi pentru totdeauna una dintre noi”

Badantă româncă, omagiată în Italia înainte de întoarcerea acasă: „Va fi pentru totdeauna una dintre noi”
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Badantă româncă, omagiată în Italia înainte de întoarcerea acasă
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O româncă plecată în Italia pentru a îngriji o bătrână a avut parte de o despărțire emoționantă. Mariana a devenit parte din comunitatea în care a trăit patru ani. Femeia a ajuns în Cerri, un sat vechi din dealurile localității Arcola. Acolo, în provincia La Spezia, Mariana a avut grijă de Brunella. În timp, românca s-a apropiat atât de mult de localnici, încât aceștia au ajuns să o considere parte din familia lor.

Reprezentanții asociației „Cerri insieme” au vorbit despre legătura creată între Mariana și comunitate. Aceștia au transmis un mesaj emoționant înaintea plecării sale.

„Mariana a adus printre noi nu doar profesionalism, ci și o omenie, o bunătate și o blândețe extraordinare, devenind pe deplin parte din marea noastră familie”, au transmis reprezentanții asociației.

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Localnicii i-au pregătit o despărțire specială

Înainte ca Mariana să se întoarcă în România, localnicii s-au adunat în piațeta din sat. Oamenii au vrut să îi transmită personal cât de mult au apreciat-o. Întâlnirea a fost una simplă, însă momentul s-a transformat într-o despărțire plină de emoție: Mariana a fost înconjurată de oameni cu care a împărțit și bune, și rele. Localnicii au îmbrățișat-o și i-au transmis mesaje de recunoștință. Printre zâmbete au apărut și lacrimi, semn că despărțirea nu a fost ușoară.

„Printre îmbrățișări, zâmbete și câteva lacrimi de emoție, ne-am exprimat recunoștința și i-am conferit o cetățenie onorifică simbolică a satului Cerri, pentru că Mariana va fi pentru totdeauna una dintre noi”, au transmis membrii comitetului.

Gestul localnicilor a venit ca formă de mulțumire pentru anii petrecuți în comunitate.

„Un rămas-bun deosebit, dintre acelea care îți încălzesc inima”, au descris membrii comunității întâlnirea dedicată Marianei.

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