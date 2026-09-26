Andreea Popescu și Rareș Cojoc, din nou împreună! Bruneta s-a lăudat în fața fostului soț cu noua achiziție

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Doamnelor și domnilor, o revedem în acest articol pe Andreea Popescu, 42 de ani, fostă dansatoare a Deliei și acum mamă a trei copii, pe care îi are din căsnicia cu Rareș Cojoc, de care a divorțat însă după aproape 10 ani de mariaj. După o perioadă complicată, cu un divorț și o masivă schimbare de look, CANCAN.RO a reperat-o pe Andreea în plin sprint prin meandrele vieții, între luat copiii de la școală, vizită la tatăl lor, apoi evidente pregătiri de weekend. Iar ca tacâmul să fie complet, fosta dansatoare a avut parte și de o întâlnire „de gradul 0” cu fostul soț, Rareș, în fața căruia și-a etalat noua mașină. Da, e cu cârlig… veți vedea de ce!

În articole din trecut remarcam că Andreea Popescu și Rareș Cojoc au avut câte o bonă pentru fiecare dintre cei trei copii, să nu se simtă neglijați micuții Anastasia, Ioachim și Alexie. De data asta, însă, Andreea e singură cu „potopul”. E greu să-i țină cuminți în mașină pe toți trei, pentru că micuții se hârjonesc. Andreea rămâne însă calmă. O ajută și niște dulciuri pe care și le-a luat pe fugă de la o cofetărie de pe Dorobanți. Pe fugă pentru că, de, ca orice începător pe șoferie, și-a lăsat mașina pe avarii într-un loc unde parcarea nu e tocmai permisă, așa că fuge să-și salveze permisul proaspăt obținut.

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Andreea Popescu, șoferiță începătoare și mamă cu normă întreagă

Andreea era în drum spre fosta ei locuință, dar s-a repezit să-și ia o gustare și o cafea, după care a venit sprintul. Cu ocazia acestei alergări intempestive observăm mai îndeaproape îmbunătățirile la siluetă pe care și le-a făcut Andreea. Un bust ușor mărit, iar silueta e în continuare bună, chiar dacă a întrerupt injecțiile de slăbit care au ajutat-o să scape de multe kilograme nedorite – mai multe detalii AICI.

Înainte de căsătoria din 2016 cu Rareș Cojoc, Andreea Popescu semnat un contract prenupțial. În consecință ea conduce un Mercedes obișnuit, iar Rareș încă are un Porsche 911, cu care ulterior se repede până la sală, să ardă energie pe care a primit-o de la scurta întâlnire cu copiii săi.

Cât despre Mercedes, începătoarea Andreea Popescu se descurcă destul de bine, reușește să parcheze singură în apropierea penthouse-ului unde obișnuia să locuiască împreună cu fostul soț. Probabil sunt lucruri care îi stârnesc emoții amestecate.

Andreea Popescu s-a întâlnit cu Rareș Cojoc

Sosiți la fosta lor locuință, Andreea și copiii îl salută pe Rareș Cojoc, care a coborât să-i întâmpine. El vine cu două lansete, indiciu că urmează un weekend de pescuit. Andreea pleacă împreună cu copiii, iar Rareș pornește spre sală cu al său Porsche 911. Aparent, toate bune și frumoase. Par uitate acele tensiuni din trecutul apropiat, când Andreea recunoștea că nu i-a picat tocmai bine faptul că Rareș Cojoc a invitat-o pe noua sa iubită să se mute la el, adică în penthouse-ul pe care îl împărțise până de curând chiar cu Andreea și cei trei copii ai lor – declarațiile pot fi găsite AICI.

Andreea Popescu și-a etalat noua mașină în fața fostului soț

Cât despre modul în care Andreea își reface viața după divorț, ea a negat orice relație cu Radu Mazăre Junior, alături de care apăruse în câteva imagini (superbe) pe litoral. Andreea a declarat atunci că nu e nimic la mijloc, s-au cunoscut în vara asta și pur și simplu au hobbiuri comune, adică sporturile acvatice, așa că Radu Mazăre Junior s-a nimerit să apară în poze alături de ea. Deși, ei nu arată rău împreună…

CITEȘTE ȘI:

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NU RATA!

Ce relație are Andreea Popescu cu actuala iubită a lui Rareș Cojoc? „Există orgolii. Sunt sentimente firești care apar”

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