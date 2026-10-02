Are o casă de 2 milioane de lire, dar s-a dat șomer pentru bilete de tren mai ieftine. Ce pedeapsă a primit

Joseph M., fost director executiv în cadrul HSBC și proprietarul unei locuințe evaluate la aproximativ 2 milioane de lire sterline în Orpington, a fost exclus definitiv din sectorul serviciilor financiare după ce a fost găsit vinovat de fraudă prin evitarea plății unor călătorii cu trenul în valoare de aproape 6.000 de lire sterline.

În vârstă de 53 de ani, acesta a folosit o metodă cunoscută sub denumirea de „doughnutting” pentru a reduce costul biletelor de tren. Schema presupunea cumpărarea de bilete doar pentru segmentele de început și de sfârșit ale traseului, fără a plăti integral călătoria efectuată între locuința sa din Orpington, în sudul Londrei, și biroul din Canary Wharf. Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, metoda a fost folosită în cel puțin 740 de călătorii.

S-a dat șomer pentru bilete de tren mai ieftine

Pe lângă acest sistem, bărbatul a obținut în mod fraudulos și un card de reducere destinat persoanelor fără loc de muncă, beneficiind astfel de o reducere de 50% la prețul biletelor. În ianuarie 2026, el a recunoscut în fața Curții Coroanei din Inner London acuzația de fraudă prin declarații false.

Instanța l-a condamnat la 10 luni de închisoare cu suspendare pentru o perioadă de 18 luni și i-a interzis utilizarea trenurilor operate de Southeastern Railway timp de un an.

Totodată, acesta a fost obligat să efectueze 80 de ore de muncă în folosul comunității, să participe la 10 zile de activități de reabilitare și să plătească 150 de lire sterline cheltuieli de judecată, 187 de lire sterline reprezentând suprataxa pentru victime și 5.000 de lire sterline despăgubiri către compania feroviară.

Ce pedeapsă a primit

Magistratul care a pronunțat sentința a calificat faptele drept „o fraudă sofisticată și determinată” și a subliniat că Joseph avea resursele financiare necesare pentru a-și achita integral călătoriile.

„Ați decis să le evitați, iar acest lucru cauzează o pierdere pentru întreaga societate”.

În motivarea deciziei, judecătorul a luat în calcul și situația personală dificilă prin care trecea inculpatul în perioada respectivă, precum și faptul că a încetat de bunăvoie să mai comită frauda și că a manifestat remușcare sinceră.

La 1 octombrie 2026, Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie a anunțat că Joseph M. primește interdicție pe viață de a desfășura orice activitate reglementată în domeniul serviciilor financiare.

„Se pare că Joseph nu este o persoană adecvată și competentă pentru a îndeplini orice funcție în legătură cu activitățile reglementate desfășurate de o persoană autorizată, o persoană scutită sau o firmă profesională scutită”, a declarat autoritatea de supraveghere.

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