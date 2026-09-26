Florin Vasilică, în doliu! A făcut anunțul trist în urmă cu puțin timp: ”Dumnezeu a vrut să te ia”

Florin Vasilică, în doliu! A făcut anunțul trist în urmă cu puțin timp: ”Dumnezeu a vrut să te ia”
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Florin Vasilică trece printr-o perioadă dificilă, după ce a rămas fără unul dintre cei mai dragi membri ai familiei sale. Artistul și-a pierdut câinele, iar vestea l-a afectat profund. În urma pierderii, acesta a ales să împărtășească pe rețelele de socializare un mesaj prin care și-a exprimat durerea și atașamentul față de animalul care i-a fost alături o perioadă importantă din viața sa.

Pentru Florin Vasilică, câinele nu a fost doar un animal de companie, ci un adevărat membru al familiei. Din mesajul transmis în mediul online reiese cât de puternică a fost legătura dintre artist și patruped. Acesta a vorbit despre iubirea pe care i-a purtat-o și despre faptul că amintirea lui va rămâne pentru totdeauna în sufletul familiei.

Florin Vasilică trece printr-o perioadă dificilă

Artistul și-a luat rămas-bun de la animalul său într-un moment încărcat de emoție. Pierderea unui animal de companie poate fi extrem de dureroasă, mai ales atunci când acesta face parte din viața unei familii timp îndelungat. În cazul lui Florin Vasilică, durerea a fost făcută publică prin intermediul unei postări în care a transmis cât de mult a însemnat patrupedul pentru el și pentru cei apropiați.

Mesajul artistului a atras reacții din partea celor care îl urmăresc în mediul online. Fanii și cunoscuții i-au transmis gânduri bune și mesaje de susținere în această perioadă. Pentru Florin Vasilică, despărțirea vine într-un moment în care familia sa trebuie să se obișnuiască cu absența unui companion care a făcut parte din viața lor de zi cu zi.

„Dumnezeu a vrut sa te ia… Ai fost cel mai bun cățel din lumea aceasta. Cel mai bun, cel mai frumos, cel mai cuminte. Mami, tati şi Florinel te vor iubi toată viața lor! Vei fii toată viaţa lumina ochilor nostri..”, a transmis Florin Vasilică.

Moartea câinelui readuce în atenție și perioada dificilă prin care artistul a trecut în urmă cu ceva timp, atunci când s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. Florin Vasilică a fost supus unei intervenții chirurgicale pe creier, după ce medicii au stabilit că este necesară o operație. Momentul a fost unul complicat pentru interpretul de muzică populară, care și-a ținut admiratorii la curent cu evoluția situației.

Intervenția chirurgicală a avut loc pe 5 martie, după ce artistul anunțase public că urmează să treacă printr-o operație dificilă. Înaintea procedurii, acesta a primit numeroase mesaje din partea oamenilor care îl apreciază și care i-au transmis încurajări și gânduri bune.

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