Alina Eriko, într-o situație dificilă. Mama ei a dezvăluit unde stă acum „Pantera Neagră”

Alina Eriko, într-o situație dificilă. Mama ei a dezvăluit unde stă acum „Pantera Neagră”
Galerie Foto 8
Alina Eriko
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Alina Eriko o duce tot mai rău! Mama ei a recunoscut că situația a scăpat serios de sub control și că bruneta n-a renunțat la substanțele interzise. După o scurtă perioadă în care părea că lucrurile merg în direcția bună, totul s-ar fi întors de unde a plecat.

Alina se află de o perioadă în România, după ce familia a adus-o din Marea Britanie. O vreme a stat cu mama ei, femeia care se ocupă și de cei doi copii ai brunetei. Numai că, după cum a povestit chiar mama Alinei, fiica ei nu mai stă aproape deloc acasă. Și nici compania în care își petrece timpul nu-i dă familiei prea multe motive să stea liniștită.

Unde a ajuns să locuiască Alina Eriko

Mama brunetei a spus că Alina vine și pleacă, iar timpul petrecut în familie a devenit tot mai puțin. Aceasta a mărturisit că fiica ei stă mai mult alături de iubitul ei, care este dependent de substanțe interzise.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
8 poze

„A stat în Turcia când a fost să își pună dantura, că nici dantură nu mai are (…) Își revenise atunci (…) Mă trezesc dimineața cu ea, nici nu intră în casă (…) Copiii sunt mari acum, știu (n.r. despre situația mamei lor) (…) Are un prieten tot așa, acolo stă (…) Vine cu el pe aici”, a mai spus mama Alinei Eriko.

Alina Eriko

Alina Eriko

Femeia a spus că îi este extrem de greu să-și privească fiica în această situație și că nu mai știe ce soluție să găsească. Ea a mers inclusiv la un botez unde Adrian Minune și soția lui au fost nași, tocmai pentru a nu rămâne blocată numai în problemele cu Alina.

„Numai mamă să nu fii de așa ceva (n.r. a unui om care se confruntă cu aceleași probleme ca Alina Eriko). Am fost și eu invitată la un botez, la ziua lui Adrian Minune și mă închisesem în mine (…) Am zis că de ce să stau eu să mă pedepsesc, nu că m-am dus să mă distrez. Intri în depresie dacă stai doar așa. Numai cine trece prin așa ceva înțelege.

La noi sunt azi de zile, mi-a luat televizor, aur, ce n-a luat din casă, mai bine stătea la tatăl ei, că era mai bine”, a spus mama Alinei Eriko, pe TikTok.

Este din ce în ce mai rău

Poate cea mai grea parte pentru familie este că au existat și momente în care părea că Alina este bine.

Mama ei a spus că fiica sa a avut o perioadă în care dădea impresia că își revine. Numai că schimbarea nu ar fi durat. Iar acum, femeia mărturisit că Alina ar fi revenit la problemele cu substanțele interzise și că ar fi rămas complet fără dantură.

În tot acest timp, cei doi copii ai brunetei rămân în grija bunicii. Băiatul urmează să împlinească 18 ani în februarie, iar fetița face cinci ani în octombrie.

VEZI ȘI: Alina Eriko a surprins pe toată lumea cu ultima apariție! Cum arată acum „Pantera Neagră”

Fosta vedetă a României și-a bătut mama și copilul! „Am ordinul de protecție, căci a fost emis pe 6 luni”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cristina Petre începe un nou capitol. Ce a transmis fosta concurentă de la Insula Iubirii
Cristina Petre începe un nou capitol. Ce a transmis fosta concurentă de la Insula Iubirii
Mihai Bobonete, alături de un copil bolnav. Gestul făcut de actor a emoționat publicul
Mihai Bobonete, alături de un copil bolnav. Gestul făcut de actor a emoționat publicul
Sylvia Sîrbu, mărturisire neașteptată despre bărbații care îi scriu: „Și cei căsătoriți au făcut-o”
Sylvia Sîrbu, mărturisire neașteptată despre bărbații care îi scriu: „Și cei căsătoriți au făcut-o”
A murit Dennis Haskins, actorul celebru din „Salvați de clopoțel”. Avea 75 de ani
A murit Dennis Haskins, actorul celebru din „Salvați de clopoțel”. Avea 75 de ani
Adevărul despre divorțul lui Stelian Ogică: ”Era imposibil de rezistat”
Adevărul despre divorțul lui Stelian Ogică: ”Era imposibil de rezistat”
UCIGAȘUL nevăzut: Boala de care mor mai mult de jumătate din români
Mediafax
UCIGAȘUL nevăzut: Boala de care mor mai mult de jumătate din români
Patrick André de Hillerin va fi depus marți la o capelă din Tulcea, iar miercuri va fi adus la Cimitirul Bellu Catolic. Când va avea loc înmormântarea
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin va fi depus marți la o capelă din Tulcea, iar miercuri va fi adus la Cimitirul Bellu Catolic. Când va avea loc înmormântarea
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
O româncă dată dispărută în vacanța din Grecia a fost găsită moartă pe un câmp cu măslini
Adevarul
O româncă dată dispărută în vacanța din Grecia a fost găsită moartă pe un câmp cu măslini
FT: Când a avut loc cina la care ambasadoarea SUA din Grecia ar fi vorbit despre dărâmarea Guvernului Bolojan
Digi24
FT: Când a avut loc cina la care ambasadoarea SUA din Grecia ar fi vorbit despre dărâmarea Guvernului Bolojan
„Ți-ai lăsat cuptorul pornit?” Gluma din aeroport care i-a făcut pe turiști să intre în panică
Mediafax
„Ți-ai lăsat cuptorul pornit?” Gluma din aeroport care i-a făcut pe turiști să intre în panică
Cum arată vila de lux în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila de lux în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Cum a slăbit Monica Anghel 30 de kilograme. Diagnosticul care a enervat-o: „Am fost obligată să decid”. Ce face pentru a se menține
Click.ro
Cum a slăbit Monica Anghel 30 de kilograme. Diagnosticul care a enervat-o: „Am fost obligată să decid”. Ce face pentru a se menține
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Digi 24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Digi24
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Promotor.ro
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Gadget cu baterie util la birou și în mașină: mini suflantă Parkside la Lidl
go4it.ro
Gadget cu baterie util la birou și în mașină: mini suflantă Parkside la Lidl
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Descopera.ro
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Go4Games
Ediția de colecție GTA VI are un preț ridicat și nu include jocul
Patrick André de Hillerin va fi depus marți la o capelă din Tulcea, iar miercuri va fi adus la Cimitirul Bellu Catolic. Când va avea loc înmormântarea
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin va fi depus marți la o capelă din Tulcea, iar miercuri va fi adus la Cimitirul Bellu Catolic. Când va avea loc înmormântarea
Scumpirea pe care o plătesc milioane de fumători! CU CÂT CRESC PREȚURILE?!
Mediafax Italia
Scumpirea pe care o plătesc milioane de fumători! CU CÂT CRESC PREȚURILE?!
Poveste dureroară: Era FAIMOS, dar a ajuns la sapă de lemn: „Am rămas fără niciun ban”
Mediafax Spania
Poveste dureroară: Era FAIMOS, dar a ajuns la sapă de lemn: „Am rămas fără niciun ban”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.