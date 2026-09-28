Cine este Narcis, bărbatul care și-a ucis soția după o criză de gelozie. Cu ce se ocupa în Vrancea

Cine este Narcis, bărbatul care și-a ucis soția după o criză de gelozie. Cu ce se ocupa în Vrancea
Ioana, tânăra ucisă de propriul soț
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O nouă tragedie a avut loc în România! Ioana, o tânără în vârstă de 27 de ani, a fost ucisă de către propriul soț. Între cei doi a izbucnit un conflict spontan pe fondul geloziei, iar bărbatul și-a înjunghiat partenera. Familia femeii este distrusă de durere. Ioana a lăsat în urmă un băiețel care nu o să își mai vadă niciodată mama. Tânăra și soțul său, Narcis, erau căsătoriți de șapte ani.

Tragedia s-a petrecut în comuna Gugești, în noaptea de sâmbătă spre duminică. La ora 1:37, un apel la 112 a anunțat că între cei doi soți a izbucnit un scandal. La adresă au fost trimise imediat echipaje de poliție și medicale, însă a fost prea târziu pentru Ioana. Aceasta s-a stins din viață, iar echipajele de salvare nu au mai putut face nimic pentru ea.

„Din primele verificări a rezultat că între doi soți ar fi izbucnit un conflict spontan, pe fondul geloziei, în timpul căruia femeia, de 27 de ani, ar fi fost înjunghiată cu un obiect tăietor-înțepător de către soțul său.

La fața locului au fost direcționate, în regim de urgență, un echipaj de poliție, precum și un echipaj medical. Din nefericire, a fost declarat decesul persoanei”, au transmis oamenii legii.

Ioana a fost ucisă de propriul soț

Ioana a fost ucisă cu sânge rece chiar de bărbatul cu care alesese să își întemeieze o familie. Narcis și Ioana au decis să facă pasul cel mare în anul 2018, iar un an mai târziu au făcut cununia religioasă și nunta. Apropiații îi descriau drept un cuplu liniștit, ce nu părea să aibă probleme.

Narcis și-a ucis soția /Foto: Facebook

Însă, după șapte ani de mariaj, se pare că totul s-a spulberat, bărbatul de 32 de ani omorându-și soția. Aceștia lucrau împreună la marketul din Gugești și nimic nu a prevestit tragedia. Ioana lasă în urmă un băiețel în vârstă de 7 ani, care nu o să își mai vadă niciodată mama.

Mare parte din timpul său, femeia și l-a dedicat copilului, iar multe dintre postările de pe rețelele sociale îi sunt dedicate acestuia.

„La mulți ani de Ziua Copilului, băiețelul meu drag! Ești cea mai mare bucurie din viața mea și motivul pentru care zâmbesc în fiecare zi. Îți doresc să ai o copilărie plină de iubire, sănătate, aventuri frumoase și vise împlinite.

Să rămâi mereu curios, vesel și curajos, iar viața să îți ofere tot ce este mai bun. Te iubesc mai mult decât pot exprima cuvintele și voi fi mereu alături de tine. La mulți ani, puiul meu minunat!”, transmitea Ioana de 1 iunie.

 

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