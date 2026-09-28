Avem imaginile cu Lorenzo, beat-mangă la Insula Iubirii. Antena 1 a refuzat să le difuzeze la TV

Concurenții Insula Iubirii devin tot mai deschiși, iar mulți dintre ei au început să lase garda jos. În ultimul episod al show-ului de la Antena 1, fanii au putut să îi vadă pe aceștia mai relaxați, în special pe băieți. Până și Marcel s-a alăturat distracției, însă Lorenzo a fost cel care s-a dezlănțuit. A intrat în atmosfera de petrecere puțin prea mult poate. Avem imaginile cu Lorenzo, beat-mangă la Insula Iubirii.

Fanii Insula Iubirii știu că nu toate imaginile din cele două vile se difuzează la TV, iar detaliile mai picante le pot găsi pe Antena Play. Ei bine, în episodul șapte din „Casa băieților”, Lorenzo a fost surpriza serii. Partenerul Nattashei pare că și-a dat frâu liber, s-a distrat și a băut cam multe pahare.

Lorenzo nu a mai ținut cont de nimic

Dacă până acum Lorenzo s-a arătat destul de rezervat și a încercat să se țină departe de orice tentație, acum acesta și-a dat frâu liber. A petrecut ca la carte alături de ispite, iar jocul de beer-pong se pare că i-a cam pus capac.

Mai exact, concurentul a considerat că berea este prea „light” pentru el, iar pentru fiecare minge pierdută acesta a băut numai tărie, făcând un amestec puternic între paharele de vodka și cele de whisky.

Ei bine, astfel Lorenzo s-a amețit destul de mult și chiar a depășit limita. Atunci când a simțit că vorbele nu îi mai ies așa ușor și stâlcește cuvintele, partenerul Nattashei i-a cerut lui Mocăniță să joace în locul lui.

„E ok, e un joc normal. Joci în locul meu (n.r. către Mocăniță). Mă ajuți? Băi, dar eu chiar am băut acum, fără caterincă. Am și jucat doi contra cinci”, a spus Lorenzo.

După ce a realizat că a băut prea mult la joc și s-a amețit bine, atât de bine încât vorbele îi ieșeau cu greu, Lorenzo s-a retras pe canapea alături de două ispite. Vesel peste măsură, acesta le-a mărturisit că s-a îmbătat bine, având în vedere că bea de ore bune, de la ora 19:00.

„E 21:30, seara? Vai de mine! Eu m-am îmbătat de la 19:00. E prima oară acum când sunt ok. Nu o să fac nimic rău… oricât aș bea de mult. Știu să îmi controlez chestiile. (…) Eu chiar nu m-am desfășurat până acum aici. O să se întâmple și asta clar”, a mai mărturisit Lorenzo.

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