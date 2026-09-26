Ispita care-l acuză pe Remi Dobre că e fals după „despărțirea” de Bianca Iotu: „Nu simt că suferă absolut deloc”

Scandal la „Insula Iubirii”! Remi Dobre a văzut imaginile cu Bianca Iotu, s-a retras în cameră și a lăsat impresia că este făcut praf. Numai că nu toți au înghițit povestea. Frankie a pus direct degetul pe rană și l-a acuzat că nu suferă deloc.

Ispita Frankie l-a acuzat pe Remi Dobre că joacă teatru după imaginile văzute la bonfire. Mai mult, ea consideră că, în spatele întregii scene, s-ar putea ascunde cu totul altceva!

O ispită l-a acuzat pe Remi Dobre că e fals!

Remi a plecat direct în cameră după bonfire, fără să stea la povești cu ceilalți. Frankie a spus că acesta a încercat să pară supărat și dezamăgit, însă nu a fost convinsă că durerea lui este reală.

„Remi, după ce a văzut imaginile, a plecat direct în cameră, nu a venit să ne povestească nimic. Părea foarte dezamăgit, foarte supărat”, a spus Frankie.

Și Oana Rusu a remarcat că Remi nu părea deloc în apele lui.

„Părea un pic dărâmat și afectat”, a spus și ispita Oana Rusu.

După imaginile cu Bianca, un singur lucru pare să-i fi rămas lui Remi în cap. Procentul de 80% spus de partenera lui. Concurentul a recunoscut că tocmai această declarație l-a lovit cel mai tare.

„Cel mai mult mi-a rămas în cap chestia asta cu 80%, știi? 80% ce? 80% e sigură că știe cum pleacă de aici. Asta m-a răpus, așa, în sensul ăsta, pentru că nu prea puteam să concep faptul că nu mi-aș fi dat seama, știi?”, a spus Remi.

Ajuns în vilă, Remi s-a închis în cameră. Ceilalți au mers după el, au încercat să afle ce are și să-l consoleze. Dar Frankie n-a „înghițit” deloc imaginea bărbatului distrus.

Ispita a observat că Remi a apărut la masă cu ochelari de soare și cu o băscălie pe cap și a tras propria concluzie.

„Cred că n-avea chef să se prefacă și de-aia purta ochelarii. Nu simt că suferă absolut deloc. Poate sunt eu prea sensibilă, dar când se încheie o relație de patru ani de zile, suferi, frate, plânge inima în tine. Tocmai pentru că știu cum e să suferi atunci când o poveste de dragoste se încheie, pot să-ți spun, cu mâna pe inimă, că Remi nu suferă. Probabil din cauză că povestea lui nu era de dragoste”, a spus Frankie.

Lorenzo a pus și el paie pe foc

Nici Lorenzo nu vede lucrurile prea diferit. În opinia lui, Remi ar fi fost atins mai degrabă la orgoliu decât la inimă.

„Pe el, din punctul meu de vedere, l-a lovit în orgoliul de bărbat. Eu consider că Remi nu are sentimente reale pentru Bianca, pentru că altfel nu s-ar fi ajuns la înșelat. Astea se vor vedea și în zilele următoare, cât de mult va suferi el după Bianca”, a spus Lorenzo.

VEZI ȘI: Remi Dobre nu i-a spus niciodată Biancăi Iotu că o iubește. „Cu termenul ăsta sunt foarte atent”

Ce studii are Remi Dobre, iubitul Biancăi Iotu. Contabilul de la Insula Iubirii este tobă de carte