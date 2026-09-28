Incendiu la Gara de Nord! O mașină a fost cuprinsă de flăcări, apoi a explodat

Momente de panică seara trecută, 27 septembrie, la Gara de Nord din București. O mașină a fost cuprinsă de flăcări. Potrivit martorilor de la fața locului, autoturismul ar fi luat foc brusc, iar în timpul incendiului s-ar fi auzit și o explozie.

Seara trecută, 27 septembrie, un incendiu a izbucnit în fața Gării de Nord. O mașină a fost cuprinsă de flăcări. Autoturismul a ars ca o torță, iar cei prezenți la fața locului au surprins incidentul, imaginile devenind virale în mediul online.

Mașină cuprinsă de flăcări în fața Gării de Nord

O mașină a fost cuprinsă de flăcări în fața Gării de Nord din București. Pentru moment, nu este clar ce a provocat incendiul și nici ce tip de combustibil folosea mașina. Potrivit martorilor de la fața locului, incendiul ar fi izbucnit din senin.

Incidentul a atras imediat atenția trecătorilor, care au surprins momentul. Imaginile de la fața locului au ajuns rapid pe rețelele de socializare. De asemenea, martorii mai spun că în timpul incendiului s-ar fi auzit și o explozie.

Flăcările au distrus complet mașina. În urma celor întâmplate, specialiștii analizează rămășițele vehiculului în încercarea de a identifica eventuale defecțiuni care ar fi putut provoca incendiul. Până în acest moment, nu au fost raportate victime.

De asemenea, se pare că mașina care a fost cuprinsă de flăcări ar fi fost folosită pentru servicii de ridesharing.

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Foto: TikTok