Taxă în plus la restaurant, în stațiunile din România. Când poate fi obligat turistul să o achite

Taxă în plus la restaurant, în stațiunile din România. Când poate fi obligat turistul să o achite
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O taxă de numai câțiva lei apărută pe nota de plată a unui restaurant din Sinaia a stârnit discuții aprinse în mediul online, după ce un client a observat suma trecută pe bon fără să fi fost informat în prealabil despre existența acesteia.

Nemulțumirea nu a avut legătură cu valoarea taxei, ci cu lipsa unei explicații înainte de emiterea notei de plată.

„Salutare! Poate să mă lămurească cineva care este treaba cu taxa turistică și de ce nu am fost anunțați în legătură cu asta? Nu mă deranjează cei 4 lei, este doar o curiozitate”, a scris acesta pe Reddit.

Taxă în plus la restaurant, în stațiunile din România

Mesajul a generat numeroase reacții, iar o parte dintre utilizatori au fost convinși că o taxă turistică aplicată direct pe consumația de la restaurant este neobișnuită.

„Nu prea am auzit de taxă turistică de 1% din consumație. Orașele turistice au, în mod normal, o valoare fixă. Asta de pe bon este mai degrabă o țeapă”, a comentat unul dintre participanții la discuție.

În realitate, taxa există în Sinaia și este prevăzută prin reglementări locale. Pentru perioada 6 iulie – 31 decembrie 2026, autoritățile locale au aprobat taxele speciale aplicabile pe raza stațiunii, inclusiv cele care vizează promovarea turismului.

Potrivit regulamentului local, unitățile de alimentație publică independente sunt supuse unei taxe de promovare turistică în valoare de 1% din veniturile realizate fără TVA. În cazul restaurantelor și barurilor care funcționează în cadrul structurilor de cazare și aparțin aceluiași operator economic, nivelul taxei este redus la 0,5%.

Astfel, în situația unei note de plată cu o valoare eligibilă de aproximativ 400 de lei, suma suplimentară percepută poate ajunge la circa 4 lei, ceea ce explică valoarea observată de clientul care a declanșat dezbaterea online.

Confuzia este alimentată și de faptul că nu există o taxă turistică unică aplicabilă în toate localitățile din România. Legislația fiscală permite consiliilor locale să stabilească propriile taxe speciale, iar nivelul acestora și modalitatea de aplicare diferă de la o destinație la alta. Din acest motiv, turiștii pot întâlni reguli complet diferite în funcție de stațiunea sau orașul pe care îl vizitează.

În Sinaia, autoritățile justifică această taxă prin necesitatea finanțării activităților de promovare a destinației, organizării evenimentelor turistice, dezvoltării serviciilor dedicate vizitatorilor și consolidării imaginii stațiunii pe piața turistică.

Când poate fi obligat turistul să o achite

În cadrul discuției de pe Reddit, un utilizator a subliniat că „Taxa este impusă de primărie”. Un alt participant la conversație și-a exprimat nelămurirea cu privire la diferența dintre această taxă și cea percepută de unitățile de cazare:

„Nu prea înțeleg. Taxa aceasta este diferită de taxa de stațiune pe care o încasează hotelul? Am mereu pe factură așa ceva”.

De altfel, în Sinaia există și o taxă aplicată serviciilor de cazare. Aceasta este stabilită la 2% din tariful de cazare fără TVA pentru fiecare zi petrecută în unitatea respectivă. Separat, se aplică o taxă de 2% și pentru accesul la muzee și case memoriale din localitate, indiferent dacă vizita este realizată prin tur ghidat sau neghidat.

Un alt utilizator a atras atenția asupra faptului că practica este mai rar întâlnită în cazul restaurantelor decât în domeniul hotelier.

„Sunt ghid de turism, mă plimb prin toată țara și nu am văzut niciodată taxă turistică pe nota de plată la restaurant. Pentru hotel, la cazare, da, tot mai multe orașe o solicită”.

Reprezentanții autorităților locale precizează că aceste sume nu reprezintă bacșiș și nici o taxă introdusă arbitrar de restaurante. Regulamentul local stabilește că persoanele care beneficiază de servicii de alimentație publică, cazare sau acces la muzee și case memoriale se numără printre plătitorii taxei speciale.

Unitățile care încasează aceste sume au obligația de a le declara și vira către administrația locală, iar fondurile sunt direcționate către proiecte de dezvoltare și promovare a turismului din stațiune.

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