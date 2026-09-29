Mihai Bobonete, alături de un copil bolnav. Gestul făcut de actor a emoționat publicul

Mihai Bobonete, alături de un copil bolnav. Gestul făcut de actor a emoționat publicul
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Mihai Bobonete
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Mihai Bobonete a făcut un gest emoționant pentru un copil grav bolnav! Actorul a lăsat deoparte filmările și orice altă treabă și s-a dus să-i întindă o mână de ajutor micuțului.

Bobonete a răspuns prezent atunci când a fost nevoie de oameni dispuși să pună umărul pentru Bogdănel, un copil grav bolnav. Actorul a venit la evenimentul caritabil și s-a implicat direct în acțiunea prin care s-au strâns fonduri pentru băiețel.

Nu a stat deoparte și nici vremea nu l-a făcut să dea înapoi. A urcat pe terenul de tenis și a participat la un meci demonstrativ, chiar dacă se confrunta cu dureri de spate. Alături de el au fost Marius Copil, Andrei Pavel, Horia Brenciu și Ilie Năstase.

Mihai Bobonete, gest emoționant pentru un copil bolnav

Bobonete a povestit apoi cum s-a desfășurat întreaga seară și cât de mult l-a impresionat implicarea celor prezenți. Actorul a spus că oamenii au rămas în ploaie pentru a urmări meciul și s-a declarat mândru că aceștia s-au mobilizat pentru micuțul Bogănel.

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Mihai Bobonete

Mihai Bobonete

„Vreau să vă anunț că a fost o seară minunată de toamnă pe care am trăit-o alături de oameni frumoși și cu inimă mare la Slobozia. Am jucat pe ploaie un mini meci demonstrativ în vederea strângerii de fonduri pentru ajutorul unui copil bolnav care are nevoie de ajutorul comunității locale și, credeți-mă, chiar a avut.

Oamenii au stat în ploaie să ne vadă pe noi cum încercăm să jucăm tenis alături de campionii Marius Copil și Andrei Pavel, în ochii marelui Ilie Năstase (care nu s-a mișcat de lângă copil până la finalul evenimentului). Fratele meu, Uraganul din Gherea sau Horia Brenciu, m-a lăsat să câștig eu de data aceasta pentru că a văzut că aveam ambele mâini pe picior stâng și știa cam câtă cantitate de antiinflamator băgasem în coloană ca să stau drept pentru o oră în fața oamenilor acolo. S-a făcut licitație și s-au vândut obiecte și s-au strâns bani.

Am dat rachetele mele unor copii și am fost tare mândru să văd o fetiță care a venit la mine cu racheta pe care a primit-o anul trecut de la mine și să-mi spună că îi poartă noroc. Mulțumim Horia, Andrei, Marius și dlui Ilie Năstase și mulțumim pentru invitație, Cristi Ursu, care insistă an de an să facă și chestii care țin de suflet și de inimă.

Mulțumim vouă, celor care ați îndurat frigul și ploaia măruntă ca să ne vedeți și pentru că ați făcut un gest minunat pentru Bogdănel. Septembrie, luni… la Slobozia… ca de obicei… Memorabil!”, a scris Mihai Bobonete pe pagina de Instagram.

O fetiță l-a impresionat până la lacrimi

Pe lângă meciul demonstrativ, actorul a ales să ofere unor copii propriile rachete de tenis. Gestul a căpătat însă o încărcătură aparte atunci când o fetiță a venit la el cu o rachetă primită de la Bobonete în urmă cu un an.

Copila i-a spus că obiectul îi poartă noroc, iar momentul l-a făcut pe actor să fie tare mândru. Pentru el, întâlnirea respectivă a devenit una dintre cele mai frumoase amintiri ale serii.

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