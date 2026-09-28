Monica Tatoiu, atac la adresa influencerilor: „De ce să plătesc eu taxe și ipozite pentru tine?”

Monica Tatoiu s-a arătat indignată de creatorii de conținut. Femeia de afaceri este de părere că aceștia nu au un loc de muncă real și că ea nu ar trebui să fie nevoită să plătească taxe și impozite pentru ei. În plus, a explicat cu ce s-ar ocupa dacă activitatea pe care o desfășoară în prezent nu ar mai funcționa.

Monica Tatoiu a fost mereu apreciată pentru stilul său direct. Ea a pus și de această dată punctul pe „i” și a vorbit despre influenceri. Aceasta susține că persoanele care se ocupă cu crearea de conținut nu ar face față dacă industria ar intra în colaps.

Pe de altă parte, femeia de afaceri s-a arătat indignată că trebuie să plătească taxe și impozite pentru cineva care nu are un loc de muncă serios, după cum spune chiar ea. Mai mult decât atât, este de părere că meseria de consultant nu există. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Monica Tatoiu, atac la adresa influencerilor

Invitată în cadrul unui podcast, Monica Tatoiu a fost mai sinceră ca niciodată. Fosta profesoară a răbufnit atunci când a fost întrebată de influenceri și de părerea pe care o are despre ei. Aceasta este de părere că jobul de consultant nu există, iar creatorii de conținut nu au meserie reală. De asemenea, a explicat că dacă s-ar întâmpla ceva cu industria media, ei nu ar avea o bază și nu ar face față unui colaps.

Totodată, femeia de afaceri a spus că, dacă ar pierde tot, ar putea să îi învețe pe elevi matematică, așa cum a făcut-o ani la rând, fără să fie prea mult afectată. În plus, a precizat că nu este loc pentru toată lumea, pentru că nu sunt bani, iar faptul că trebuie să plătească taxe și impozite pentru influenceri o deranjează teribil.

„Ce meserie are? N-are nicio meserie. Păi ce meserie are? Deci au am început acuma și de la politicieni, dumneata ce meserie ai? Consultant? Nu există meserie de consultant. Da’ ce ești?: «Sunt influencer». Bă tată, dacă mâine se întâmplă ceva, eu pierd totul, mă duc și sunt profesor de matematică, te învăț matematică, te scot din * una, două. Asta-i meseria mea. Da’ tu ce meserie ai, tată? Nu e loc, că nu mai sunt bani. Și de ce trebuie să plătim noi taxe și impozite mari și benzină scumpă ca să ținem niște influenți de ăștia domnule «să luptăm pentru corp vulnerabil»”, a declarat Monica Tatoiu la Un Podcast.

VEZI ȘI: Monica Tatoiu, declarații fără perdea despre infidelitate. „Dacă te prinde, nu recunoști”

Cum arată vila Monicăi Tatoiu, de 2,5 milioane de euro. A fost construită pe o fostă groapă de gunoi