Bianca Drăgușanu a ”explodat” după cazul tinerei găsite în valiză și amenință că va face dezvăluiri cutremurătoare

Bianca Drăgușanu/ sursa foto: CANCAN
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Cazul Valentinei, tânăra găsită fără viață într-o valiză, în râul Olt, a stârnit reacții uriașe în mediul online. Printre cei care s-au arătat indignați de tragedie și de violența împotriva femeilor, tot mai des întâlnită în România se numără și Bianca Drăgușanu. 

Bianca Drăgușanu s-a arătat afectată de cazul tinerei în vârstă de 28 de ani, ucisă cel mai probabil de iubitul ei. Aceasta a scris în mediul online că nu mai suportă să vadă violențe asupra femeilor.

Mai mult decât atât, crede că doar în țara noastră victimele sunt de vină, asta după ce a văzut comentarii ireale la adresa Valentinei. În plus, mesajul ei s-a încheiat cu amenințări că va face dezvăluiri șocante. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Bianca Drăgușanu a „explodat” după cazul tinerei găsite în valiză

Vedeta, vizibil afectată după cazul Valentinei, a scris pe pagina sa de Instagram, în secțiunea Story, că în România nu se iau măsuri atunci când cineva aprobă comportamentul agresorului.

Bianca Drăgușanu este de părere că astfel de comentarii ar trebui pedepsite legal. Pe de altă parte, a punctat că unele femei ar putea să se apere și singure.

„România este singura țară în care mortul este de vină și în care femeile agresate „și-au meritat-o”. Eu n-am văzut atâta răutate și prostie adunate la un loc niciunde. Instigarea sau aprobarea unor astfel de comportamente ar trebui pedepsite fie ele și online. Sau legalizați *, că unele dintre noi știm și putem să ne apărăm și singure”, a scris Bianca Drăgușanu pe Instagram.

Bianca Drăgușanu amenință că face dezvăluiri cutremurătoare

În continuarea mesajului publicat în mediul online, vedeta amenință că va face dezvăluiri cutremurătoare în ceea ce privește consumul de substanțe interzise.

Aceasta susține că se cunosc oamenii care fac asta și unde, însă nimeni nu ia nicio măsură. Mai mult decât atât, a punctat că trebuie să își limiteze spațiul pentru a nu da nas în nas cu persoanele despre care vorbește.

„Și ca fapt divers, de ce nu faceți descinderi prin cluburi sâmbătă sau prin casele unora care își pun spațiul la depozitare pentru consumul de *. Se știe cine cu cine și unde, și dacă nu știți vă pot spune eu, asumat pentru că efectiv nu mai suport să-mi limitez spațiul din cauza unor *. E ok așa? Să se * pe mese? Că până acum se duceau la WC, acum au dus WC-urile la masă. De ce mortul e de vină? De ce femeile și-au meritat-o, de ce e ok să vă * 5 din 7 zile?”, a mai scris ea.

Bianca Drăgușanu/ sursa foto: social media

Bianca Drăgușanu/ sursa foto: social media

În final, a scris un mesaj de susținere pentru femei, subliniând că agresiunea fizică sau verbală nu se iartă pentru niciun cadou.

„Țineți minte: agresiunea fizică sau verbală NU se iartă pentru niciun cadou și pentru niciun buchet de flori. Florile se pun și pe mormânt”, a conchis Bianca.

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