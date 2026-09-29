Scandal incredibil într-un bloc din București! Un suport de brad de 100 de lei a ajuns în mijlocul unui dosar de șantaj

Un scandal greu de imaginat a izbucnit într-un bloc din București. Dorin Nicolae, proprietarul unui apartament din Sectorul 1, susține că, atunci când a vrut să-și vândă locuința, s-a trezit prins într-un adevărat joc al condițiilor pentru a obține o simplă adeverință de la asociația de proprietari. Ulterior, bărbatul a depus plângere penală și a reclamat inclusiv șantajul. Iar detaliul care face povestea cu atât mai neverosimilă este unul desprins parcă dintr-o farsă: în centrul conflictului apare ca miză … un suport de brad!

Potrivit documentelor depuse de proprietar, acesta susține că președinta asociației de proprietari, avocat de profesie, ar fi refuzat să-i elibereze adeverința până când nu îndeplinea mai multe cerințe.

Printre ele: să revoce procura prin care o altă persoană îl reprezenta în relația cu asociația, să dea o declarație privind demersurile făcute de mandatarul său și să… cumpere un suport de brad despre care președinta susținea că ar fi fost furat din boxa sa.

Una dintre cele mai importante piese din poveste este chiar un mesaj atribuit președintei asociației și redat în plângerea penală: „Până nu veniți cu revocarea procurii, nu vă pot da nicio adeverință de vânzare.”

Mesajul este invocat de proprietar drept una dintre dovezile faptului că documentul de care avea nevoie pentru vânzarea apartamentului ar fi fost condiționat de îndeplinirea altor cerințe.

Suportul de brad, monedă de șantaj

Partea care pare desprinsă dintr-o comedie absurdă apare chiar în conversațiile purtate pe WhatsApp. Potrivit plângerii, președinta asociației îi cerea proprietarului să-i cumpere un suport de brad în valoare de 100 de lei, despre care susținea că fusese furat din boxa sa de mandatarul acestuia. În discuții apar linkuri către produse de pe eMAG, iar femeia îi indică inclusiv varianta pe care ar fi vrut să o primească.

Proprietarul acceptă să îl comande și o întreabă dacă preferă livrarea direct la adresă sau prin easybox.

În paralel, bărbatului i-ar fi fost cerut să își revoce procura și să dea o declarație referitoare la demersurile făcute anterior de mandatarul său. Proprietarul spune că a mers chiar la notar pentru a încerca să îndeplinească solicitările, însă notarul i-ar fi explicat că nu poate autentifica declarația în forma cerută.

În conversațiile reproduse în plângere apare ulterior și mesajul atribuit președintei asociației: „Retragerea mandatului fără declarație nu mă interesează.”

În cele din urmă, proprietarul susține că a primit adeverința necesară vânzării apartamentului după ce a scris o declarație prin care renunța la ridicarea unor documente solicitate anterior de la asociație.

Dosarul de șantaj a ajuns la procurori

Conflictul nu s-a oprit la nivelul asociației. Proprietarul a formulat plângere penală și a reclamat, printre altele, șantaj, abuz în serviciu, fals intelectual și înșelăciune.

Pe componenta de șantaj, procurorii au analizat acuzațiile, însă au dispus renunțarea la urmărirea penală, apreciind că nu există suficient interes public pentru continuarea cauzei, având în vedere gravitatea redusă pe care au atribuit-o faptei, valoarea mică a suportului de brad și lipsa unor consecințe materiale importante

Asta nu înseamnă însă că o instanță a stabilit definitiv că șantajul a existat. Înseamnă că Parchetul a analizat acuzația, dar a ales să nu continue urmărirea penală pe acel capăt.

Povestea capătă și mai multă greutate printr-un litigiu separat, în care aceeași asociație de proprietari a fost dată în judecată de o firmă care susținea că a plătit 2.000 de lei pentru a putea obține adeverința necesară vânzării unui alt apartament.

În acel dosar, Tribunalul București a dispus restituirea sumei.

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