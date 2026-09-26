Fiica lui Adrian Mogoș a născut în timp ce Pablito se zbătea între viață și moarte. Prin ce a trecut Angelina

Fiica lui Adrian Mogoș a născut în timp ce Pablito se zbătea între viață și moarte. Prin ce a trecut Angelina
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Angelina Mogoș. Sursa foto Colaj CANCAN
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Fiica lui Adrian Mogoș a trăit imposibilul! Angelina Mogoș a adus pe lume cel de-al doilea copil exact în perioada în care fiul ei cel mare, Pablo, se afla în stare critică pe patul de spital. În timp ce un bebeluș venea pe lume, mama lui se ruga ca celălalt copil să supraviețuiască.

Au fost săptămâni cumplite, cu nopți petrecute în fața spitalului, o operație de cezariană și întoarcerea aproape imediată la Terapie Intensivă.

Fiica lui Adrian Mogoș a trecut printr-un adevărat coșmar

Fiica lui Adrian Mogoș a povestit abia acum prin ce coșmar a trecut în ultimele luni. Totul a început în iunie, când Pablo a suferit un AVC și a ajuns la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”. Angelina era însărcinată în șapte luni.

Angelina Mogoș, soțul ei, Pablito și bebelușul

Angelina Mogoș, soțul ei, Pablito și bebelușul. Sursa foto Social media

În mod normal, ultimele săptămâni de sarcină ar fi trebuit să fie despre pregătiri, emoții și nerăbdarea întâlnirii cu cel de-al doilea copil. Pentru ea, însă, fiecare zi însemna teamă pentru Pablo. A refuzat să plece de lângă fiul ei și a ajuns să doarmă în rulotă, chiar în apropierea spitalului.

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„Din data de 16 iunie, de la UPU Grigore Alexandrescu, am știut situația. Și am simțit dinainte să ajung că băiatul meu, Pablușu mamei, nu se mai întoarce niciodată acasă. (…) Au urmat zile grele, prea grele să fie povestite în cuvinte: nemâncată, nedormită, branule cu vitamine. Am dormit în rulotă în fața spitalului timp de o lună că refuzam să plec fără copil acasă”, a declarat Angelina Mogoș pe Instagram.

A născut când Pablito se zbătea între viață și moarte

Pe 16 iulie, la 38 de săptămâni, Angelina a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Bucuria nașterii a venit însă într-un moment în care gândul ei era în continuare la Pablo, aflat în lupta pentru viață.

La doar câteva săptămâni distanță, pe 9 septembrie, Angelina a primit o lovitura cumplită. Pablito, nepotul fostului lider interlop din Pantelimon, a murit la numai 6 ani, după o perioadă în care familia s-a agățat până în ultima clipă de speranța unei minuni.

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Ce semn ar fi primit Angelina Mogoș după ce a fost la mormântul fiului ei, Pablo: „Ultima săptămână mi-a dat de gândit”

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