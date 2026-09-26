„Șansele ca omenirea să mai trăiască 50 de ani sunt foarte mici.” Previziunea unui laureat al Premiului Nobel care dă fiori

Fizicianul american David Gross, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 2004, atrage atenția asupra riscurilor tot mai mari care amenință viitorul civilizației umane.

Renumit pentru contribuțiile sale la înțelegerea forțelor fundamentale care acționează în nucleul atomic, cercetătorul susține că perspectiva supraviețuirii pe termen lung a omenirii este mult mai fragilă decât cred mulți oameni. Potrivit analizei sale, probabilitatea producerii unui eveniment catastrofal de proporții globale a crescut semnificativ în ultimele decenii.

David Gross privește situația prin prisma calculelor statistice și a evaluării riscurilor. Fizicianul consideră că principalul pericol îl reprezintă posibilitatea unui conflict nuclear, al cărui risc anual este astăzi mai ridicat decât în perioada Războiului Rece.

„Șansele ca omenirea să mai trăiască 50 de ani sunt foarte mici.”

Concluzia sa este una alarmantă:

„Șansele ca omenirea să mai trăiască 50 de ani sunt foarte mici.”

Argumentația savantului pornește de la estimările făcute în trecut de experții în securitate internațională, care evaluau riscul unui război nuclear la aproximativ 1% pe an. În opinia lui Gross, această probabilitate a ajuns acum la aproape 2% anual. Deși procentul poate părea redus la prima vedere, acumularea riscului pe parcursul mai multor decenii modifică radical perspectiva asupra viitorului.

Pe baza acestor calcule, fizicianul apreciază că orizontul de siguranță pentru civilizația actuală nu depășește aproximativ 35 de ani. În acest context, el consideră că probabilitatea ca omenirea să traverseze următoarele cinci decenii fără o criză majoră este extrem de redusă.

Întrebat despre evoluția fizicii teoretice în următorii 50 de ani, Gross a explicat că preocupările sale s-au mutat de la marile întrebări ale științei către însăși supraviețuirea speciei umane.

„În prezent, îmi petrec o parte din timp încercând să le spun oamenilor că șansele de a mai trăi 50 de ani sunt foarte mici”.

Previziunea unui laureat al Premiului Nobel care dă fiori

Fizicianul a continuat cu o mărturisire care reflectă amploarea preocupărilor sale:

„M-ați întrebat să mă gândesc la viitor și sunt obsedat în ultimii ani, gândindu-mă la asta – nu la viitorul ideilor și al înțelegerii naturii, ci la supraviețuirea umanității”.

În evaluarea sa, riscurile globale sunt amplificate de mai mulți factori care s-au acumulat în ultimii ani. Printre aceștia se numără creșterea numărului statelor care dețin arme nucleare, slăbirea acordurilor internaționale privind controlul armamentului și intensificarea tensiunilor geopolitice din diferite regiuni ale lumii.

O altă îngrijorare majoră este reprezentată de dezvoltarea tehnologiilor militare avansate. Apariția rachetelor hipersonice reduce timpul disponibil pentru verificarea alertelor și luarea deciziilor în situații de criză, crescând riscul unor erori cu consecințe devastatoare.

Gross avertizează și asupra rolului tot mai important pe care îl joacă inteligența artificială în sistemele de apărare. Potrivit acestuia, integrarea algoritmilor în procesele de avertizare timpurie și de analiză strategică poate crea situații în care o eroare de interpretare sau de procesare a datelor să conducă la reacții automate extrem de periculoase.

În viziunea cercetătorului, progresul tehnologic nu elimină amenințările, ci poate contribui la amplificarea lor dacă nu este însoțit de mecanisme de control și cooperare internațională eficiente. El se teme că omenirea ar putea ajunge să fie pusă în pericol chiar de tehnologiile pe care le-a creat.

Aceste avertismente vin într-un moment în care simbolicul Ceas al Apocalipsei, utilizat de comunitatea științifică pentru a ilustra nivelul amenințărilor globale generate de activitatea umană, se află la unul dintre cele mai ridicate niveluri de alertă din istorie, fiind fixat la 85 de secunde înainte de miezul nopții.

Cu toate acestea, David Gross nu susține că un conflict nuclear este inevitabil. Mesajul său este că riscurile cresc și trebuie tratate cu maximă seriozitate de liderii politici și de comunitatea internațională. În opinia sa, diplomația, dialogul și consolidarea acordurilor globale de control al armamentului rămân cele mai importante instrumente pentru reducerea pericolului și evitarea unui dezastru de proporții.

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