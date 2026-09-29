Alina Eriko, într-o situație dificilă. Mama ei a dezvăluit unde stă acum „Pantera Neagră”

Alina Eriko o duce tot mai rău! Mama ei a recunoscut că situația a scăpat serios de sub control și că bruneta n-a renunțat la substanțele interzise. După o scurtă perioadă în care părea că lucrurile merg în direcția bună, totul s-ar fi întors de unde a plecat.

Alina se află de o perioadă în România, după ce familia a adus-o din Marea Britanie. O vreme a stat cu mama ei, femeia care se ocupă și de cei doi copii ai brunetei. Numai că, după cum a povestit chiar mama Alinei, fiica ei nu mai stă aproape deloc acasă. Și nici compania în care își petrece timpul nu-i dă familiei prea multe motive să stea liniștită.

Unde a ajuns să locuiască Alina Eriko

Mama brunetei a spus că Alina vine și pleacă, iar timpul petrecut în familie a devenit tot mai puțin. Aceasta a mărturisit că fiica ei stă mai mult alături de iubitul ei, care este dependent de substanțe interzise.

„A stat în Turcia când a fost să își pună dantura, că nici dantură nu mai are (…) Își revenise atunci (…) Mă trezesc dimineața cu ea, nici nu intră în casă (…) Copiii sunt mari acum, știu (n.r. despre situația mamei lor) (…) Are un prieten tot așa, acolo stă (…) Vine cu el pe aici”, a mai spus mama Alinei Eriko.

Femeia a spus că îi este extrem de greu să-și privească fiica în această situație și că nu mai știe ce soluție să găsească. Ea a mers inclusiv la un botez unde Adrian Minune și soția lui au fost nași, tocmai pentru a nu rămâne blocată numai în problemele cu Alina.

„Numai mamă să nu fii de așa ceva (n.r. a unui om care se confruntă cu aceleași probleme ca Alina Eriko). Am fost și eu invitată la un botez, la ziua lui Adrian Minune și mă închisesem în mine (…) Am zis că de ce să stau eu să mă pedepsesc, nu că m-am dus să mă distrez. Intri în depresie dacă stai doar așa. Numai cine trece prin așa ceva înțelege. La noi sunt azi de zile, mi-a luat televizor, aur, ce n-a luat din casă, mai bine stătea la tatăl ei, că era mai bine”, a spus mama Alinei Eriko, pe TikTok.

Este din ce în ce mai rău

Poate cea mai grea parte pentru familie este că au existat și momente în care părea că Alina este bine.

Mama ei a spus că fiica sa a avut o perioadă în care dădea impresia că își revine. Numai că schimbarea nu ar fi durat. Iar acum, femeia mărturisit că Alina ar fi revenit la problemele cu substanțele interzise și că ar fi rămas complet fără dantură.

În tot acest timp, cei doi copii ai brunetei rămân în grija bunicii. Băiatul urmează să împlinească 18 ani în februarie, iar fetița face cinci ani în octombrie.

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