Ce se întâmplă cu George Teianu, românul din Spania care și-a ucis soția cu 66 de lovituri de cuțit. Bărbatul avea ordin de restricție

Ce se întâmplă cu George Teianu, românul din Spania care și-a ucis soția cu 66 de lovituri de cuțit. Bărbatul avea ordin de restricție
George Virgiliu Teianu și-a ucis soția cu 66 de lovituri de cuțit/sursă foto: social media
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George Virgiliu Teianu și-a înjunghiat soția cu 66 de lovituri de cuțit, crimă care a avut loc în fața fiicei lor în vârstă de doar un an și 9 luni. Deși pe numele bărbatului fusese emis un ordin de restricție și era monitorizat cu brățară electronică, acesta a ignorat legea, iar acum riscă să stea ani grei în spatele gratiilor. 

George Teianu este românul care a îngrozit comunitatea din Palma, Spania, după ce și-a ucis soția cu 66 de lovituri de cuțit, sub privirile fetiței lor de doar un an și 9 luni. Crima a avut loc în interiorul mașinii sale, în cartierul Can Pastilla. După ce și-a lăsat partenera fără viață, românul a provocat mai multe accidente rutiere, până când s-a oprit în spatele unui alt autoturism pe strada Cami de Can Pastilla. Ulterior, el a abandonat vehiculul și a fugit, fiind prins la scurt timp de Poliția Locală într-un parc public din apropiere.

George Teianu alături de soția sa și fiica lor (9 ani)/ sursă foto: Facebook

George Teianu riscă 27 de ani de închisoare

Cei doi erau căsătoriți de aproximativ 10 ani și aveau împreună două fete în vârstă de 9, respectiv un an și 9 luni. Anchetatorii au descoperit că pe numele românului era emis un ordin de restricție care îi interzicea să se apropie la mai puțin de 500 de metri de soția sa sau să comunice cu ea. De asemenea, acesta a fost obligat să poarte brățara electronică de monitorizare.

George Virgiliu Teianu are un trecut penal cunoscut. În septembrie 2022 fusese arestat după ce a agresat brutal un portar la un club de noapte din s’Arenal. A stat aproape doi ani în arest preventiv, dar a fost eliberat după ce a plătit o cauțiune de 15.000 de euro.

Românul este acuzat acum de omor și riscă decăderea din drepturile părintești plus un ordin de restricție pe o perioadă de 30 de ani care să-i interzică apropierea de fiicele sale. De asemenea, bărbatul riscă o pedeapsă de 27 de ani de închisoare și plata a peste 275.000 de euro despăgubiri morale pentru fiicele sale, părinții și sora victimei și o cauțiune de 245.000 de euro pentru acoperirea cheltuielilor de judecată, notează OK Diario.

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