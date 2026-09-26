Lorenzo de la Insula Iubirii le-a recunoscut ispitelor că are copii, dar un detaliu a panicat-o pe Andrușca: „Mi-ar crea o nesiguranță”

Lorenzo de la Insula Iubirii a povestit despre copiii lui în fața ispitelor, iar discuția a scos la iveală un detaliu care a făcut-o pe Andrușca să reacționeze imediat. Ispita a spus că și-a schimbat părerea despre el și a ajuns să vadă situația cu alți ochi.

Lorenzo are copii dintr-o relație anterioară și a explicat că divorțul nu a schimbat legătura pe care o are cu aceștia. Copiii au rămas în același oraș, iar el susține că îi vede în fiecare săptămână.

„Indiferent că am divorțat, copiii mei sunt în același oraș, îi văd săptămânal, sunt ok, știi?”, a spus Lorenzo.

Lorenzo a dat tot din casă!

Frankie a vrut să afle dacă faptul că Lorenzo are deja copii a reprezentat vreodată un subiect sensibil pentru Nattasha.

„Nattasha consideră un impediment în relația voastră faptul că tu ai copii și nu cu ea?”, l-a întrebat Frankie.

Lorenzo a recunoscut că între el și Nattasha au existat discuții pe această temă. El a spus că nu vede copiii ca pe o problemă și că, din punctul lui de vedere, faptul că este tată reprezintă un lucru de care este mândru. În schimb, concurentul a dezvăluit că Nattasha nu își dorește copii. Tocmai de aici ar fi apărut și anumite tensiuni între cei doi.

„Măi, au mai fost discuții, sincer, au mai fost, dar mici. Nu văd de ce ar trebui un copil să reprezinte o problemă. Copiii sunt binecuvântări. Măi, mai e conflictul ăla între femei, oarecum. Nu copiii în sine, nu că nu-i plac copiii. Ea nu-și dorește copiii, chiar nu-și dorește. Dar e o împlinire pe pământul ăsta, sincer. Asta-ți spun, nu e un defect, e o binecuvântare. Și mă simt mândru”, a spus Lorenzo.

Discuția a mers mai departe, iar Frankie a început să pună întrebări despre copiii lui Lorenzo. Concurentul a fost întrebat inclusiv despre școala copilului cel mare.

„E în clasa a patra cel mare, nu? Sau a treia?”, l-a mai întrebat Frankie.

Lorenzo nu a știut să ofere un răspuns exact și a explicat că nu el se ocupă de dusul copiilor la școală.

„Da, nu mă întreba cu școala, că nu știu, grupa a doua, a treia, nu mă întreba, că nu îi duc eu la școală”, a spus Lorenzo.

Detaliul care a panicat-o pe Andrușca

Răspunsul a atras imediat atenția Andrușcăi. Ispita a privit situația din perspectiva unei femei care ar intra într-o relație cu un bărbat care are deja copii și a explicat de ce lipsa unor asemenea informații ar putea să-i ridice mari semne de întrebare.

„Mie mi-ar crea o nesiguranță, ca femeie, să cunosc un bărbat și să-mi spună că are copii și să nu știe în ce clasă, ce număr au la adidas sau ce le place să mănânce”, a spus Andrușca.

După discuția despre copii, Andrușca a adus în față un alt subiect care îl privește direct pe Lorenzo: regulile din relația lui cu Nattasha. Ispita a pornit de la afirmația lui Lorenzo potrivit căreia partenera nu îl lasă să iasă în oraș.

„Tu ai spus că ea nu te lasă să ieși în oraș”, a spus Andrușca.

Lorenzo a recunoscut însă că regula este valabilă în ambele direcții. Dacă Nattasha îi impune anumite limite, și el procedează la fel.

„Păi da’ nici eu nu o las pe ea”, a spus el. „Nu este un lucru sănătos să faci asta pentru că îngrădești un om”, a spus Andrușca. „Nici eu nu vreau să o las să iasă cu fetele. De ce să iasă cu fetele? Ea oricum nu are prietene”, a spus el. „Și atunci de ce te plângi de asta dacă practic faceți amândoi același lucru?”, l-a întrebat ispita. „Pentru că ea a venit cu chestia asta”, a spus el.

Ispita crede că Lorenzo nu e fericit

Andrușca a considerat că problema este mai profundă decât o simplă regulă legată de ieșitul în oraș. Din discuție, ispita a ajuns la concluzia că Lorenzo acceptă multe lucruri pe care nu și le dorește doar pentru a păstra relația cu Nattasha.

„Este problema lui, pentru că el acceptă să facă lucruri pe care nu și le dorește”, a spus Andrușca.

Și Frankie a ajuns la o concluzie destul de dură după ce a ascultat toate explicațiile lui Lorenzo despre relația cu Nattasha. Ispita consideră că acesta pune prea des dorințele partenerei înaintea propriilor dorințe și că, în realitate, nu este deloc fericit în relație.

„El nu e fericit. În ce țară locuim? Ok, unde vrea Nattasha. Facem copii? Nu, că nu vrea Nattasha. Facem TikTok? Nu, că nu vrea Nattasha. Nici nu le mai țin minte să le enumăr pe toate, dar totul se întâmplă cum vrea Nattasha și nimic din ce-și dorește el nu devine realitate. Cum să fii fericit?”, a spus Frankie.

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